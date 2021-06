Glenn Gonzales y Vishal Hiremath finalistas del Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Ernst & Young LLP (EY US) announced yesterday that Glenn Gonzales and Vishal Hiremath of Jet It were named as Entrepreneur Of The Year 2021 Southeast Award finalists. Now in its 35th year, the Entrepreneur Of The Year program honors unstoppable business

Ernst & Young LLP (EY US) announced yesterday that Glenn Gonzales and Vishal Hiremath of Jet It were named as Entrepreneur Of The Year 2021 Southeast Award finalists. Now in its 35th year, the Entrepreneur Of The Year program honors unstoppable business - JET IT; JETCLUB/PR NEWSWIRE

-EY anuncia a Glenn Gonzales y Vishal Hiremath de Jet It como finalistas del Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Celebrando la 35ª edición de empresarios imparables que transforman el sureste y más allá

GREENSBORO, N.C., 5 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Ernst & Young LLP (EY US) anunció ayer que Glenn Gonzales y Vishal Hiremath de Jet It fueron nombrados finalistas del premio Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award. En su 35º año, el programa Entrepreneur Of The Year honra a los líderes empresariales imparables cuya ambición, ingenio y coraje frente a la adversidad ayudan a catapultarnos del presente al futuro y más allá.

Glenn y Vishal fueron seleccionados por un panel de jueces independientes. Los ganadores de los premios se anunciarán durante una celebración virtual especial el 29 de julio de 2021, y se convertirán en miembros vitalicios de una estimada comunidad de alumnos de Entrepreneur Of The Year de todo el mundo.

Entrepreneur Of The Year es uno de los programas de premios competitivos más importantes para empresarios y líderes de empresas de alto crecimiento. Los nominados son evaluados en base a seis criterios: liderazgo empresarial; gestión del talento; grado de dificultad; rendimiento financiero; impacto social y construcción de una empresa basada en valores; y originalidad, innovación y planes de futuro. Desde su lanzamiento, el programa se ha ampliado para reconocer a líderes empresariales en más de 145 ciudades de más de 60 países de todo el mundo.

"¡Un reconocimiento increíble para todo el equipo de Jet It y Jet Club! Vishal Hiremath y yo estamos muy orgullosos de los interminables logros que cada miembro del equipo ha conseguido," dijo Gonzales.

Los ganadores de los premios regionales pueden optar a los premios nacionales Entrepreneur Of The Year, que se anunciarán en noviembre de 2021 en el Strategic Growth Forum®, uno de los encuentros más prestigiosos del país de empresas de alto crecimiento y líderes del mercado. El ganador del premio nacional Entrepreneur Of The Year pasará a competir por el premio EY World Entrepreneur Of The Year™ en junio de 2022.

Acerca de Jet ItJet It utiliza un modelo de propiedad híbrido-fraccional basado en días - no en horas - que proporciona a los propietarios la libertad de utilizar la flota Jet It libremente y personalizar su día como mejor le parezca. Un propietario de Jet It con sede en Chicago, IL, recogió a un cliente en Savannah, GA, voló a una reunión en Atlanta, GA, se detuvo en Hilton Head, SC para comer marisco fresco, y luego voló de vuelta a Chicago, IL, todo en un día. Este viaje habría sido imposible con un viaje comercial, increíblemente caro de fletar, e impactante para un individuo que utiliza un programa de tarjeta de avión. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo los propietarios de Jet It utilizan su avión para aumentar la productividad y el valor. Para más información, visite https://www.gojetit.com/

Acerca de JetClubJetClub es una innovadora compañía de aviación de negocios con un modelo de uso de jets privados que combina los aviones más nuevos con una economía compartida para proporcionar a los miembros una solución asequible, privada, rápida e inteligente. Los miembros del cliente tienen la flexibilidad y la comodidad de poseer un jet de negocios sin sufrir las molestias tradicionales de la administración, las operaciones y los gastos. JetClub cuenta con un equipo de operaciones de vuelo especializado que se encarga de la formación de los pilotos, el mantenimiento, la logística y las operaciones internacionales. Un equipo de conserjería de primera clase gestiona todos los detalles del viaje y proporciona el mejor servicio y asistencia en el viaje. JetClub está cofundada por Vishal Hiremath y Glenn Gonzales para las regiones de Asia, Europa y Sudamérica. Para más información, visite http://www.jetclubgroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526439/Jet_It_JetClub.jpg