- Orbis Technologies, Inc. anuncia la adquisición de Mekon Limited y su intención de adoptar la nueva denominación social "Contiem"

ANNAPOLIS, Md., 24 de febrero de 2023/PRNewswire/ -- Orbis Technologies, Inc. (Orbis), líder mundial en soluciones, software y servicios de contenidos, anuncia la adquisición de Mekon Limited (Mekon), una empresa con sede en el Reino Unido dedicada a ayudar a las grandes organizaciones a ofrecer contenidos de forma inteligente. Como resultado de la adquisición, las empresas operarán próximamente bajo un nuevo nombre, Contiem, con sede mundial en Annapolis, MD.

"Hace varios años, nos propusimos construir una empresa de categoría mundial con una gama completa de productos y servicios que las organizaciones necesitan para crear, gestionar y entregar los contenidos que definen su negocio. Tras múltiples adquisiciones, todas las empresas adquiridas [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd., Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited] pasarán al siguiente capítulo de la historia de nuestra empresa y, juntos, lanzaremos Contiem como líder mundial del sector de servicios y productos de contenidos", declaró Brian Ippolito, presidente y consejero delegado de Orbis Technologies. Ippolito continuará en su cargo de presidente y consejero delegado de Contiem.

Ippolito afirmó: "Además de un equipo de servicios profesionales muy experimentado y respetado, la adquisición de Mekon incluye a Congility, lo que mejora nuestra capacidad de ofrecer contenidos de forma inteligente utilizando su software de categoría mundial, y aumenta las capacidades de nuestra plataforma de gestión de contenidos RSuite. Mekon también amplía nuestra presencia europea, permitiéndonos dar un mejor soporte a nuestra creciente base de clientes en el Reino Unido y la Unión Europea".

Richard Murfitt, consejero delegado de Congility, asumirá el cargo de vicepresidente de Soluciones y Servicios para el Reino Unido y la Unión Europea de Contiem. Julian Murfitt, consejero delegado de Mekon Ltd, asumirá el cargo de director general de Operaciones en el Reino Unido y la Unión Europea de Contiem. "Esta adquisición refuerza nuestras capacidades y nuestra habilidad para apoyar a los clientes mutuos en todo el mundo. Contiem es una culminación de ideas y pensamiento estratégico que nos permitirá maximizar el valor que el contenido aporta a nuestros clientes", explicó Julian Murfitt.

Acerca de Contiem

Contiem es líder mundial en el suministro de soluciones innovadoras de contenidos, software y servicios profesionales a empresas que van desde Fortune 500 hasta el Gobierno Federal de Estados Unidos. Contiem ofrece una completa colección de productos y servicios necesarios para crear, gestionar y entregar los contenidos que las empresas grandes y pequeñas y las organizaciones gubernamentales necesitan para dirigir sus negocios a escala mundial. Contiem tiene su sede en Annapolis, Maryland. Contiem opera en el Reino Unido, India, Australia y Estados Unidos, y presta servicios a más de 400 clientes en cuarenta países.

