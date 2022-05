Huawei anuncia el Enterprise ICT Roadshow 2022 para acelerar la transformación digital en Europa

Willi Song, President of Huawei CEE & Nordic European Enterprise Business Group

- Huawei anuncia el Enterprise ICT Roadshow 2022 en la región CEE y Europa Nórdica para acelerar la transformación digital en toda Europa

VARSOVIA, Polonia, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Este año, Huawei Enterprise en la región CEE y Nórdica ha anunciado sus planes para el ICT Roadshow 2022: Transición digital hacia un nuevo valor conjunto. Huawei Enterprise Roadshow recorrerá los países de Europa Central, Oriental y Nórdica para reunirse con clientes, socios, medios de comunicación y amigos de la industria. De mayo a septiembre de 2022, una gira europea visitará Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Grecia, Turquía, Rumanía, Serbia, Austria, República Checa, Eslovaquia y Hungría.

Los visitantes de la exposición itinerante de Huawei descubrirán los últimos productos de Huawei, como las redes de campus, ideales para una red de campus inteligente y totalmente inalámbrica, los centros de datos de pila completa y las nubes de Huawei, que proporcionan servicios de nube estables y fiables. Huawei también mostrará soluciones de vanguardia para los diferentes sectores de la educación, el gobierno electrónico, las finanzas, los proveedores de servicios de Internet y la energía eléctrica. La exposición también ofrece la oportunidad de intercambiar opiniones con el equipo de expertos de Huawei y probar los productos de Huawei de primera mano.

Huawei cree que la tecnología no debe estar en oposición a la naturaleza. Por el contrario, debe ayudar a la naturaleza a prosperar y reducir el impacto de las actividades humanas en el planeta. Durante el roadshow, también se mostrarán múltiples proyectos con múltiples socios para proteger los ecosistemas naturales en todo el mundo utilizando la tecnología digital. Esos proyectos se implementan en toda Europa bajo el paraguas de la iniciativa de inclusión digital a largo plazo de Huawei, TECH4ALL, lanzada en 2019, y ya están teniendo un impacto beneficioso en la biodiversidad.

"Este roadshow tiene como objetivo demostrar los productos y soluciones clave necesarios para continuar el viaje de transformación. Nuestra intención con el roadshow es fomentar debates abiertos, compartir conocimientos y dar a todos una buena idea de lo que será en el futuro. Huawei apoya activamente el crecimiento de las comunidades y empresas locales", dijo Willi Song, presidente de Huawei CEE & Nordic European Enterprise Business Group.

Durante más de once años, Huawei se ha propuesto desarrollar el talento local y promover una mayor comprensión e interés en el sector de las TIC. La Huawei ICT Academy es un proyecto de colaboración entre Huawei y universidades de todo el mundo desde 2020. A través de este proyecto, los profesionales de las TIC y los estudiantes obtienen las cualificaciones necesarias y las habilidades empleables. "Hasta 2021, en la CEE y región de los países nórdicos, Huawei ha cooperado con más de 60 universidades y ha formado a más de 3000 estudiantes. Además, más de 11 000 personas han sido certificadas por Huawei", dijo Willi Song.

Añadió que Huawei ha anunciado que ampliará aún más las iniciativas de cultivo de talento digital. Huawei se ha comprometido a desarrollar más talentos de las TIC a través de varios programas, incluyendo Seeds for the Future. A finales de 2021, en la CEE y region de los países nórdicos, a través de las asociaciones universitarias y la divulgación, 1.688 estudiantes (420 estudiantes en 2021) de 26 países habían completado este programa. Con el programa de contribución social One Thousand Dreams y el proyecto de aula digital móvil SmartBus, Huawei quiere dar a conocer a más personas los beneficios de las tecnologías digitales y permitirles acceder y utilizar el conocimiento digital.

En los últimos once años, Huawei ha ayudado a clientes de diversos sectores. En el futuro, Huawei Enterprise seguirá trabajando con sus socios para permitir la transformación digital de los clientes gubernamentales y empresariales.

Para más información sobre Huawei Enterprise ICT Roadshow 2022, visite: https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-Roadshow