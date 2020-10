INTERSOUND rinde homenaje al ex-Beatle

Norman Candler reinterpreta a John Lennon

MUNICH, Alemania, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Tributo a John Lennon: si el antiguo cantante de los Beatles siguiera vivo, mañana habría cumplido 80 años. Con motivo de su cumpleaños y también del 40 aniversario de su muerte, INTERSOUND vuelve a publicar el legendario álbum «A TRIBUTE TO JOHN - NORMAN CANDLER PLAYS JOHN LENNON» de 1981 en su discográfica MEMORYLANE.

«A TRIBUTE TO JOHN - NORMAN CANDLER PLAYS JOHN LENNON» se consideró inmediatamente una obra maestra cuando se publicó por primera vez en 1981 y obtuvo un éxito internacional. El ingeniero de sonido original Gerhart Frei sacó las cintas de los archivos de INTERSOUND, modernizó completamente las grabaciones y actualizó el sonido. Las canciones remezcladas de Norman Candler y su banda MAGIC STRINGS ahora brillan con potentes sonidos de batería y bajo. Una menor reverberación hace que las canciones parezcan delicadas e incluso más potentes.

Candler ya había basado la instrumentación de 1981 en la original de Lennon: en «Power to the People» utiliza guitarras eléctricas rockeras, en «Happy Xmas (War is over)» una flauta de pan «folk» se encarga de la melodía vocal, que se ajusta al doble significado de la pieza, que es a la vez una canción clásica de protesta y un villancico navideño. Para los fans de los Beatles, el álbum también incluye dos temas extras de los álbumes de Candler de principios de los años 70: «Hey Jude» y «Eleanor Rigby».

Como arreglista, director y líder de la banda MAGIC STRINGS, Norman Candler ya creó un estilo distintivo con su grandioso pop sinfónico y contemporáneo a principios de los años 70. El doble sonido de dos potentes orquestas de cuerda combinadas con ritmos pop lo han consolidado durante décadas en los programas de música fácil de escuchar de ARD y muchas otras emisoras de radio en todo el mundo.

Escúchelo ahora:

Spotify [https://open.spotify.com/album/5QL8ZcTPQIn97mfo2XPkwP?si=5pY...]Amazon Music [https://www.amazon.de/Norman-Candler-Plays-John-Lennon/dp/B0...]Apple Music / iTunes [https://music.apple.com/de/album/1530933576%20/%20https:/itu...]Deezer [https://www.deezer.com/album/170579922]

Acerca de Intersound:INTERSOUND [http://www.intersoundmusic.de/]es una discográfica, productora y distribuidora musical con sede en Múnich. A través de su discográfica interna MEMORYLANE, la empresa publica versiones remasterizadas de álbumes musicales grabados en la década de los 70 con legendarios solistas y orquestas como Franck Pourcel, Acker Bilk, Nelson Riddle (conocido por su colaboración con Frank Sinatra) o Norman Candler.

- La imagen está disponible en AP Images (http://www.apimages.com [http://www.apimages.com/]) -

Contacto con la prensa:

Kruger Media GmbH Torstraße 171 I 10115 Berlín I Deutschland Marlene Ryba Correo electrónico: marlene.ryba@kruger-media.de[mailto:marlene.ryba@kruger-media.de]Teléfono: +49 30-30 64 54 8-0