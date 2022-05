LA GOLDEN TRAIL WORLD SERIES QUIERE LLEVAR EL TRAIL RUNNING A LA TELEVISIÓN (1)

The program for the Golden Trail World Series 2022

ANNECY, Francia, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Tras cuatro emocionantes temporadas, la Golden Trail World Series vuelve en 2022 con nuevas ambiciones. Entre ellas: acompañar a los atletas hacia la vía profesional, y sobre todo hacer del trail running un espectáculo ineludible y televisivo.

La "copa del mundo" de trail

El trail running ha experimentado un auge espectacular en los últimos quince años. Tan espectacular que este deporte ha visto florecer muchos circuitos privados en todo el mundo. Entre las distancias cortas y la ultra, los circuitos nacionales y los circuitos privados, acabamos un poco perdidos. "No estaba muy claro quién hacía qué, y el nivel de los atletas acababa diluyéndose entre tanto circuito, lo que impedía a los mejores del mundo competir entre sí", explica Grégory Vollet. Para paliar este problema surgió la idea de lanzar la Golden Trail World Series en 2018. Un circuito de trail basado en las carreras de 21 a 42 kilómetros más míticas del mundo y en el que concurren los mejores atletas del planeta en estas distancias. Hoy, muchos corredores consideran la Golden Trail World Series como la verdadera copa del mundo de trail.

"El proyecto más interesante de los últimos 10 años".

Aparte de la densidad de nivel que sigue aumentando cada año, también es la visibilidad de la Golden Trail World Series lo que atrae actualmente a los atletas, sea cual sea su nacionalidad o su patrocinador. Este es particularmente el caso del corredor italiano Francesco Puppi (Team Nike), ganador de la final de El Hierro en 2021. "Lo que diferencia a la organización de la Golden Trail World Series es lo mediático que ha logrado ser este evento", afirmó en una entrevista para trailrunner.com. Los organizadores están llevando nuestro deporte a otro nivel y son una verdadera inspiración para todos los atletas, ya sean de élite o amateurs. También prestan gran atención a las cuestiones medioambientales, apostando que se puede hacer más y mejor. Sinceramente, creo que la Golden Trail World Series ha sido el proyecto más interesante de los últimos 10 años en el mundo del trail running, y por tanto merece todo nuestro reconocimiento".

Ampliar la audiencia

Efectivamente, es gracias a esta acción mediática y al valor que se otorga a los atletas y al deporte que la Golden Trail World Series se distingue hoy de otros circuitos mundiales. En 2021, la Series demostró que también podía definirse como el mayor espectáculo de trail running del mundo, con una amplia comunicación en medios y redes sociales, así como vídeos de calidad, lo que le ha permitido impulsar su popularidad en el mundo del trail running. No obstante, la GTWS pretende ir aún más allá y aspira a ampliar su audiencia. "El espectáculo que nos ofrecen los atletas es tan intenso que estamos convencidos de que podemos llevar nuestro deporte a la televisión para llegar a una audiencia más amplia", explica Grégory Vollet, director de la Golden Trail World Series. La GTWS es, en definitiva, una estructura que les permite expresarse y representar mejor a sus patrocinadores para que puedan vivir de su pasión".

Una serie web planetaria

Y para materializar sus ambiciones, los equipos de la Golden Trail World Series lanzaron en diciembre de 2021 "Chasing Dreams", una serie web de 7 episodios que permite a los espectadores descubrir los bastidores de una competencia internacional de trail running. Contenidos originales, imágenes exclusivas en carrera y entre bastidores, paisajes que cortan el aliento y rivalidad en vivo ante la cámara, "Chasing Dreams" rompe moldes para contar las historias de los atletas más allá de la competición. Una oportunidad excepcional para que los espectadores puedan adentrarse en la intimidad de los corredores, conocer sus sueños, sus miedos, sus alegrías… "¿Cómo gestionan la presión, las rivalidades, las lesiones? ¿Cómo luchan las marcas por conseguir la mejor visibilidad? La serie responde a muchas de estas preguntas", explica Grégory Vollet. Con esta primera serie de televisión dedicada al trail running, el director de la Golden Trail World Series cree que este año acaba de franquearse una nueva etapa. "El mundo del trail running está en constante evolución, y es gracias a la inversión de las marcas que los atletas, practicantes, organizadores, medios de comunicación, minoristas, consumidores, espectadores, y ahora los telespectadores, encuentran lo que buscan", insiste Greg Vollet. Un relato interesante, porque más de 4 millones de personas ya han visto "Chasing Dreams" en todo el mundo.

Nuevas ambiciones y nuevos socios

Y como una aventura solo es bella si se comparte, para alcanzar las metas que se ha propuesto, la Golden Trail World Series ha decidido rodearse de nuevos socios para 2022. Si Salomon, el socio histórico de la Series, estará siempre presente, tres nuevas marcas han decidido apoyar las acciones de la GTWS en los próximos años.

· Sidas, en primer lugar. La marca especialista en confort podal quedó inmediatamente seducida por el proyecto de la Golden Trail World Series. "En Sidas tenemos la ambición de convertirnos en uno de los actores clave en esta disciplina. Para que los corredores se olviden de los pies y se centren únicamente en el placer de correr. La alianza que acabamos de firmar con la Golden adquiere aquí todo su sentido", comentan en Sidas. "Desde hace varios años, hemos sido socios del UTMB® Mont Blanc, continúa François Duvillard, director general de la empresa Sidas. Sin embargo, aspirábamos a un circuito más acorde con nuestro ADN: no queríamos una gran máquina, sino una organización cercana al terreno de juego, a los atletas y a los practicantes... El formato audaz, contundente y ameno de la GTWS también nos sedujo. Hace que el trail sea accesible. Dan ganas de ponerse las zapatillas y unirse a los corredores en plena montaña. Finalmente, su dimensión internacional y proyección de futuro, al tiempo que reivindica su anclaje europeo histórico con pruebas ancestrales como la Maratón del Mont-Blanc o la Sierre-Zinal, terminó por convencernos.

· Suunto, la siguiente. La marca de relojes de montaña siempre ha invertido en el desarrollo del trail running, principalmente junto a Salomon. "Suunto siempre ha acompañado a Salomon en sus proyectos de trail running desde sus inicios", afirma Grégory Vollet. Aunque a día de hoy Suunto ya no forma parte del mismo grupo que Salomon, la identidad y los valores de la marca siguen apegados a la naturaleza, a la navegación en entornos hostiles, a la ayuda que puede aportar a corredores de todos los niveles. En concreto, Suunto será nuestro cronometrador oficial y proveedor de mapas 3D en el circuito de la GTWS.

· Y finalmente, Tailwind. La marca de nutrición deportiva ofrece productos que se adaptan perfectamente a los formatos y exigencias de las carreras de la Golden Trail World Series. "Tailwind es una revolución en el mundo de la nutrición deportiva, ya que esta bebida te permite dejar de comer sólidos", explica Grégory Vollet. Las competiciones de la GTWS son comparables a las carreras de Fórmula 1, donde deben minimizarse las paradas y evitar en todo caso problemas gástricos. Tailwind da a los corredores la oportunidad de no pasar hambre, no tener problemas de digestión, no llevar peso (no tener que cargar con alimentos sólidos) y ahorrar tiempo de avituallamiento simplemente cambiando las botellas. Sumemos a ello que es más económico correr con Tailwind que con otra marca, porque ya no necesitas comprar barritas ni geles además de la bebida. Era obvio que la GTWS se asociara con una marca que comparte un espíritu revolucionario en el desarrollo del deporte".

La GTWS versión 2022

La serie de 2022 estará basada en las tres citas ineludibles, que son Zegama y su fiebre vasca, la Maratón del Mont Blanc y sus montañas rusas, y la rápida y furiosa Sierre-Zinal. Además de ello, esta serie descubrirá nuevas carreras, con una excursión a Noruega, cerca de donde vive Stian Angermund (el reciente ganador de la Series 2021), para participar en la Stranda Fjord Trail Race, luego rumbo a Estados Unidos para el Pikes Peak Ascent en Colorado, que ofrecerá una prima de 10.000 dólares a todo aquel que pueda cruzar la línea en menos de 2 horas, o 2 horas 21 minutos para mujeres, y finalmente Flagstaff Sky Peaks, que nos llevará al corazón de la comunidad norteamericana de trail runners en Arizona.

- 29 de mayo: Zegama-Aizkorri, España

- 26 de junio: Maratón del Mont Blanc, Francia

- 6 de agosto: Stranda Fjord Trail Race, Noruega

- 13 de agosto: Sierre-Zinal, Suiza

- 17 de septiembre: Pikes Peak Ascent, Estados Unidos

- 25 de septiembre: Flagstaff Sky Peaks, Estados Unidos

- Del 26 al 30 de octubre: Gran Final, Madeira Ocean&Trails, Madeira.

