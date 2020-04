Se lanza la serie del FII Institute con un evento virtual orientado al future

- Se lanza la serie del FII Institute con un evento virtual orientado al futuro: "Beyond the Crisis: Technology to the Rescue" para el 23 de abril

RIAD, Arabia Saudita, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El Future Investment Initiative (FII) Institute se ha puesto en marcha al hospedar un evento virtual exclusivo el 23 de abril, estando moderado por medio del empresario y futurólogo, el doctor Peter H. Diamandis.

Esta reunión inaugural es el inicio de la serie FII Institute, creadas con el objetivo de reunir a un influyente grupo de líderes que ven más allá de la pandemia por el COVID-19, cuya finalidad es la de analizar sus implicaciones sistémicas en la economía global, además del potencial de la IA y las innovaciones revolucionarias que sirven de ayuda para una respuesta de alcance mundial.

Las series del FII Institute serán una serie de eventos regulares celebradas a lo largo del año y que se llevarán a cabo por medio de la Future Investment Initiative en octubre de 2020.

Como primicia para con la tecnología interactiva y de inmersión total para eventos, en este evento se destacarán las lecciones más importantes derivadas de la actual crisis y definirá un mapa de ruta de acciones para el futuro, creando soluciones concretas y recomendaciones a largo plazo después de cada sesión.

"Con una ambiciosa visión dedicada al empoderamiento de las mentes más brillantes en la definición de un mejor futuro para TODOS y con TODOS, el FII Institute reunirá a líderes y especialistas globales con el fin de cultivar y respaldar colectivamente la implementación de soluciones innovadoras", indicó Su Excelencia Yasir Al-Rumayyan, presidente del consejo de administración del FII Institute.

"El FII Institute es una fundación sin ánimo de lucro de nueva generación que selecciona y materializa ideas capaces de resolver los desafíos mundiales actuales a través de tecnologías con potencial para influir positivamente en la humanidad", explicó Richard Attias, consejero delegado y miembro del consejo de administración del FII Institute.

El FII Institute se concentrará en un principio en cuatro temas clave que tienen el potencial de influir positivamente en la humanidad: cuidado de la salud, sostenibilidad, robótica e inteligencia artificial.

Para cumplir con su misión, el FII Institute contará con la amplia experiencia de su consejo directivo, formado por su presidente, Su Excelencia Yasir Al-Rumayyan, Su Alteza Real, la Princesa Reema Bint Bandar Al Saud, el senador Matteo Renzi, Mohamed Alabbar, el profesor Tony Chan, el doctor Peter H. Diamandis, la profesora Adah Almutairi y Richard Attias.

Si desea mantenerse al día con las últimas noticias y aprender más acerca del Future Investment Initiative Institute, siga al FII Institute en Twitter y LinkedIn y visite la página web del FII Institute sita en https://fii-institute.org/

Acerca del FII Institute:

El FII Institute es una fundación internacional de nueva generación dedicada a cerciorarse de que las ideas más brillantes en el planeta lleguen a concretarse para crecer en escala y crear una influencia positiva y sostenible en la humanidad.

Con una ambiciosa visión para empoderar a las mentes más brillantes en la definición de un mejor futuro para TODOS y con TODOS, el FII Institute reunirá a líderes y especialistas internacionales con el propósito de seleccionar y materializar ideas capaces de resolver los actuales desafíos sociales más urgentes, al tiempo que generará plataformas de largo plazo para redefinir el futuro de la humanidad.

Página web: https://fii-institute.org/

