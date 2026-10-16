HiTHIUM supera los 200 GWh en envíos, impulsando el almacenamiento de energía de larga duración a nivel mundial con integración de cadena completa

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 16 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- El 15 de octubre de 2026, HiTHIUM, empresa líder mundial en tecnología de almacenamiento de energía, celebró la "Ceremonia del Hito de Envíos de 200 GWh de HiTHIUM" en su planta de fabricación de Chongqing. En tan solo un año, los envíos acumulados de la compañía pasaron de superar los 100 GWh en agosto de 2025 a alcanzar los 200 GWh, estableciendo un nuevo referente en escala y calidad en el almacenamiento de energía. Con una trayectoria de crecimiento en constante aceleración, HiTHIUM avanza rápidamente en la fabricación a gran escala, la colaboración integral y la distribución global. Este salto subraya el fuerte reconocimiento del mercado global a sus soluciones integradas de almacenamiento de energía para todo tipo de escenarios.

Superando otros 100 GWh: Impulsando la escala y las capacidades en paralelo

Desde que comenzaron los envíos a finales de 2021, HiTHIUM ha consolidado tres pilares fundamentales: liderazgo en costes, excelente servicio y seguridad y fiabilidad. Sus envíos acumulados han superado los 100 GWh y los 200 GWh, mientras que su posición en el ranking mundial ha ascendido del quinto puesto en 2023 al tercero en 2024 y, posteriormente, al segundo puesto mundial en 2025 y en el primer semestre de 2026. Este crecimiento demuestra el fortalecimiento de las capacidades de HiTHIUM en almacenamiento de energía de larga duración (LDES), integración integral, fabricación basada en la tecnología Lighthouse Factory y servicios y entrega globales.

LDES a largo plazo: Fortaleciendo la competitividad mediante la innovación, los sistemas y la responsabilidad

En la ceremonia, Jason Wang, cofundador y consejero delegado de HiTHIUM, afirmó que superar los 200 GWh marca un nuevo punto de partida para el desarrollo global de alta calidad de HiTHIUM. HiTHIUM persigue su ambición de convertirse en la marca líder mundial en almacenamiento de energía a través de la innovación tecnológica, el desarrollo integrado y la expansión global. Como centro estratégico, la base de fabricación de HiTHIUM en Chongqing, la primera fábrica de baterías de almacenamiento de energía del mundo, profundiza la colaboración en la cadena de suministro y permite la entrega de productos de alta calidad a gran escala, apoyando el desarrollo de la nueva industria del almacenamiento de energía.

De cara al futuro, Jason afirmó que la industria del almacenamiento de energía ya no se define por la competencia entre productos individuales, sino por la solidez de las capacidades integradas a lo largo de toda la cadena de valor. HiTHIUM seguirá fortaleciendo su competitividad en tres dimensiones: innovación, sistemas y responsabilidad.

En lo que respecta a la innovación, HiTHIUM mantiene su enfoque en el almacenamiento de energía y su estrategia LDES, acelerando el despliegue global de su primera solución LDES integrada de clase kAh y desarrollando soluciones integrales, que abarcan desde las celdas hasta la red eléctrica, convirtiendo a "Nueva energía + LDES" en un pilar fundamental del nuevo sistema eléctrico. En cuanto a los sistemas, HiTHIUM implementa su estrategia de globalización "la fortaleza nacional e internacional se refuerza mutuamente", liderada por su sede central en Xiamen y respaldada por su base de fabricación en Chongqing y la localización en el extranjero, llevando a cabo el impulso de su integración integral en tecnología, productos, cadena de suministro y distribución, y fortaleciendo la asignación global de recursos y la ejecución de proyectos. En lo referente a la responsabilidad, HiTHIUM está comprometida a largo plazo: promoviendo la colaboración en la cadena de valor mediante operaciones localizadas, fomentando nuevas fuerzas productivas de calidad y contribuyendo al desarrollo sostenible de su negocio, la industria y las comunidades locales.

"Este hito no se trató solo de crecimiento, sino de ampliar nuestras capacidades integrales", afirmó Jason Wang. En adelante, HiTHIUM impulsará la tecnología LDES, va a llevar a cabo la modernización de su sistema de fabricación inteligente en su fábrica insignia, fortalecerá su distribución global e impulsará los envíos para alcanzar los próximos 100 GWh, en apoyo a la transición energética verde global.

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