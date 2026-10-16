(Información remitida por la empresa firmante)

- Tras la inversión industrial de Midea Group, Jodell presenta en CIIF nuevos productos integrales para la ejecución industrial integrada

SHANGHÁI, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras llevar a cabo una inversión industrial estratégica del Grupo Midea, perteneciente a la lista Fortune Global 500, Jodell Robotics, con sede en Suzhou, tuvo una destacada presencia durante la celebración de CIIF, presentando su cartera de productos industriales de ejecución integrada completa. La gama incluye tres productos principales: la mano diestra biomimética de cinco dedos Mozart, sensores visuotáctiles de desarrollo propio y un kit de adquisición de datos de inteligencia integrada. Al completar la cadena integral de "percepción-interacción-ejecución" de los robots, Jodell proporciona capacidades y soluciones integrales destinadas a los institutos de investigación globales, desarrolladores de robots humanoides y fabricantes de alta gama.

La mano robótica Mozart, que se ha presentado recientemente, adopta un diseño de detección táctil distribuida de dominio completo. Cada dedo integra sensores táctiles de alta precisión con el objetivo de capturar datos multidimensionales, como la fuerza de contacto y la posición, en tiempo real. Gracias a los algoritmos de control y accionamiento patentados de Jodell consigue disponer de un agarre fino, flexible y de alta precisión. Adecuada para semiconductores, electrónica 3C, baterías de litio y automatización en ciencias biológicas, permite el ensamblaje de precisión, el procesamiento de muestras y la manipulación flexible de materiales irregulares, haciendo frente a los desafíos prácticos de los robots industriales con inteligencia incorporada y facilitando el despliegue fiable de inteligencia incorporada en líneas de fabricación de precisión.

El equipo fundador de Jodell contribuyó al primer robot espacial de China y dispone de cerca de 30 años de experiencia en ingeniería aeroespacial. Para la "mano", Jodell desarrolla íntegramente pinzas eléctricas y manos diestras para una precisión micrométrica. Para el "ojo", desarrolla sensores visuotáctiles y colabora con el profesor Gerald E. Loeb, fundador de SynTouch y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Aprovechando la tecnología BioTac adoptada por Shadow Robot, ha desarrollado de forma conjunta nuevos sensores táctiles similares a los humanos que detectan fuerza, vibración y temperatura con resistencia inherente a las interferencias electromagnéticas industriales, acelerando la producción en masa en Suzhou. Para el "cerebro" y los datos, Jodell construye una plataforma de datos y un cerebro integrados, acumulando información operativa a partir de datos de producción reales. Esto se ha confirmado gracias a su sistema completo de "mano-ojo-cerebro-datos". La inteligencia se conecta con el mundo físico gracias a unidades de ejecución modulares estandarizadas y estaciones de trabajo industriales, logrando transformar la inteligencia integrada en productividad verificable en la fábrica.

La cartera de Jodell integra 17 series y más de 50 productos de producción en masa, y cuenta con una capacidad anual que supera las 100.000 unidades. Tras haber atendido a más de 6.000 clientes globales repartidos en decenas de países, suministra robustos efectores finales para robots y aspira a liderar y establecer estándares para la capa de ejecución de inteligencia incorporada industrial global.

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