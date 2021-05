- Murata y Cooler Master anuncian asociación para desarrollar conjuntamente una cámara de vapor de 200 μm, el disipador de calor más delgado del mundo para dispositivos electrónicos

TAIPEI, 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Murata Manufacturing Co., Ltd. (oficina central: Nagaokakyo, Kyoto; presidente: Norio Nakajima; en adelante "Murata") y Cooler Master Co., Ltd. (oficina central: Taipei, Taiwán; fundador: Roger Lin; en adelante "Cooler Master") han desarrollado conjuntamente una cámara de vapor de 200 μm, el disipador de calor más delgado del mundo para dispositivos electrónicos*. Este es el primer producto resultante de la asociación de desarrollo conjunto entre Murata, que aporta experiencia en el diseño de componentes electrónicos compactos, y Cooler Master, líder en disipadores de calor para dispositivos electrónicos. Ambas compañías están comprometidas a fortalecer su asociación en el futuro mientras trabajan para crear nuevos productos que resuelvan los problemas relacionados con el calor que afectan a los dispositivos de próxima generación. *Según la investigación llevada a cabo por Murata y Cooler Master. A 30 de abril de 2021.

A medida que los dispositivos electrónicos logran un mayor rendimiento y una funcionalidad más avanzada, la cantidad de calor generado por dispositivo está aumentando, lo que hace que la dispersión y disipación de calor sean eficientes, así como la refrigeración, un problema clave. Además, el espacio limitado disponible dentro de la caja del producto de diseños de alta densidad significa que los componentes convencionales de dispersión de calor, como láminas de grafito y tubos de calor, no pueden proporcionar suficiente disipación de calor. Esto ha creado una necesidad de cámaras de vapor, que puedan dispersar el calor sobre una gran superficie y disipar el calor eficazmente a pesar del espacio limitado. El espacio disponible para disipadores de calor es particularmente limitado en productos móviles con funcionalidad avanzada, como teléfonos inteligentes 5G y dispositivos de RA y RV, ya que utilizan IC de alto rendimiento y se enfrentan a una demanda constante de peso reducido.

Utilizando la tecnología y la experiencia de Murata en componentes electrónicos, principalmente para aplicaciones de comunicación, el nuevo producto fue diseñado para ser la cámara de vapor más delgada del mundo con sólo 200 μm de espesor. Se puede montar en espacios interiores muy pequeños, pero proporciona una dispersión eficiente y disipación del calor de componentes como IC, mejorando así la estabilidad operativa de los dispositivos electrónicos compactos. La cámara de vapor de 200 μm se fabricará en la fábrica de Cooler Master, beneficiándose de su amplia experiencia en la producción de disipadores de calor para una variedad de dispositivos electrónicos, y se comercializará ampliamente como un producto con la marca Cooler Master.

En la estructura de cámara de vapor, un líquido de refrigeración (fluido de funcionamiento) se encierra entre capas superpuestas de lámina fina de metal. El fluido de funcionamiento absorbe el calor de la fuente de calor, haciendo que se evapore, y este vapor se dispersa dentro de la cámara de vapor, disipando el calor. A medida que el calor se disipa, el vapor se recondensa en líquido para ser distribuido de vuelta a la fuente de calor a través de una mecha que contiene diminutos huecos.

A partir de este nuevo producto, Murata y Cooler Master tienen la intención de establecer una asociación para hacer frente a nuevos retos técnicos y a una amplia gama de necesidades de productos utilizando la experiencia de ambas empresas para desarrollar disipadores de calor para dispositivos electrónicos. Para fortalecer la cooperación entre las empresas en el desarrollo de productos, Cooler Master planea instalar instalaciones de desarrollo y pruebas con las mismas condiciones que las instalaciones de Murata en el edificio de la sede de Cooler Master, cuya finalización está prevista para la segunda mitad de 2021. Esto permitirá a los socios compartir nuevos conceptos e ideas de productos sin demora y realizar el desarrollo de un sistema que proporcione una evaluación precisa del rendimiento.

Hiroshi Iwatsubo, vicepresidente ejecutivo de Murata, dijo: "Estoy encantado de que con la colaboración de Cooler Master, los profesionales en el campo del disipador de calor, y haciendo uso de la experiencia en diseño de Murata en componentes electrónicos para aplicaciones de comunicación, estaremos poniendo a disposición la cámara de vapor más delgada del mundo. A medida que la funcionalidad de los dispositivos electrónicos se hace cada vez más avanzada, la tecnología para lidiar con el calor generado dentro de la caja es cada vez más esencial que nunca para garantizar que los dispositivos funcionen de acuerdo con sus especificaciones. Trabajar en este nuevo producto ha fortalecido nuestra asociación con Cooler Master, con su profunda experiencia en disipadores de calor, y contribuirá a la creación de nuevos productos que proporcionen soluciones a los clientes."

El fundador de Cooler Master, Roger Lin, comentó: "Estamos muy contentos de trabajar junto con Murata para diseñar, fabricar y suministrar soluciones a los problemas de calor de los clientes. Murata aplica su propia experiencia en diseño en componentes electrónicos a nuestras soluciones de refrigeración de clase mundial. A través de esta asociación podremos ayudar a los clientes a comercializar sus productos más rápidamente."

Imágenes aquí