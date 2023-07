Fair Play Menarini International Awards comienza con "Los campeones cuentan sus historias"

(Información remitida por la empresa firmante)

Fair Play Menarini International Awards, la edición de 2023 comienza con el programa de entrevistas "Los campeones cuentan sus historias" en la Piazza della Signoria, Florencia

FLORENCIA, Italia, 3 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Comienza la cuenta atrás para la XXVII edición de los Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio. El lunes 3 de julio, dará comienzo oficialmente en la ciudad de Florencia la edición 2023 del evento, dedicado a los valores deportivos de la ética, el juego limpio y el respeto, con el esperado programa de entrevistas "Los campeones cuentan sus historias". El programa, abierto al público, será conducido por el periodista Ivan Zazzaroni por segundo año consecutivo y comenzará a las 21.00 horas en la Piazza della Signoria, en la zona elevada conocida como "Arengario", frente al Palazzo Vecchio. Una velada en la que se repasarán las extraordinarias vidas de iconos del deporte a través de anécdotas, datos curiosos e historias nunca contadas entre bastidores. Entre los invitados habrá varios Embajadores Menarini del Fair Play de renombre que han escrito la historia del deporte internacional. Grandes nombres del fútbol italiano como Giancarlo Antognoni y Arrigo Sacchi subirán al escenario, junto a dos atletas olímpicos legendarios: el múltiple plusmarquista mundial de 400 metros vallas, Edwin Moses, y Tommie Smith, velocista que se convirtió en símbolo de la lucha contra la discriminación racial.

"Estoy muy orgulloso de que la Piazza della Signoria, en el corazón de la ciudad de Florencia y de su pasado, acoja la edición de este año de los Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio", explicó Dario Nardella, alcalde de Florencia. "Los grandes y embajadores de todos los tiempos, representantes del mundo del deporte en diversas funciones, serán convocados en el 'Arengario', frente al Palazzo Vecchio, como auténticos modelos de respeto y defensores de valores que son tan válidos en la vida como en el terreno deportivo. En nombre de la ciudad de Florencia, quiero dar las gracias a Menarini por seguir defendiendo esta importante misión".

Un año más, la tertulia se retransmitirá en directo por el canal RTV38, lo que permitirá a los telespectadores disfrutar desde casa de uno de los acontecimientos más populares del evento Fair Play Menarini. Y aún hay más emociones. El martes 4 de julio, los galardonados serán recibidos en el espléndido emplazamiento de Piazzale Michelangelo para asistir a una cena de gala. El miércoles 5 de julio, el Teatro Romano de Fiesole acogerá por primera vez la ceremonia de entrega de premios, en presencia del ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, Embajador del Fair Play Menarini desde 2016. Con actuaciones musicales de Neri per Caso y la banda de swing Papillon, el evento verá el regreso al escenario de Federica Pellegrini, la "Divina" y estrella de todos los tiempos de la natación italiana, que entró en el Salón de la Fama de los Premios el año pasado. La ceremonia se retransmitirá la noche siguiente por la cadena Sportitalia.

"La XXVII edición de los Premios Fair Play Menarini está a punto de comenzar", anunciaron Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi y Ennio Troiano, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. "Comenzando con el programa de entrevistas "Los campeones cuentan sus historias", esperamos una edición con un elenco de invitados repleto de estrellas que han hecho suyos los objetivos de un premio que va más allá de los logros deportivos. A los invitados estelares de este año se unirán varios Embajadores Menarini del Juego Limpio que apoyan nuestro empeño por difundir los valores fundamentales de este premio".

Estos son los galardonados y las categorías de los XXVII Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio:- JAVIER ZANETTI, categoría "Legendary Figure"- DEBORAH COMPAGNONI, categoría "Career Fair Play"- ALESSANDRA CAMPEDELLI, categoría "Social Values of Sport" - ANTONIO CABRINI, categoría Premio Especial Paolo Rossi "Role Model for Youth"- ELISA DI FRANCISCA, categoría "Sport and Courage"- GIULIA GHIRETTI, categoría energía y corazón SUSTENIUM "Sport Beyond Sport"- LARISSA IAPICHINO, categoría "A Smile for Life"- MASSIMILIANO ROSOLINO, categoría "Sport Promotion"- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, categoría "Fair Play"- LISA VITTOZZI, categoría "Fair Play and Environment"- JACOPO VOLPI, categoría Premio Especial Franco Lauro "Narrating Emotions" - MARCELO BIELSA, categoría "The Gesture"- MARIACLOTILDE ADOSINI, categoría "Young Athletes"- EMILIA ROSSATTI, categoría "Young Athletes"- GIORGIO PIETRO TORRISI, categoría "Young Athletes"- GIANLUCA GENSINI, categoría Premio Especial Fiamme Gialle "Studio and Sport"

También asistirán los siguientes Embajadores Menarini del Juego Limpio:

GIANCARLO ANTOGNONIEDWIN MOSESFEDERICA PELLEGRINIARRIGO SACCHITOMMIE SMITH

