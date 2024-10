HONOR presenta Circle to Search con Google en las series HONOR Magic V3 y HONOR 200

(Información remitida por la empresa firmante)

La disponibilidad de nuevas funciones destaca el compromiso de HONOR y Google de hacer que la tecnología de inteligencia artificial móvil sea más accesible para todos

SHENZHEN, China, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La marca global de tecnología HONOR anunció hoy la disponibilidad de Circle to Search con Google[1] en el modelo insignia HONOR Magic V3, el teléfono inteligente plegable hacia adentro más delgado del mundo, así como en la serie HONOR 200, lo que ofrece un rendimiento superior y una experiencia de fotografía de retratos de nivel de estudio sin igual. La nueva mejora garantiza que todos puedan beneficiarse de los últimos avances de inteligencia artificial, brindando una experiencia de búsqueda fluida e intuitiva a los usuarios de teléfonos inteligentes de todo el mundo.

"Las mejoras en IA están transformando la forma en que trabajamos, aprendemos, compramos, creamos e interactuamos con nuestros dispositivos. Ya sea que necesite ayuda con la traducción, con la tarea o simplemente quiera saber más sobre una imagen que le llamó la atención en las redes sociales, nuestros teléfonos inteligentes se han convertido en nuestra fuente de referencia para buscar esta información", dijo George Zhao, consejero delegado de HONOR. "Como marca de tecnología centrada en el ser humano, HONOR se compromete a llevar los beneficios de la IA a todos. Gracias a nuestra estrecha colaboración industrial con Google y al introducir esta función no en una, sino en dos de nuestras populares líneas de teléfonos inteligentes, ahora es posible desbloquear un mundo de información al alcance de tu mano, ofreciendo un nivel completamente nuevo de comodidad en la vida diaria de las personas".

Circle to Search permite a los usuarios buscar instantáneamente cualquier cosa que vean en su teléfono con Google. Con Circle to Search, los usuarios pueden simplemente rodear, resaltar, garabatear o tocar en cualquier parte de su pantalla para seleccionar el texto, la imagen o el video sobre el que desean buscar más información, sin cambiar de aplicación. Circle to Search hace que buscar lo que te inspira sea aún más fácil.

El viaje de HONOR hacia la IA: la creación de un ecosistema de IA integral y responsable Reconociendo el papel fundamental de la IA en la configuración de los estilos de vida futuros, HONOR ha considerado durante mucho tiempo la IA como una prioridad estratégica. A través de la I+D continua y la colaboración abierta con socios de la industria, HONOR se dedica a enriquecer su ecosistema de IA en dispositivos, ofreciendo soluciones de IA con visión de futuro a consumidores de todo el mundo. A principios de este año, HONOR presentó la arquitectura de IA de cuatro capas de HONOR, un plan para la adopción en toda la industria que, en última instancia, beneficiará a los usuarios de todo el mundo. Al adoptar una estrategia de IA híbrida que integra por completo las capacidades de IA en el dispositivo y en la nube, HONOR ha desarrollado una arquitectura de seguridad de múltiples capas y HONOR Personal Cloud Compute, que protege los datos y la privacidad de los usuarios durante las interacciones con los servicios de IA en la nube.

El HONOR Magic V3, el último modelo plegable de gama alta que se presentó en IFA 2024, cuenta con una serie de capacidades de inteligencia artificial pioneras. En colaboración con Google, el HONOR Magic V3 está equipado con las herramientas AI Eraser, Face to Face Translation y HONOR Notes, que brindan a los usuarios funciones de productividad de nivel profesional. En consonancia con su enfoque centrado en el usuario, HONOR ha presentado la primera tecnología de protección ocular con desenfoque de IA y la tecnología antifraude de detección de deepfake con IA de la industria, que abordan las preocupaciones comunes de salud y seguridad asociadas con el uso de teléfonos inteligentes. Además, con MagicOS 8.0.1, los dispositivos HONOR vienen con Magic Portal y Magic Capsule basados en la intención, que redefinen las interacciones entre personas y dispositivos para ofrecer a los usuarios una comodidad óptima.

Precio y disponibilidadSi bien la serie HONOR 200 ha logrado un éxito notable desde su debut mundial en junio, el HONOR Magic V3 también está disponible en los mercados internacionales desde el 5 de septiembre, con precios que comienzan en 1.999 euros.

