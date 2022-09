LEONINE Studios y Wiedemann & Berg Film revelan el primer vistazo al biopic de Milli Vanilli

Elan Ben Ali as Fabrice Morvan and Tijan Njie as Robert Pilatus in GIRL YOU KNOW IT'S TRUE

Elan Ben Ali as Fabrice Morvan and Tijan Njie as Robert Pilatus in GIRL YOU KNOW IT'S TRUE - LEONINE STUDIOS/WIEDEMANN & BERG FILM/DENIS PERN

LEONINE Studios y Wiedemann & Berg Film revelan el primer vistazo albiopic de Milli Vanilli GIRL YOU KNOW IT'S TRUE

· Los actores principales son Tijan Njie como Robert Pilatus y Elan Ben Ali como Fabrice Morvan

· Matthias Schweighöfer interpreta al productor de Milli Vanilli, Frank Farian

· El guionista y director es el multipremiado cineasta Simon Verhoeven

· Producida por Quirin Berg y Max Wiedemann, productores del largometraje ganador del Oscar* LA VIDA DE LOS OTROS, de la película nominada al Oscar* LA SOMBRA DEL PASADO, y de la innovadora serie original de Netflix "Dark"

Los Ángeles, 1 de septiembre de 2022 (News Aktuell) - La compañía europea LEONINE Studios revela el primer vistazo a su biopic internacional GIRL YOU KNOW IT'S TRUE, producido por Wiedemann & Berg Film.

Tras un año de intensos castings en cinco países, el alemán Tijan Njie y el francés Elan Ben Ali son los encargados de encarnar a los líderes de Milli Vanilli, Robert Pilatus y Fabrice Morvan, el dúo de música pop y R&B más popular. Matthias Schweighöfer (OPPENHEIMER de Christopher Nolan, "Heart of Stone" y "Ejército de los Muertos") interpreta al productor musical alemán Frank Farian. El reparto también incluye a Graham Rogers ("Ray Donovan", "El método Kominsky", "Atypical") como Todd, el asistente de Milli Vanilli en EE.UU., y a Bella Dayne ("Humans", "Troya: La caída de una ciudad") como Milli, la mano derecha de Farian.

La película se centra en la historia real del notorio escándalo que supuso el ascenso a la fama de los bailarines Robert Pilatus y Fabrice Morvan a finales de los años 80 como la sensación del pop Milli Vanilli. Orquestados por el productor musical Frank Farian, se convirtieron en estrellas mundiales con tres éxitos número 1 en Estados Unidos. Pero sólo un pequeño círculo de conocedores sabe que el dúo no canta, sino que hace playback con las voces de otros dos artistas. En la cima de su fama, Milli Vanilli gana el premio Grammy, pero la situación entre bastidores se agrava y la presión sobre Rob y Fab crece. Cuando se revela la verdad, se asoman al abismo mientras el mundo es testigo de uno de los mayores escándalos de la historia de la música.El multipremiado cineasta Simon Verhoeven dirige, basándose en su guion original GIRL YOU KNOW IT'S TRUE. Quirin Berg y Max Wiedemann, productores de la película ganadora del Oscar* LA VIDA DE LOS OTROS, la película dos veces nominada al Oscar* LA SOMBRA DEL PASADO y la innovadora serie original de Netflix "Dark" están produciendo. La productora Kirstin Winkler (2012, 10.000, ANONYMOUS) supervisa la producción.

La fotografía principal tiene lugar en Múnich y Berlín (Alemania), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Los Ángeles (Estados Unidos). El rodaje finalizará en diciembre de 2022. La película sigue un verdadero enfoque lingüístico y se rueda casi en su totalidad en inglés. El título recuerda el éxito de Milli Vanilli de 1989 GIRL YOU KNOW IT'S TRUE, escrito originalmente por el grupo de hip-hop estadounidense Numarx y versionado posteriormente por el exitoso productor musical Frank Farian.

Kevin Liles, miembro de Numarx, legendario cofundador y director general de la compañía musical 300 Entertainment, es el productor ejecutivo junto a los coproductores Simon Verhoeven, Frank Farian y Stefan Gärtner. Los productores asociados son Jasmin Davis, hija del difunto John Davis, y Brad Howell, que fueron las verdaderas voces de Milli Vanilli y asesores inestimables en la fase de desarrollo. Carmen Pilatus, hermana del difunto Rob Pilatus, el antiguo ayudante de Milli Vanilli, Todd Headlee, e Ingrid Segieth aka Milli, mano derecha de Frank Farian, también figuran como productores asociados.El guionista y director Simon Verhoeven dice: "GIRL YOU KNOW IT'S TRUE es cautivadora a muchos niveles. No sólo cuenta el espectacular ascenso de dos marginados que llegan a la cúspide del mundo del espectáculo en un verano, sino que también ofrece una fascinante visión de los bastidores de ese mundo ilusorio de la fama y sus maquinaciones, a veces trágicas y sin escrúpulos. Personalmente, creo que Rob y Fab no merecían convertirse en los únicos chivos expiatorios de este escándalo".

Quirin Berg, director creativo y jefe de producción de LEONINE Studios: "GIRL YOU KNOW IT'S TRUE proviene del corazón de una década en la que la MTV plantó su bandera en la luna y pudimos ver la música, no sólo escucharla. Nuestra película celebra a Rob y Fab y lo que consiguieron con Milli Vanilli y, al mismo tiempo, el fantástico guión de Simon también capta la complejidad y, en última instancia, la dimensión trágica que la acompañó. No sólo ofrece una visión inmensamente entretenida de la historia, sino también una capa de reflexión crítica que plantea muchas preguntas que parecen más relevantes hoy que nunca. Ha costado muchos años conseguir los derechos musicales y es un gran hito ver ahora este proyecto en producción".

La película está producida por LEONINE Studios y Wiedemann & Berg Film, en coproducción con Sentana Film, SevenPictures y Mediawan. La producción cuenta con el apoyo financiero del Fondo Federal Alemán de Cine (DFFF), FilmFernsehFonds Bayern, German Federal Film Board (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Baden-Württemberg y Bayerisches Staatsministerium für Digitales. Todos los derechos pertenecen a LEONINE Studios.

Independientemente del largometraje de LEONINE Studios, la empresa de entretenimiento estadounidense MRC está produciendo un documental sobre Milli Vanilli, dirigido por Luke Korem. Korem también ejerce de productor a través de su empresa Keep on Running Pictures. Bradley Jackson y Fulwell 73 también producen. Hanif Abdurraqib será el productor ejecutivo. Quirin Berg, Max Wiedemann, Simon Verhoeven y Kirstin Winkler actúan también como productores asociados en este proyecto documental.

