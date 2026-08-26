Microsoft y HUMAIN se unen para impulsar la transformación de la IA en Arabia Saudita y otros países (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Microsoft y HUMAIN anuncian una colaboración estratégica a largo plazo para impulsar la transformación de la IA en Arabia Saudita y otros países

Colaboración estratégica a largo plazo entre Microsoft y HUMAIN con planes para integrar ALLAM en Microsoft Foundry y el ecosistema M365 Copilot, junto con ingenieros desplegados en primera línea (FDE) que proporcionan implementación práctica de IA

RIAD, Arabia Saudí, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, una empresa de PIF que ofrece capacidades de inteligencia artificial integrales a nivel mundial, anunció hoy el primer hito en una colaboración estratégica a largo plazo con Microsoft.

La colaboración se centrará inicialmente en dos áreas: trabajar para integrar los modelos ALLAM de HUMAIN en el ecosistema de IA de Microsoft y reunir a los expertos en IA de HUMAIN con los ingenieros de despliegue avanzado (FDE) de Microsoft para trabajar directamente con las organizaciones y apoyar la identificación, el desarrollo y el despliegue de soluciones de IA de alto valor en todas las tecnologías de Microsoft.

Esta colaboración se basa en la plataforma de IA de Microsoft —que incluye Microsoft 365 Copilot, Microsoft Foundry y otras— y en las capacidades de IA de HUMAIN en modelos de lenguaje árabe y aplicaciones de IA. Inicialmente, ambas compañías se centrarán en ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de la IA mediante capacidades de IA en árabe y soporte técnico práctico, al tiempo que explorarán oportunidades para profundizar la colaboración en otras áreas.

Las empresas tienen previsto que ALLAM esté disponible a través de Microsoft Foundry, lo que permitirá a desarrolladores y empresas acceder a los modelos de idioma árabe de HUMAIN dentro del ecosistema de IA de Microsoft. Las organizaciones podrán utilizar estos modelos para crear, personalizar e implementar aplicaciones y agentes de IA diseñados para satisfacer las necesidades comerciales regionales y en idioma árabe.

Mediante Microsoft M365 Copilot, las organizaciones podrán crear agentes especializados de misión crítica que aprovechen las capacidades de ALLAM en idioma árabe para optimizar la productividad y los flujos de trabajo empresariales. ALLAM representa el primer hito tecnológico previsto en el marco de esta colaboración y sienta las bases para una colaboración más amplia entre las capacidades de IA de HUMAIN y las plataformas de Microsoft.

Como parte de esta colaboración, los expertos en IA de HUMAIN y los ingenieros de despliegue avanzado de Microsoft trabajarán junto a los equipos y clientes de Microsoft en todo el ecosistema de IA de Microsoft. Su función irá más allá de ALLAM, proporcionando soporte técnico práctico a las organizaciones que implementan soluciones de IA en diversas tecnologías de Microsoft y entornos de clientes.

Trabajando directamente con los equipos de los clientes, los ingenieros de HUMAIN y Microsoft ayudarán a identificar casos de uso de alto valor, integrar la IA en los flujos de trabajo existentes, configurar y optimizar las implementaciones y respaldar la transición de la experimentación a la implementación a escala de producción y de misión crítica.

Este modelo de coingeniería combina las plataformas de IA empresariales de Microsoft con las capacidades de ingeniería aplicada de HUMAIN, lo que ayuda a los clientes a abordar los requisitos operativos, técnicos y organizativos que implica el despliegue de IA a gran escala y a acelerar el camino desde la experimentación con IA hasta la obtención de valor empresarial real.

"Esta colaboración comienza con planes para integrar ALLAM en varias soluciones clave de IA de Microsoft, y este es solo el primer paso", declaró Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN. "En los próximos meses, HUMAIN y Microsoft tienen previsto presentar un conjunto mucho más amplio de capacidades que ampliarán la forma en que las organizaciones desarrollan, implementan y escalan la IA. Lo que verán en LEAP es la próxima generación de integración de IA empresarial. Al combinar la plataforma global de Microsoft con las capacidades de IA de HUMAIN y su experiencia en ingeniería, estamos creando soluciones prácticas que ayudan a las empresas a acelerar la adopción de la IA y a generar un impacto empresarial real. Este anuncio es solo el principio".

"La IA ofrece el mayor valor cuando se integra en la forma en que las personas trabajan a diario", afirmó Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft. "Al combinar la plataforma de IA de confianza de Microsoft con las capacidades de IA en árabe de HUMAIN, estamos ayudando a organizaciones de toda Arabia Saudita a desarrollar una IA que comprenda el idioma y el contexto locales, al tiempo que cumple con los requisitos de seguridad y gobernanza de los clientes empresariales y del sector público".

"Lo emocionante de esta colaboración es que aúna las capacidades que las organizaciones necesitan para implementar la IA", comentó Naim Yazbeck, presidente de Microsoft para Oriente Medio y África. "En Arabia Saudí, ya estamos viendo cómo el debate avanza rápidamente, pasando de la ambición por la IA a la implementación a gran escala. La combinación de las capacidades de IA en árabe, la experiencia práctica en ingeniería y las herramientas que la gente usa a diario puede ayudar a las organizaciones a convertir las oportunidades de la IA en soluciones prácticas, al tiempo que desarrolla capacidades en el Reino que tienen relevancia en toda la región".

De cara al futuro, Microsoft y HUMAIN tienen previsto explorar oportunidades para profundizar su colaboración en otras áreas de la IA, como la productividad, los dispositivos, los modelos y la infraestructura, así como en iniciativas conjuntas de comercialización. Estas áreas se basarían en la colaboración inicial en torno a ALLAM y la ingeniería de despliegue avanzado, a medida que las empresas exploren cómo sus respectivas tecnologías y capacidades pueden impulsar una adopción responsable de la IA en Arabia Saudita y en la región de Oriente Medio y África.

Acerca de HUMAIN:

HUMAIN, una empresa de PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación; infraestructura de hiperrendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo desarrollados en el mundo árabe; y soluciones transformadoras de IA que combinan un profundo conocimiento del sector con una ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN beneficia tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en diversos sectores, impulsando la transformación digital y fortaleciendo capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión fundamental centrada en el desarrollo de propiedad intelectual y el liderazgo global en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Acerca de Microsoft:

Microsoft (NASDAQ: MSFT) (@microsoft) crea plataformas y herramientas basadas en IA para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes. Esta empresa tecnológica se compromete a hacer que la IA esté ampliamente disponible y a hacerlo de forma responsable, con la misión de empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que logren más.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

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