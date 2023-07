El icono del rock Bryan Adams se une a la empresa tecnológica escocesa Songbox

(Información remitida por la empresa firmante)

GLASGOW, Escocia, 20 de julio de 2023/PRNewswire/ -- El rockero canadiense Bryan Adams se ha unido a la empresa emergente tecnológica escocesa Songbox tras enamorarse de su capacidad para compartir música de forma segura.

Songbox, con sede en Glasgow, es una plataforma que está cambiando la forma en que los músicos gestionan sus archivos de audio. Permite a los músicos y otros creadores de contenidos de audio almacenar y compartir de forma segura sus archivos con quien deseen, ya sean cocreadores, colaboradores, figuras del sector, medios de comunicación... Las posibilidades son infinitas.

La plataforma permite al creador de contenidos saber que el archivo se ha recibido y si se ha escuchado, e incluso confirmar qué pistas se han reproducido y durante cuánto tiempo. Y todo ello con privacidad y seguridad integradas.

Bryan Adams, artista multiplatino y ganador de un Grammy, ha sido uno de los primeros nombres famosos en utilizar Songbox para su trabajo y ha contribuido a añadir nuevas funciones al producto.

Comentó: "Songbox me permite compartir la nueva música en la que estoy trabajando de una forma que antes no podía. No necesito enviar archivos MP3 ni productos físicos, así que mis ideas y primeras versiones están a salvo y seguras hasta que estoy preparado para publicar oficialmente las canciones. Era exactamente lo que estaba buscando. Estoy encantado de unirme a Songbox y de ayudar a otras personas del mundo de la música a descubrir lo fantástica que puede ser esta herramienta para su trabajo".

La idea de Songbox surgió de la frustración de un músico escocés que intentaba llamar la atención sobre su trabajo de la forma tradicional: grabando CDs y enviándolos por correo, para encontrarse, en la mayoría de los casos, con el silencio. El fundador de Songbox, Michael Coll, también lo vio desde el otro lado de la barrera, cuando más tarde trabajó como desarrollador web en una importante empresa de la industria musical.

Michael explicó: "Como muchos otros grupos, enviábamos maquetas y nunca sabíamos si las habían recibido, y mucho menos si las habían escuchado. En mi trabajo, veía cómo el duro trabajo de la gente, en forma de cientos de maquetas, llegaba cada semana y se amontonaba en un rincón sin abrirse nunca. Lo llamábamos "el rincón donde los sueños iban a morir". Sabía que tenía que haber una forma mejor".

Su idea llevó a la creación de Songbox, que se lanzó sin financiación externa y ya cuenta con miles de usuarios en todo el mundo, entre ellos ganadores de Grammy y aficionados por igual. Está pensado para cualquiera que trabaje con archivos de audio, con varias opciones de precios, incluido un paquete gratuito para quienes quieran probarlo sin compromiso. Michael y su cofundador, Ciaran O'Toole, quieren hacer crecer Songbox y pronto iniciarán una serie de rondas de financiación.

Michael añadió: "La incorporación de Bryan como cofundador ha supuesto un gran impulso para la empresa. Y como colaborador de Songbox, también ha ayudado al crecimiento orgánico del producto añadiendo nuevas funciones que sabía que beneficiarían a otros usuarios de Songbox. Ese tipo de visión ha sido inestimable".

