Eurotech reconocido en el 2021 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de IoT Industrial

AMARO (UD), Italia, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Eurotech, un proveedor de confianza en hardware y software integrado para habilitar soluciones de Internet de las Cosas Industrial (IIoT), tiene el honor de anunciar que ha sido incluido en el informe 2021 del Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de IoT Industrial.[1]

Gartner, Inc. ofrece a los ejecutivos y a sus equipos una visión objetiva y práctica. El informe ha evaluado a 18 empresas en función de su capacidad de ejecución y su visión completa. El informe afirma que "las soluciones basadas en plataformas de IoT industrial siguen evolucionando y apoyando la integración de IT/OT. Los líderes de ingeniería de aplicaciones y software de las empresas industriales deben ayudar a sus negocios a seleccionar las plataformas de IIoT equilibrando sus capacidades y potencial a corto y largo plazo".

"Estamos muy orgullosos de nuestra oferta Everyware IoT, que proporciona la fácil gestión de Edge y la ciberseguridad incorporada que demanda el mercado. Creemos que esta es la razón por la que Eurotech ha llegado al informe del Cuadrante Mágico por tercera vez consecutiva," declaró Paul Chawla, consejero delegado de Eurotech.

"Agradecemos nuestra inclusión en este informe del Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas IIoT, que creemos que valida nuestra capacidad de apoyar a los clientes con una sólida arquitectura y oferta de IIoT, proporcionando herramientas seguras y fáciles de usar para recopilar, agregar, gestionar e integrar datos de activos en scalem" comentó Robert Andres, responsable científico de Eurotech.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms", Alfonso Velosa, et al, 18 de octubre de 2021.

GARTNER y MAGIC QUADRANT son una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

Eurotech (ETH:IM) es una empresa multinacional que diseña, desarrolla y suministra Edge Computers y soluciones de Internet de las Cosas (IoT) a integradores de sistemas y empresas. Al adoptar las soluciones de Eurotech, los clientes tienen acceso a bloques de construcción y plataformas de software de IoT, a Edge Gateway para permitir la supervisión de activos y a Edge Computers de alto rendimiento creados también para aplicaciones de IA.

