NatWest gana el premio Celent Model Risk Manager del año

El banco empresarial más grande del Reino Unido ha sido galardonado por transformar los procesos de gestión de riesgos y cambios

MADRID, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- NatWest Group ha sido galardonado con el premio 'Celent Model Risk Manager Award of the year' por su exitosa iniciativa para simplificar y automatizar los procesos de gestión de riesgos y cambios. Este premio reconoce la capacidad de la empresa para reducir los tiempos de los ciclos de evaluación múltiple mediante modelos de gobernanza. Un ejemplo es la gobernanza de productos, que ha pasado de 4,5 días a menos de 20 minutos, lo que marca un hito en su objetivo "moonshot" de reducir el tiempo de ciclo de 73 días a 73 minutos.

"El enfoque de NatWest muestra un compromiso con la excelencia de los procesos y la eficiencia operativa", ha afirmado Ian Watson, Head of Risk Research de Celent. Watson ha señalado también que "utilizando la automatización low-code como catalizador de agilidad y velocidad, permitiendo a NatWest unificar datos en data fabric, rediseñar rápidamente los flujos de trabajo, aumentar la automatización y fortalecer los controles de riesgo. Este logro ejemplifica una notable sinergia entre la previsión estratégica y la destreza tecnológica".

Como reconoce en el premio, NatWest se enfrentó al reto de navegar por múltiples niveles de escrutinio y aprobaciones internas. Con el proceso de gobernanza anterior, un cambio de política podría tardar entre tres y cuatro semanas en completarse. Y con todos los cambios necesarios y la evaluación de riesgos, el tiempo que trascurría desde la idea hasta su puesta en práctica podía ser de tres a cuatro meses. El equipo de NatWest encontró oportunidades para automatizar el 46% de los datos en sus procesos de gobernanza.

"Antes se tardaba 73 días pasar por la gobernanza y nuestro objetivo era reducirlo de 73 días a 73 minutos. Sabíamos que eso era lo que teníamos que lograr", según Steve Marjot, Head of Change at the Centre of Excellence de NatWest Group: "Nuestra solución de automatización low-code se convirtió en el eje central, el sistema de gestión del flujo de trabajo y una parte clave de nuestro data fabric, incorporando los datos y las reglas correctos cuando eran necesarios. Todavía estamos en el camino, pero hemos hecho grandes avances hasta la fecha".

Guy Mettrick, Industry VP of Financial Services de Appian, ha comentado: "La iniciativa Change Governance de NatWest está preparada para liderar el camino en la creación de enfoques innovadores de automatización de procesos para los equipos de gestión, capacitándolos para implementar y ejecutar cambios de forma rápida y eficaz".

