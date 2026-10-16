oneworld y sus 15 miembros se adhieren a la Declaración del Palacio de Buckingham

(Información remitida por la empresa firmante)

Todas las aerolíneas miembro se unen en apoyo a una iniciativa global para prevenir el tráfico ilegal de especies silvestres

BRUSELAS, 16 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- oneworld y sus 15 aerolíneas miembro han acordado combatir el tráfico ilegal de especies silvestres mediante su adhesión a la Declaración del Palacio de Buckingham (BPD), convirtiéndose en la primera alianza de aerolíneas en hacerlo con el apoyo unánime de sus miembros.

"El compromiso pleno de todos los miembros de oneworld aumenta considerablemente nuestra capacidad para identificar y desarticular el tráfico de especies silvestres, así como para ayudar a combatir el comercio ilegal de estas especies", afirmó Ole Orvér, consejero delegado de oneworld. "Este hito refuerza el papel fundamental que desempeña la aviación en la protección de las especies en peligro de extinción y en la salvaguarda de los ecosistemas a nivel mundial".

Samer Majali, presidente y consejero delegado de Royal Jordanian, firmó la Declaración del Palacio de Buckingham durante el evento 'Wings of Change Europe' de la IATA, celebrado en Bruselas; con ello, se completa el compromiso de las 15 aerolíneas que integran oneworld.

El tráfico de fauna silvestre forma parte de un fenómeno más amplio: la economía del delito medioambiental, una de las modalidades de delincuencia organizada de más rápido crecimiento a escala global, que depende en gran medida de las redes de transporte y las cadenas de suministro internacionales para el traslado de mercancías ilícitas. Asimismo, el delito medioambiental constituye un factor determinante en la pérdida de biodiversidad y genera daños económicos que superan el billón de dólares estadounidenses al año.

La Declaración del Palacio de Buckingham reúne a los sectores del transporte y la logística con el fin de ayudar a cerrar las rutas explotadas por los traficantes; fue impulsada en 2016 por la iniciativa United for Wildlife (UfW), de The Royal Foundation. Mediante este compromiso, los miembros de oneworld reforzarán sus políticas, mejorarán los mecanismos de detección y notificación, y apoyarán las labores de aplicación de la ley a nivel mundial en toda la red de la alianza, que abarca cerca de 1.000 destinos.

"Nos complace ver que el impulso continúa, con nuevos signatarios que refuerzan los esfuerzos globales para prevenir y desarticular el tráfico de especies silvestres", señaló Lord William Hague, copresidente de United for Wildlife. "Damos la bienvenida al grupo oneworld, que representa a 15 aerolíneas, a nuestro grupo de trabajo. Al suscribir la Declaración del Palacio de Buckingham, oneworld se suma a este esfuerzo global, fortaleciendo la capacidad del sector aéreo para detectar y disuadir estos delitos mediante la colaboración con las fuerzas del orden y los socios dedicados a la conservación".

Al firmar la Declaración del Palacio de Buckingham, las 15 aerolíneas miembro de oneworld se han comprometido a apoyar el esfuerzo global contra el tráfico de especies silvestres. Juntas, ahora pueden fortalecer la capacitación del personal, el intercambio de información y la colaboración con las fuerzas del orden para ayudar a detectar, disuadir e interrumpir el tráfico de especies silvestres en sus redes.

Entre las medidas de la declaración se incluyen:

Adoptar un enfoque de tolerancia cero frente al comercio ilegal de especies silvestres

Reforzar los procesos de inspección, notificación y cumplimiento en las operaciones de carga y de pasajeros

Formar al personal de primera línea para identificar y responder ante actividades sospechosas

Colaborar con gobiernos, autoridades aduaneras y organizaciones de conservación

La Declaración del Palacio de Buckingham también respalda los esfuerzos más amplios del Grupo de Trabajo sobre Transporte de United for Wildlife, contribuyendo a acelerar una respuesta global más coordinada y eficaz frente al comercio ilegal de especies silvestres.

Acerca de oneworld

oneworld reúne a 15 aerolíneas de clase mundial —Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Fiji Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian y SriLankan Airlines— que ofrecen vuelos a cerca de 1.000 destinos. Las aerolíneas miembro de oneworld colaboran para brindar, de manera constante, una experiencia de viaje superior y uniforme, ofreciendo recompensas y privilegios especiales a sus pasajeros frecuentes. Estos beneficios incluyen la posibilidad de acumular y canjear millas y puntos en toda la red de la alianza, acceso a salas VIP en aeropuertos, prioridad en el registro y el embarque, franquicia de equipaje adicional, entre otros. Obtenga más información sobre oneworld Alliance en oneworld.com.

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Contacto:press@oneworld.com

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