(Información remitida por la empresa firmante)

-LG Electronics lanza la campaña 'Life's Good 2026' para liberar la mente de las personas y que se enfoquen en lo que realmente importa

La nueva campaña global de LG destaca la carga mental de la vida moderna y muestra cómo la IA de LG puede ayudar a aliviarla.

Resumen de noticias

LG Electronics lanza su campaña Life's Good 2026 con el mensaje clave "Libera tu mente".

Según los resultados de una encuesta de LG, las personas pasan casi una cuarta parte del año agobiadas por la carga mental, el equivalente a 87 días al año. Si bien se esfuerzan por mantenerse organizadas, lo que más extrañan es la libertad de ser espontáneas.

A través de esta campaña, la IA de LG demuestra cómo puede reducir las tareas rutinarias y liberar la mente para que las personas se enfoquen en lo que realmente importa.

Esta campaña marca el cuarto año de la campaña Life's Good de LG, mostrando cómo la innovación hace que la vida sea buena y dando vida a la promesa de la marca.

SEOUL, Corea del Sur, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) lanzó su campaña "Life's Good 2026" bajo el lema "Libera tu mente". La campaña explora cómo la IA de LG puede ayudar a reducir la carga mental de la vida cotidiana al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, creando así más espacio para que las personas se centren en lo que realmente importa.

La campaña llega en un momento en que las personas trabajan más que nunca para mantener el ritmo de la vida diaria, pero cada vez les cuesta más desconectar de sus exigencias. Según los resultados de una encuesta de LG, las personas pasan casi una cuarta parte del año agobiadas por la carga mental, el equivalente a 87 días. La carga mental es la carga invisible de la información constante, las innumerables microdecisiones y las exigencias cotidianas. Para muchas personas, la carga mental las acompaña a casa, ocupando sus mentes incluso en momentos de descanso y recarga.

"A medida que la tecnología se integra en la vida cotidiana, debería ayudar discretamente a las personas a recuperar su tiempo y atención para enriquecer sus vidas", afirmó Kim Hyo-eun, directora de la División de Gestión de Marca de LG. "En su cuarto año, la campaña 'Life's Good' continúa mostrando cómo la innovación hace que la vida sea buena y da vida a la promesa de la marca".

Basándose en campañas anteriores como "No hacemos la vida buena, tú la haces" (2024) y "Menos artificial. Más humano" (2025), la campaña de este año se centra en la creciente carga mental de la vida moderna y en cómo encontrar espacio para lo que hace que la vida sea buena.

Dando vida a la campaña

El vídeo principal de la campaña muestra a una familia que se desconecta de la rutina diaria por una noche. El vídeo captura pequeños pero significativos momentos que suelen quedar eclipsados por las exigencias cotidianas, desde conversaciones espontáneas y comidas compartidas hasta el simple placer de estar plenamente presentes.

Con esta historia, LG invita a reflexionar sobre una pregunta sencilla: ¿qué espacio podrías dedicarle si pudieras desconectar de tus preocupaciones, aunque solo fuera por una noche?

El mensaje de la campaña cobra vida a través de vídeos centrados en los productos LG WashTower, LG Styler, LG OLED y LG DUALCOOL. Los vídeos muestran cómo los productos LG pueden ayudar a reducir la carga mental diaria al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, liberando la mente para disfrutar de los momentos importantes de la vida.

Como parte de la campaña, LG también ofrece una experiencia interactiva diseñada para ayudar a las personas a comprender mejor su propia carga mental. Al responder a una serie de preguntas, pueden reflexionar sobre cuánta carga mental soportan y qué factores contribuyen a ella. Al visibilizar una carga invisible, LG espera que las personas liberen su mente para disfrutar plenamente de la vida.

La campaña se basa en investigaciones que revelan hasta qué punto la carga mental se ha arraigado en la vida cotidiana.

La magnitud del problema

Los resultados de la encuesta muestran que, de promedio, las personas experimentan 27 interrupciones de carga mental durante sus horas de vigilia.

"A través de mi investigación sobre la depresión funcional, he descubierto que el peso constante de las tareas domésticas no compartidas es un desencadenante silencioso del agotamiento emocional", afirmó la Dra. Judith Joseph, psiquiatra certificada y una de las creadoras de la lista TIME100 de 2026. "El enfoque de LG en la reducción de la carga mental aborda la raíz de esta crisis moderna. El verdadero bienestar en la era de la IA implica aliviar estas cargas invisibles con tecnología inteligente, liberando el capital psicológico necesario para recuperar la alegría, la espontaneidad y la conexión humana".

El coste humano

Más de la mitad (51%) de los encuestados afirmó que la carga mental les impide dormir bien, mientras que casi la mitad (49%) indicó que afecta su salud física.

Los hallazgos también revelaron una verdad fundamental sobre la condición humana: las personas se esfuerzan por mantenerse organizadas, pero lo que más extrañan es la libertad de ser espontáneas. Al preguntarles qué harían si se liberaran de esa carga, no buscaron mayor productividad ni logros. En cambio, hablaron de perderse en un libro, pasar tiempo de forma espontánea con sus seres queridos y disfrutar de momentos libres de las responsabilidades cotidianas.

El papel de la tecnología

El estudio encontró que las responsabilidades no remuneradas en el hogar contribuyen más a la carga mental que el trabajo remunerado, lo que destaca la oportunidad que tiene la tecnología doméstica para marcar una diferencia significativa.

Casi tres de cada cuatro (73%) de los encuestados creen que la tecnología doméstica adecuada podría ayudar a reducir su carga mental, con una mayor demanda de soluciones que gestionen de forma proactiva las tareas rutinarias sin requerir atención constante.

Los resultados sugieren una dirección clara para la tecnología: no solo ayudar a las personas a hacer más, sino también encargarse discretamente de las tareas cotidianas para que puedan dedicar menos tiempo a gestionar su vida y más tiempo a disfrutarla. Esta perspectiva se alinea con la visión de Inteligencia Afectiva de LG y el mensaje de la campaña: Libera tu mente. La vida es buena.

Para obtener más información sobre la campaña, visite www.lg.com/lifesgood.

Metodología de la encuesta

Trabajo de campo: Realizado del 24 al 28 de abril de 2026 a través de Focaldata

Países: EE.UU., Reino Unido y Australia

Edad: 18-64 años

Tamaño de la muestra: 3.165 encuestados (un mínimo de 1.000 por mercado), representativo a nivel nacional por edad, género y región

Nota: Los resultados de la encuesta reflejan las percepciones de los encuestados y no constituyen evidencia clínica ni científica de beneficios para la salud

Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es una empresa innovadora a nivel mundial en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 75.000 empleados. Las cuatro divisiones de LG —Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution— generaron en conjunto ingresos globales superiores a los 89 billones de wones surcoreanos en 2025. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales, que abarcan desde televisores y electrodomésticos hasta sistemas de climatización, monitores, componentes y soluciones para el sector de automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son reconocidas en todo el mundo.

Visite www.LG.com/global/newsroom para las últimas noticias.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-electronics-lanza-la-campana-lifes-good-2026-para-liberar-la-mente-de-las-personas-302851227.html