Maxeon Solar Technologies lleva energía solar comercial premium a la sede de Carioca SpA en Italia (2)

Acerca de IM-EL OsasioIM-EL Osasio ha estado operando en el campo de las soluciones de energía sostenible para el usuario final desde 1975. Gracias a un equipo de profesionales experimentados, la empresa puede cubrir todos los servicios relacionados con los sistemas fotovoltaicos, desde la instalación y el mantenimiento llave en mano hasta la asistencia administrativa, desde el lavado del sistema hasta el seguimiento y la garantía. IM-EL Osasio instaló un total de 365 sistemas fotovoltaicos residenciales e industriales en los últimos 5 años. Para obtener más información, www.imelosasio.it [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2982652-1&h=1212778936&u...].

Acerca de CARIOCA SpADurante más de 50 años, CARIOCA® ha sido el símbolo de lo mejor hecho en Italia, con productos diseñados para desarrollar la creatividad de los niños en un juego compartido de inventiva y destreza. El 70% de CARIOCA® se fabrican con orgullo en Italia y se distribuyen en más de 80 países y en 5 continentes. Los productos CARIOCA® son marcadores, lápices de colores, tempera, pasteles, juegos educativos y muchos otros elementos de dibujo, todos hechos y probados con la máxima atención, calidad y seguridad. En los últimos años la firma ha comenzado a repensar su impacto en el medio ambiente, a partir de 2020 un camino sostenible con el objetivo de sentar las bases de una economía circular aplicada a la producción y reducción del uso del plástico virgen en sus productos.

Declaraciones prospectivasPara los inversores de Maxeon Solar Technologies Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones relativas al inicio y expiración del período de valoración de la nota. Estas declaraciones prospectivas se basan en los supuestos, expectativas y creencias actuales de Maxeon e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no se limitan a: (a) las expectativas de Maxeon con respecto a las tendencias de precios, la demanda y las proyecciones de crecimiento; (b) posibles perturbaciones en las operaciones y la cadena de suministro de Maxeon que puedan resultar de epidemias o desastres naturales, incluidos los impactos de la pandemia de COVID-19; (c) el tiempo de lanzamiento anticipado del producto y las expectativas de Maxeon con respecto a la rampa, la aceptación del cliente, el aumento de las ventas y las oportunidades de expansión; y d) las expectativas y planes de Maxeon para la estrategia a corto y largo plazo, incluidas las áreas de enfoque e inversión previstas de Maxeon, la expansión del mercado, el enfoque de productos y tecnología, y el crecimiento y la rentabilidad proyectados. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la SEC de vez en cuando, incluyendo nuestro Formulario 20-F, que fue declarado efectivo por la SEC el 4 de agosto de 2020, particularmente bajo el título "Punto 3.D. Factores de Riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Financials & Filings de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2982652-1&h=3854997250&u...]. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

