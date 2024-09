Huawei and partners launch the Medical Technology Digitalization 2.0 Solution

-Huawei lanza la solución Medical Technology Digitalization 2.0, facilitando la atención sanitaria de precisión con IA

SHANGHAI, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2024, Huawei se asoció con sus socios para lanzar la solución Medical Technology Digitalization 2.0 en la sesión de atención médica denominada Enhancing Inclusivity to Amplify Healthcare Intelligence. Esta solución implementa diagnósticos asistidos por IA y control de calidad inteligente, lo que facilita la atención médica de precisión, así como el diagnóstico y tratamiento jerárquicos.

Los participantes de la ceremonia de lanzamiento fueron: Sun Pengfei, vicepresidente de Huawei Global Public Sector; Hou Yu, fundador y consejero delegado de MED Imaging AI; Zhang Yu, gerente general de Wanxiang Medical Technology Co., Ltd.; Sun Fenglei, director de estrategia de productos de Beijing DeepWise Technology Co., Ltd.; y Liu Zheng, director de desarrollo comercial de KFBIO.

Habilitación de IA, logro de diagnóstico y tratamiento precisos y consistentes

Los datos de imágenes médicas representan el 80 % de los datos clínicos. La IA se utiliza para explorar completamente el valor de dichos datos, que son fundamentales para el diagnóstico clínico, la toma de decisiones y la prevención de enfermedades. Al incorporar IA, computación, almacenamiento y red, la solución Medical Technology Digitalization 2.0 de Huawei trabaja con las aplicaciones innovadoras de los socios de la industria para implementar el control de calidad y el diagnóstico basados en IA, mejorando significativamente la calidad y la eficiencia de los servicios de atención médica. Hasta ahora, esta solución se ha implementado en proyectos como el Cuarto Hospital Popular de Shenyang.

En el campo de las imágenes médicas, esta solución puede identificar y calificar de manera inteligente la calidad de las imágenes. La precisión del control de calidad de IA alcanza el 98 %, lo que mejora la calidad de la imagen. Además, la solución admite la segmentación inteligente, la detección y el análisis cuantitativo de los datos de las imágenes, y puede completar automáticamente el análisis de IA y el diagnóstico auxiliar, lo que reduce de manera efectiva la tasa de diagnósticos fallidos. El tiempo de diagnóstico se acorta en un 40 %, lo que aumenta significativamente la eficiencia del diagnóstico y el tratamiento. Para las ecografías, esta solución utiliza dispositivos de imágenes digitales e inteligentes que se ejecutan en OpenHarmony. Con la arquitectura de sinergia de dispositivos de IA en el borde implementada en el centro, la IA y la transmisión de vídeo de baja latencia ayudan a lograr un diagnóstico asistido por IA en tiempo real y en un solo lugar y un control de calidad centralizado en toda la región. El control de calidad del ultrasonido ahora puede lograr una cobertura total en lugar de solo realizar controles puntuales. El retraso de extremo a extremo del diagnóstico asistido por IA en todos los dominios es inferior a 150 ms, lo que facilita la mejora continua de la calidad y la eficiencia del diagnóstico por ultrasonido en toda la región.

Innovación en todos los escenarios, acelerando la inteligencia sanitaria

Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y presidente del Sector Público Global, afirmó que los próximos años ofrecen importantes oportunidades para que las tecnologías digitales e inteligentes impulsen el desarrollo de alta calidad de la atención médica. Huawei se centra en las tecnologías de base e innova y optimiza continuamente soluciones específicas para cada escenario de la industria de la atención médica, como Smart Ward, Smart Hospital Campus y Telemedicina. Hasta la fecha, Huawei ha prestado servicios a más de 5.000 instituciones de atención médica en más de 110 países y regiones.

