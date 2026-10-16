(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta una versión mejorada de su solución Stellar Intelligent Network para la región europea, bajo la filosofía de 'conectividad segura e inteligente'

FLORENCIA, Italia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En la Huawei Network Summit 2026 Europe, Huawei presentó su solución Stellar Intelligent Network, mejorada para la región europea, bajo la filosofía de 'conectividad segura e inteligente'. Esta iniciativa reafirma el compromiso de Huawei de impulsar la inteligencia integral en diversos sectores, en colaboración con sus clientes y socios.

La actualización abarca Stellar Intelligent Fabric, Stellar Intelligent WAN y Stellar Intelligent Campus Network.

Stellar Intelligent Fabric

Huawei utiliza sus switches de 100T, desarrollados internamente, para construir una arquitectura multicapa de dos niveles que cuadruplica la escala de la red y reduce en un 30 % la cantidad de switches y módulos ópticos, lo que disminuye drásticamente el coste total de propiedad (TCO). Además, su algoritmo de equilibrio de carga de paquetes de red (NPLB) eleva la utilización de los enlaces en toda la red al 98 % y mejora el rendimiento del entrenamiento y la inferencia en más de un 7 %.

En entornos de red multi-proveedor, la tecnología xFlow de Huawei permite un análisis inteligente de flujos completos y facilita la delimitación de fallos en menos de un minuto, resolviendo así las preocupaciones de los clientes. Por su parte, el motor de IA Eagle-Eye de Huawei realiza el análisis de la causa raíz en cuestión de minutos, lo que refuerza considerablemente la resiliencia de la red en los centros de datos.

Stellar Intelligent WAN

El algoritmo sin pérdidas Starnet de Huawei logra una eficiencia de computación entre regiones superior al 95 % y reduce los costes de las líneas privadas en un 60 %, lo que disminuye aún más los gastos de computación remota de las empresas. Su innovadora tecnología patentada de partición de modelos por capas mantiene los datos sin procesar en las instalaciones del cliente, eliminando así los riesgos de filtración.

El módulo de seguridad intrínseca exclusivo de Huawei detecta y bloquea intrusiones en tiempo real, permitiendo rastrear amenazas en cuestión de minutos con una precisión superior al 95 %. Asimismo, incorpora un módulo de Distribución de Claves Cuánticas (QKD) —pionero en su clase— que integra la comunicación con la seguridad cuántica, reduciendo los costes de implementación en más de un 60 %. A nivel de red, la solución de delimitación de datos basada en APN6 garantiza la protección de la información sensible en cualquier sector.

Stellar Intelligent Campus Network

La tecnología de coordinación entre múltiples puntos de acceso (AP) de Huawei, junto con sus antenas inteligentes de zoom dinámico exclusivas, reduce la interferencia inalámbrica en un 84 % y ofrece un rendimiento de red que duplica el promedio del sector. Además, la gama completa de switches multi-GE y el flexible modelo de licencias derecho de uso (RTU) permiten reducir el coste total de propiedad (TCO) de las redes de campus de 10 Gbps en más de un 30 %. En cuanto a la operación y mantenimiento (O&M) de la red, Huawei potencia la autonomía de la misma mediante mejoras en los datos, los algoritmos y las herramientas, logrando reducir el tiempo medio de reparación (MTTR) a menos de 5 minutos.

La inferencia inteligente local en los switches permite detectar anomalías en tiempo real, reduciendo el tiempo de detección de amenazas de 5 minutos a menos de 10 segundos. Asimismo, la tecnología exclusiva Wi-Fi Shield y la criptografía poscuántica (PQC) de extremo a extremo garantizan enlaces cableados e inalámbricos protegidos frente a amenazas cuánticas. Por otro lado, los gateways para sucursales incorporan más de 20 algoritmos inteligentes que elevan la tasa de detección de amenazas desconocidas al 95 %, permitiendo el bloqueo de las mismas en cuestión de milisegundos.

Diseñado para las PYMES, Huawei presentó más productos eKit SME Network de gama media a alta que ofrecen seguridad y rendimiento mejorados. Los aspectos más destacados incluyen puertas de enlace convergentes de la serie Aura10/AR580 (que integran funciones de seguridad como antivirus e IPS) para lugares de trabajo, conmutadores centrales 10GE de la serie S630 (que combinan funciones de conmutación y WAC para administrar hasta 1K AP) para hoteles y AP AP362H (que cuentan con antenas inteligentes integradas para aumentar las ganancias en 1,6 veces) para tiendas.

Para cumplir con los requisitos ecológicos y de bajas emisiones de carbono de Europa, Huawei ha desarrollado un marco de ahorro de energía de tres niveles. Al ofrecer ahorro de energía a nivel de dispositivo, red y operación, este marco construye una base de red inteligente y baja en carbono para los clientes.

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