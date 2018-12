La IEEE Standards Association y ECC firman un acuerdo de cooperación estratégica

Publicado 18/12/2018 6:42:08 CET

PEKÍN, 18 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- En la 2018 Edge Computing Industry Summit, El Edge Computing Consortium (ECC - Consorcio de Computación en la Niebla) y la IEEE Standards Association (IEEE-SA - Asociación Normativa del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas en inglés) firmaron un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para la estandarización de la computación en la niebla y otros programas relacionados con la promoción del mercado. A tenor de este MoU, ambas partes desarrollarán conjuntamente el sector de la computación en la niebla aprovechando la plataforma normativa mundial de la IEEE y los continuos logros e investigaciones del ECC sobre tecnologías, arquitecturas y mejores prácticas de computación en la niebla.

https://mma.prnewswire.com/media/797957/ECC_IEEE.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/797957/ECC_IEEE.jpg]

El sector de la computación en la niebla crea un puente entre los mundos físico y digital. Abarca varios campos, como son OT, IT y CT y cubre múltiples funciones encadenadas del sector, como la conectividad de redes, agregación de datos, chips, sensores y aplicaciones industriales. El sector de la computación en la niebla sienta los cimientos del Internet industrial y es crucial para la creación de una sociedad digital, interconectada e inteligente. Para el año 2025, el 75% de los datos generados por las empresas se crearán y procesarán fuera de los centros o nubes de datos, mucho más que ahora (menos del 20%).

El IEEE, una organización sin ánimo de lucro, es la mayor organización profesional técnica del mundo dedicada al avance de la tecnología. Tiene 420.000 miembros repartidos en distintas áreas, como técnicas eléctricas y electrónicas, ingeniería eléctrica, robótica, automatización, ingeniería informática, ciencias computacionales y demás tecnologías afines, en más de 160 países. Mediante este MoU, las dos partes ahondarán en la cooperación sobre normativas sectoriales para la computación en la niebla, bancos de pruebas técnicas, marcación y promoción del mercado, y crearán más oportunidades para el código abierto que beneficiarán a la totalidad del sector. Estos esfuerzos coordinados beneficiarán al sector de la computación en la niebla en términos de su implantación, incubación colaborativa y próspero desarrollo.

«Desde smartphones a equipos de taller, los dispositivos que operan en las redes en la niebla son cada vez más inteligentes e incorporan procesadores que pueden abordar problemas de computación que anteriormente necesitaban un servidor totalmente cargado», dijo Konstantinos Karachalios, director ejecutivo de la IEEE Standards Association. «Las aplicaciones virtualizadas también permiten que los códigos puedan empaquetarse y gestionarse más fácilmente dentro de los centros de datos acercándolos así a la niebla. En este entorno, en el que multitud de factores llevan el péndulo hacia una computación más centralizada, nuestro objetivo es trabajar en colaboración con el ECC y priorizar la estandarización como medio para garantizar el desarrollo de un ecosistema computacional en la niebla que sea sostenible y beneficioso para todos».

El Dr. Chen Wei, vicepresidente de Intel y director general de Internet of Things Group China, afirmó, «es una gran satisfacción ser testigo de la colaboración entre el ECC y el IEEE. Integrar las ventajas de ambas partes nos llevará a la normalización de la computación en la niebla, a la innovadora integración de esta y, finalmente, al sólido y sostenible desarrollo de todo el ecosistema del sector de la computación en la niebla. Además, creo que en un futuro cercano la cooperación entre las dos partes traerá con toda seguridad más oportunidades de desarrollo a la computación en la niebla».

Acerca de ECC

El Edge Computing Consortium (ECC - Consorcio de Computación en la Niebla, por sus siglas en inglés) es la mayor alianza en el sector en el campo de la computación en la niebla y tiene más de 200 miembros, incluidos Huawei, Intel, ARM, China Academy of Information and Communications Technology, Shenyang Institute of Automation (un instituto afiliado a la Academia de las Ciencias de China), Bosch, China Mobile, Honeywell, ABB, Schneider Electric, Schindler, Infosys, Mitsubishi, HollySys, McAfee, 360, NI, y OSIsoft. El ECC sirve de plataforma de cooperación al sector de la computación en la niebla, que promueve la colaboración abierta en los campos de la OT e ICT y fomenta las mejores prácticas en este sector, además de progresar en el adelanto de un desarrollo sólido y sostenible del sector de la computación en la niebla.

Acerca de la IEEE Standards Association

La IEEE Standards Association (Asociación Normativa del IEEE), la mundialmente reconocida institución normativa perteneciente al IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas en inglés), desarrolla normas de consenso mediante un proceso abierto que vincula al sector y reúne a una amplia comunidad de partes interesadas. Las normas del IEEE establecen especificaciones y mejores prácticas basadas en los conocimientos científicos y tecnológicos actuales. La IEEE-SA tiene una cartera de más de 1.200 normas activas y más de 650 normas en desarrollo. Para más información visite http://standards.ieee.org [http://standards.ieee.org/].

