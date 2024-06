Moet in Paris by Allenos Location. Credits: Virgile Guinard

Moët & Chandon y Yannick Alléno unen fuerzas para crear un pop-up único que cultiva la creatividad, la gastronomía y el savoir-fête para un verano en París diseñado por Charles de Vilmorin

PARÍS, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Moët & Chandon, junto con el chef Yannick Alléno, se muestran encantados de abrir las puertas de una celebración efímera de la cultura, la moda y la convivencia francesa: Moët in Paris by Allénos. El restaurante, bar y espacio para eventos en el corazón de la ciudad promete una velada durante toda la temporada repleta de refinadas experiencias culinarias organizadas con una decoración caprichosa, todo con un toque del icónico estilo parisino.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de visitantes internacionales que llegan a París durante el verano, Moët & Chandon ofrece tanto a locales como a visitantes un lugar de reunión elegante, imaginativo y alegre donde la celebración siempre es necesaria, ya sea reunirse con viejos conocidos o forjar nuevas amistades.

La cocina está orquestada por el chef con estrella Michelin y embajador de Moët & Chandon desde hace mucho tiempo, Yannick Alléno; Benoît Gouez, veterano maestro de bodega de Moët & Chandon, dirige las libaciones espumosas; y la fantástica decoración está impregnada de la sensibilidad del diseñador de moda e ilustrador Charles de Vilmorin. Además de este savoir-vivre francés, también hay savoir-fête francés (o, mejor dicho, el arte de festejar bien) en el menú: Happy Hour con champán, eventos de degustación, sesiones de DJ, apariciones sorpresa de celebridades y sesiones de música en vivo.

"Moët in Paris by Allénos combina la grandeza de nuestra herencia gastronómica con el espíritu vibrante que define el París moderno", explicó Yannick Alléno. "Se trata de un lugar donde cada copa de Moët & Chandon no es sólo un brindis, sino también una celebración de la artesanía, la comunidad y la alegría compartida que sólo una elegancia atemporal puede inspirar. No solo creamos comidas, sino que creamos recuerdos entretejidos en el corazón de la ciudad, cada uno de ellos tan efervescente e inolvidable como este champán".

Como fuerza creativa de la moda francesa, Charles de Vilmorin crea un entorno igualmente inolvidable a través de un mundo de colores vibrantes y flores encantadoras; rinde un sutil homenaje a la naturaleza, sin la cual la Casa no podría existir. Rostros extasiados emergen de los murales gráficos de las paredes, mientras que la luz abstracta juega a través de las ventanas; el espacio es una burbuja lúdica y creativa, que envuelve y anima a los visitantes inmediatamente en su disfrute del momento y su conexión con los demás.

