Se obtiene la primera patente del mundo para el suplemento veterinario "Pinfenon" (S) (R)

- La patente cubre la invención de un fármaco terapéutico y un fármaco profiláctico para reducir los marcadores de trastornos cardíacos en perros, así como sus métodos de fabricación

TOKIO, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Scarecrow Incorporated, con sede en el barrio de Shibuya de Tokio, se complace en anunciar que ha adquirido la primera patente (*) del mundo para Pinfenon (S) (R), un suplemento para animales fabricado en Japón, asociado a un fármaco de tratamiento y a un fármaco profiláctico para reducir el péptido natriurético auricular (ANP), así como a sus métodos de fabricación. Los suplementos aprobados como fármacos por la Oficina de Patentes de Japón están sujetos a transferencia técnica en productos como alimentos, champús y esencias como nuevos medios para permitir que cualquier persona proteja a los perros pequeños de los trastornos cardíacos.

(*)Según la encuesta de la Oficina de Patentes de Japón sobre el conocimiento común global (párrafo 1, artículo 29 de la Ley de Marcas)

Insuficiencia mitral, un trastorno cardíaco que se observa con frecuencia en perros de todo el mundo, pero especialmente en Japón: Muchas razas de perros pequeños son genéticamente susceptibles al trastorno cardíaco llamado insuficiencia mitral, y las enfermedades valvulares del corazón, que incluyen la insuficiencia mitral, son la tercera causa más común de muerte en perros mayores (según Anicom HD, Japón, 2023). Uno de los indicadores de la gravedad de esta enfermedad es el péptido natriurético auricular (ANP). Se trata de una hormona que se sintetiza y almacena principalmente en la parte del corazón llamada aurícula antes de secretarse en la sangre y que se puede medir mediante un análisis de sangre. Por este motivo, el ANP también se conoce como biomarcador cardíaco. Se adquirió una patente para Pinfenon (S) (R) después de que se demostrara que reduce la carga sobre el corazón y baja el nivel de este ANP.

Descripción general:Nombre de la invención: Fármaco terapéutico y profiláctico para reducir el péptido natriurético auricular (ANP), así como métodos de fabricaciónNúmero de registro: P7542838Fecha de registro: 23 de agosto de 2024Titular de la patente: Scarecrow IncorporatedInventor: Hiroshi Okawa, Hiroshi KoieFecha de solicitud: 15 de febrero de 2024Acerca del estudio clínico

Antes de la adquisición de la patente de Pinfenon (S) (R), se llevó a cabo un estudio clínico en 27 perros con insuficiencia mitral en 15 hospitales de todo Japón. Pinfenon (S) (R) se administró de forma conjunta durante 30 días en el marco de un tratamiento continuo con el medicamento para un trastorno cardíaco en uso, y se realizó un análisis de sangre al inicio del estudio y después de 30 días. Además, se observaron condiciones generales de dificultad para respirar.

El resultado del estudio mostró una disminución significativa (mejora) del ANP como biomarcador cardíaco, así como una mejora significativa de la dificultad para respirar. El siguiente gráfico muestra los cambios en el ANP para 4 animales con la condición más grave entre los 27 animales estudiados. El gráfico muestra una clara disminución (mejora) de los valores 30 días después de que se inició la administración de Pinfenon (S) (R).

El ingrediente principal de Pinfenon (S) (R) es un material extraído de la corteza de los pinos llamados pino marítimo francés, que se cultivan solo en la parte suroeste de Francia. Es un producto alimenticio natural seguro y soluble en agua y un ingrediente natural para la salud con una actividad fisiológica extremadamente alta. Se han publicado más de 800 artículos de investigación como resultado de la acumulación de datos por parte de instituciones de investigación a nivel mundial. Pinfenon (S) (R) también contiene ingredientes de apoyo, como extracto de sésamo fermentado y extracto de levadura, para mejorar aún más el efecto en el cuerpo de los animales.

