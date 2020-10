Phosplatin Therapeutics presenta la investigación sobre el mecanismo de acción PT-112

- Phosplatin Therapeutics anuncia la presentación de la investigación sobre el mecanismo de acción PT-112 en el 32 Simposio Virtual EORTC-NCI-AACR

NUEVA YORK,, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Phosplatin Therapeutics LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954473-2&h=112882042&u=...], una compañía farmacéutica de fase clínica centrada en terapéuticos de oncología, ha anunciado hoy que los datos que revelan nuevos atributos de mecanismos de si candidato líder PT-112, un inductor de muerte celular inmunogénica (ICD) bajo desarrollo de fase 2, se presentarán en el 32 Simposio [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954473-2&h=2749106682&u...] de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), el National Cancer Institute (NCI) y la American Association for Cancer Research (AACR) que tendrá lugar virtualmente los días 24 y 25 de octubre.

https://mma.prnewswire.com/media/552886/Phosplatin_Therapeut... [https://mma.prnewswire.com/media/552886/Phosplatin_Therapeut...]

Título: PT-112, A First-In-Class Pyrophosphate- Platinum Conjugate, Selectively Targets Highly Glycolytic Tumor Cells (catalog number 188) Disponibilidad de abstracto: Saturday, October 24, 2020 on EORTC-NCI- AACR symposium site and on the Phosplatin Therapeutics web site Sesión: New Drugs Poster Session (code 380) Autor principal: A. Anel, University of Zaragoza /Aragón Health Research Institute, Biochemistry and Molecular and Cell Biology, Zaragoza, Spain

Basándose en la anterior publicación de los efectos de ICD de PT-112, el cuerpo del trabajo se presentará como parte de un esfuerzo por entender las rutas metabólicas y los objetivos celulares afectados por la subida de PT-112 de iniciación de ICD. "Los datos que se darán a conocer en el 32 Simposio Virtual EORTC-NCI-AACR avanzan el cuerpo de conocimiento en torno al mecanismo de acción pleitrópico de PT-112 y ofrecerán una información valiosa sobre las aplicaciones clínicas potenciales de PT-112. Mientras seguimos nuestro estudio clínico de este compuesto único en pacientes con cánceres difíciles, dichas perspectivas son importantes", destacó Robert Fallon, cofundador y consejero delegado de Phosplatin Therapeutics. "Estamos encantados de presentar de forma conjunta este cuerpo de trabajo bajo nuestra fructífera colaboración con el laboratorio Anel en la Universidad de Zaragoza, España".

Acerca de PT-112

PT--112 es un nuevo conjugado de molécula pequeña de pirofosfato que posee un mecanismo de acción único pleiotrópico que promueve la muerte celular inmunogénica (ICD), mediante la liberación de daño asociado con patrones moleculares (DAMPs) que se vinculan a células dentríticas y conducen al reclutamiento celular efector inmune descendente en el micro-entorno tumoral. PT-112 representa ll mejor inductor de molécula pequeña de esta forma inmunológica de muerte de células cancerígenas y está actualmente en desarrollo de fase II. El primer estudio humano de PT-112 demostró un perfil de seguridad atractivo y evidencia de respuestas duraderas entre pacientes pre-tratados y ganó la designación de "Best Poster" dentro de la categoría Terapéuticos de desarrollo en el Congreso Anual de ESMO 2018. La novedad de la fracción de pirofosfato de PT-112 también resulta en osteotropismo, o la propensión del fármaco a alcanzar el hueso mineralizado. Esta propiedad es de interés en tipos de cáncer que se originan en o generan metástasis en el hueso. La combinación del estudio de fase lb de PT-112 con el inhibidor de control de PD-L1 avelumab en tumores sólidos se notificó en una presentación oral en el Congreso Virtual ESMO 2020.

Acerca de Phosplatin Therapeutics

Phosplatin Therapeutics es una compañía farmacéutica de fase clínica y propiedad privada que tiene una licencia global exclusiva para fosfapaplatinos, una familia de pequeñas moléculas diseñadas racionalmente para evitar los mecanismos de resistencia farmacológica y toxicidad comúnmente asociados con los regímenes quimioterapéuticos. El candidato principal de la compañía, PT-112, es una nueva entidad química bajo desarrollo clínico que exhibe una combinación única de propiedades, incluyendo muerte celular inmunogénica y osteotropismo. Los datos clínicos generados hasta la fecha en tres estudios de fase I han demostrado una actividad anti-cancerígena de un solo agente y un atractivo perfil de tolerabilidad, y dos estudios de fase II de PT-112 están en marcha. El trabajo de investigación y desarrollo de la compañía hasta la fecha ha abarcado 15 países y se ha fundado por inversores privados y oficinas de inversión familiar en Estados Unidos, Europa y Asia, junto con un acuerdo de sublicencia para el desarrollo, comercialización y uso de PT-112 en China continental. La compañía patrocina el actual estudio clínico de PT-112 en combinación con el inhibidor de PD-L1 avelumab bajo un acuerdo de colaboración con P?zer y Merck KGaA, Darmstadt, Alemania (operando como EMD Serono en Estados Unidos y Canadá).

CONTACTOS:

Phosplatin TherapeuticsTaylor Young-Director sénior de Desarrollo Estratégico Tel: +1 646 380 2441E-mail: tyoung@phosplatin.com[mailto:tyoung@phosplatin.com]

Westwicke, una compañía ICR Inversores:Stephanie CarringtonTel: +1 646 277 1282 E-mail: Stephanie.Carrington@westwicke.com[mailto:Stephanie.Carrington@westwicke.com]

Medios: Mark CorbaeTel: +1 203 682 8288 E-mail: mark.corbae@westwicke.com[mailto:mark.corbae@westwicke.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/552886/Phosplatin_Therapeut... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2954473-2&h=2792355044&u...]

Sitio Web: http://phosplatin.com/