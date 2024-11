Los fabricantes de productos de salud y fitness a la vanguardia del desarrollo de productos en la 136ª Feria de Cantón

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 1 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La 136ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha presentado en su tercera fase una impresionante variedad de productos de salud y fitness.

Impulsada por una creciente demanda de los consumidores de mejorar continuamente la calidad de vida, la economía de la salud y el fitness está surgiendo. La industria está siendo testigo de un rápido crecimiento de su base de consumidores que buscan experiencias de bienestar a través de productos personalizados y de alta calidad para un estilo de vida vibrante.

Los fabricantes se desarrollan para satisfacer las necesidades personalizadas de los consumidores

Con el avance del sector manufacturero de China, una variedad de expositores mostraron en esta sesión innovaciones en productos que van desde suministros para excursiones y relajación al aire libre, deportes al aire libre, culturismo y modelado, artículos deportivos, deportes de interior y más.

Shandong Relax Health Industry Co., Ltd., un importante fabricante de equipos de fitness y rehabilitación de primera calidad, ha estado presente en las últimas 24 sesiones de la Feria de Cantón. Ofrecen más de 600 productos en más de 50 series de fitness y bienestar. "Consideramos la Feria de Cantón como una plataforma crucial para promocionar nuestros productos. Además de mostrar algunos de nuestros artículos más populares, también hemos alineado el cronograma de producción de nuestros nuevos productos para que coincida con la inauguración de la feria", dijo Jerry Jiang, del Departamento de Comercio Internacional de la empresa. En esta sesión, Relax destaca sus productos estrella: la cinta de correr PK80 max-less, que ahorra un 30% de espacio, y la elíptica comercial PP790, que ofrece 40 niveles de resistencia y una inclinación automática para un entrenamiento seguro y versátil.

También participando en la Feria de Cantón, Zhejiang Rongshun Technology Co., Ltd., se está haciendo un hueco en el mercado de fitness inteligente con su tecnología avanzada de cintas de correr. Con numerosos galardones, incluidos el premio Red Dot y el premio IF Design Award, Rongshun presenta una cinta de correr de última generación equipada con análisis de la marcha con detección infrarroja, que puede optimizar la experiencia del usuario al garantizar una conectividad perfecta y una retroalimentación eficaz del entrenamiento.

Los expositores invierten en innovación en equipos de fitness inteligentes y creativos

Taishan Sports Industry Group Co., Ltd., se ha ganado un nombre como proveedor líder de equipamiento deportivo de competición, césped artificial y bicicletas de fibra de carbono. Con una larga trayectoria en los principales eventos deportivos internacionales, la tecnología avanzada de césped de la empresa garantiza un drenaje y una durabilidad excelentes, estableciendo un nuevo punto de referencia para el equipamiento deportivo respetuoso con el medio ambiente.

Además, como fabricante líder en la industria, la empresa está invirtiendo en el desarrollo de equipos de fitness inteligentes diseñados para parques urbanos inteligentes. También crean productos de fitness para el día a día inspirados en el equipamiento deportivo utilizado en los grandes eventos. Con su sólida experiencia tecnológica y creatividad, la empresa tiene como objetivo hacer del fitness una parte fácilmente accesible de la vida diaria, permitiendo a las personas comenzar a hacer ejercicio en cualquier momento y en cualquier lugar.

La Feria de Cantón muestra constantemente las últimas tendencias, con un enfoque en productos que mejoran la calidad de vida. Los compradores tienen la oportunidad de descubrir ofertas únicas de los principales fabricantes y explorar oportunidades de negocios con innovadores en tecnologías de salud y fitness. Estos avances prometen perspectivas interesantes tanto para los entusiastas como para los usuarios ocasionales.

Para obtener más información, visite https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546791...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-fabricantes-de-productos-de-salud-y-fitness-a-la-vanguardia-del-desarrollo-de-productos-en-la-136-feria-de-canton-302294330.html