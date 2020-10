HelpMeSee lanza una tecnología revolucionaria como respuesta a la crisis mundial de las cataratas

La campaña sin ánimo de lucro anuncia una innovación de formación médica con su Eye Surgery Simulator

NUEVA YORK, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- HelpMeSee, la campaña mundial sin ánimo de lucro para terminar con la ceguera por cataratas, anunció hoy un hito destacado en la formación por estimulación médica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2941847-1&h=3633753231&u...] con la finalización de su Eye Surgery Simulator. Equipado con un acople táctil sensorial y gráficos virtuales realistas, el HelpMeSee Eye Surgery Simulator, que está incorporado al HelpMeSee Training Program, es compatible con la formación de los especialistas de cataratas en el procedimiento Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS), una solución que podria ayudar a terminar con la crisis de la ceguera por cataratas.

"El equipo de HelpMeSee, además de los socios tecnológicos Harman, InSimo y SenseGraphics, se complacen al anunciar este avance médico en el World Sight Day, evento celebrado para avanzar en la salud de la visión en todo el mundo", afirmó el director general y consejero delegado de HelpMeSee, Saro Jahani. "El HelpMeSee Eye Surgery Simulator supera las restricciones tradicionales de la formación de cirugía por cataratas con oportunidades de prácticas virtuales ilimitadas. Ofrece además los beneficios de la formación remota basada en la simulación durante la pandemia de la COVID-19, limitando el riesgo de exposición de la infección por coronavirus".

Más de 60 millones de personas en todo el mundo son ciegos o se ven severamente discapacitados a nivel visual tan solo por no disponer de acceso a una cirugía de catarata, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Association for the Prevention of Blindness (IAPB). El HelpMeSee Simulator y el programa de formación, junto a sus socios, pueden desarrollar una cifra importante de especialistas en cataratas que los expertos en salud pública dicen es necesario para hacer frente a la carencia en el desarrollo de los oftalmólogos mundiales, un factor detrás de los trabajos atrasados en cirugía de catarata.

El simulador ha sido la visión innovadora del fundador de Flight Safety International, Albert L. Ueltschi y su hijo, James "Jim" Tyler Ueltschi. En el año 2010, fundaron HelpMeSee para finalizar con el trabajo pendiente de los casos de discapacidad visual y cataratas causados por la falta de acceso a una cirugía de catarata de bajo coste y alta calidad.

Jim Ueltschi, cofundador y presidente de HelpMeSee, explicó: "Este hito cambiará realmente el mundo de la oftalmología. Cada especialista al que formamos con el Eye Surgery Simulator tratará a miles de personas al año. Con el tiempo, millones de personas dispondrán de su visión restaurada por medio de las capacidades de cirugía de catarata del HelpMeSee Simulator".

El HelpMeSee Eye Surgery Simulator integra una adaptación de un microscopio virtual actual utilizado en cirugía, dos piezas de mano táctiles, una sinergia virtual, el reposacabezas y reposamanos del paciente y una interfaz de usuario de pantalla táctil, visuales potentes y software de simulación, además de todo lo necesario para simular una cirugía MSICS. Las dos piezas de mano y sinergia son una representación del set completo de instrumentos quirúrgicos necesarios para llevar a cabo un procedimiento MSICS. Las lecciones programadas con guías en la pantalla y mensajes de error ayudan a los estudiantes a destacar en la técnica MSICS y al instructor en el suministro de un respaldo objetivo.

HelpMeSee es una campaña mundial sin ánimo de lucro que tiene como objetivo finalizar con la tarea pendiente de la ceguera por catarata y la discapacidad visual causada por la falta de cirugía de catarata de coste contenido y alta calidad. Si desea más información visite la página web HelpMeSee.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2941847-1&h=3072740594&u...].

