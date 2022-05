Maxeon Solar Technologies presenta SunPower One (1)

Maxeon's SunPower One, a Complete Home Energy Management Experience

Maxeon's SunPower One, a Complete Home Energy Management Experience - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD./PR NEWSWIRE

- Maxeon Solar Technologies presenta SunPower One, una experiencia completa de administración de energía en el hogar

Una nueva solución flexible y abierta que presenta información procesable sobre energía doméstica y almacenamiento de baterías para ayudar a los propietarios de viviendas a optimizar su inversión en energía limpia

SINGAPUR, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), líder mundial en innovación y canales solares, presentó hoy la solución integrada de energía para el hogar SunPower One, que se basará en un ecosistema flexible de productos y servicios, incluidos los paneles solares Maxeon ; líder en el mercado, así como almacenamiento de baterías e información útil sobre energía doméstica. Construida sobre una historia de más de 35 años de liderazgo en la industria de la energía solar, la solución SunPower One de Maxeon permite a los consumidores tomar el control de su consumo de energía doméstico.

"La finalidad de Maxeon es "Impulsar el cambio positivo", y continuamos lográndolo al combinar una solución de administración de energía para el hogar con nuestros paneles solares líderes en la industria. Al simplificar la adopción de energía limpia, podemos ayudar a nuestros clientes a acelerar la transición energética", afirmó Jeff Waters, CEO de Maxeon Solar Technologies. "Esperamos que la solución SunPower One ayude a imaginar, crear y revolucione la experiencia del consumidor con nuestro Beyond the Panel, manteniendo informados a los propietarios con información útil sobre energía dentro de su hogar, ayudando a que sus hogares sean más eficientes y sostenibles".

Diseñado para ser intuitivo y atractivo, la solución SunPower One de Maxeon va más allá del simple monitoreo para asesorar proactivamente a los propietarios de viviendas sobre formas de optimizar su uso de energía. Con el tiempo, aprende sobre el patrón de consumo de electricidad de un propietario y sugiere estrategias para impulsar mayores ahorros en las facturas de energía. Por ejemplo, SunPower One puede identificar dispositivos "siempre encendidos" en el hogar que vale la pena apagar para reducir el consumo de energía durante períodos de altos precios de la electricidad. También puede exponer electrodomésticos que funcionan mal y que pueden necesitar una reparación o un reemplazo en función de sus señales eléctricas anormales. Y, lo que es más importante, con los productos adecuados, puede permitir casos de uso inteligente que aumenten el autoconsumo, como cargar un vehículo eléctrico con un exceso de producción solar y hacer funcionar el lavaplatos o los sistemas de calefacción y refrigeración en momentos óptimos.

En el lanzamiento, SunPower One de Maxeon empaquetará exclusivamente la nueva oferta de almacenamiento todo en uno con SunPower de Maxeon. Durante este año, el ecosistema SunPower One de Maxeon crecerá e incorporará productos adicionales en categorías como la carga de vehículos eléctricos, así como integraciones de software y servicios de valor añadido diseñados con el fin de ampliar la experiencia del cliente.

SunPower One, de Maxeon, también promueve el compromiso corporativo con el éxito empresarial integral de sus instaladores al revelar nuevas oportunidades descubiertas por los conocimientos de los hogares de sus clientes finales, como ofrecer productos y servicios para ayudar a impulsar mayores ahorros de energía. Además, SunPower One proporciona un entorno digital específico para el instalador facilitando la venta e instalación efectiva de la solución. Con una simple cuenta, los instaladores tendrán acceso a herramientas intuitivas de cotización y diseño de próxima generación, marketing y capacitación ágiles y accesibles, y procesos digitales automatizados para simplificar su propia experiencia y la del cliente final. Se espera que SunPower One de Maxeon mejore el papel del instalador como asesor de confianza, fomentando una relación a largo plazo entre las partes a medida que evolucionan las necesidades del propietario.

Al promover la diferenciación que SunPower One trae al mercado, Ralf Elias, director de producto de Maxeon Solar Technologies, indicó: "Tenemos la libertad de pensar fuera de la caja y aprovechar las tecnologías de próxima generación para superar las ofertas tradicionales en el mercado actual. Nuestros clientes son nuestra estrella polar y continuaremos dando prioridad a la solución de sus puntos débiles". Mirando hacia el futuro, añadió: "El ecosistema abierto y flexible de SunPower One crecerá con el tiempo. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuevas asociaciones con líderes de categoría en toda la industria que ayudarán a empoderar a nuestros clientes finales para impulsar más ahorros de energía".

La nueva solución de energía para el hogar SunPower One de Maxeon estará disponible para instaladores y usuarios finales en Australia en el tercer trimestre de 2022, y se implementará en otros mercados y clientes a nivel mundial, excepto Estados Unidos y Canadá, durante el resto de 2022 y más allá. SunPower One se presentará al público durante Intersolar Europe, del 11 al 13 de mayo, en el booth A3.274 de Maxeon.

Para más información, visite www.corp.maxeon.com/sunpower-one-ecosystem-announcement.

Acerca de Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) está Powering Positive Change™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de marca Maxeon® y SunPower® y tiene operaciones de ventas en más de 100 países, operando bajo la marca SunPower en algunos países fuera de Estados Unidos. La compañía es el líder en innovación solar con acceso a más de 1.000 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.400 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está Powering Positive Change™ visite www.maxeon.com, en LinkedIn y en Twitter @maxeonsolar

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones sobre el tiempo de lanzamiento anticipado del producto y nuestras expectativas con respecto a la rampa, la eficiencia, la aceptación y la demanda del cliente, la tracción del mercado. , ventas adicionales y oportunidades de expansión; las expectativas de la compañía sobre el momento y el éxito de su estrategia de oferta de productos en los mercados existentes y nuevos, incluidas nuestras áreas anticipadas de enfoque e inversión, expansión del mercado, enfoque en productos y tecnología y crecimiento y rentabilidad proyectados. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras suposiciones, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Un análisis detallado de estos factores y otros riesgos que afectan nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") de vez en cuando, incluido nuestro informe más reciente en el Formulario 20-F, particularmente bajo el encabezado "Ítem 3.D. Factores de Riesgo". Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Finanzas y presentaciones de nuestro sitio web de Relaciones con inversores en https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se basan en la información actualmente disponible para nosotros, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Visite https://corp.maxeon.com/trademarks si desea más información.