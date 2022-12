Promontory Therapeutics presenta en ESMO I-O 2022 datos de seguridad y eficacia de PT-112 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Promontory Therapeutics presenta en ESMO I-O 2022 datos de seguridad y eficacia de PT-112 en combinación con la inhibición de PD-L1 en el tratamiento del cáncer de pulmón decélula no pequeña avanzado

Los datos sugieren que la combinación de PT-112 y PD-L1 es bien tolerada y tiene beneficios clínicos significativos en pacientes pretratados sin marcadores predictivos conocidos de respuesta a la inmunoterapia

NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Promontory Therapeutics Inc., una compañía farmacéutica en fase clínica que desarrolla inmunoterapias de moléculas pequeñas en oncología, ha presentado hoy en el Congreso de Inmuno-Oncología 2022 de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO I-O) datos clínicos de fase 2a sobre la seguridad y eficacia del principal candidato terapéutico PT-112 en combinación con la inhibición de PD-L1, en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña (NSCLC) avanzado.

El póster titulado "A phase 2a study of the novel immunogenic cell death (ICD) inducer PT-112 plus avelumab in advanced non-small cell lung cancer patients" demostró que la combinación de PT-112 y avelumab se tolera bien con un perfil de seguridad manejable, y mostró beneficios clínicos significativos en pacientes sin marcadores predictivos conocidos de respuesta a la inmunoterapia. Basándose en la actividad clínica observada, los resultados del estudio apoyan la evaluación adicional de las combinaciones de PT-112 con agentes inmuno-oncológicos y la evaluación de los efectos inmunológicos de PT-112 en los pacientes.

"Estos datos nos proporcionan una prueba de principio para el uso del inductor inmunogénico de la muerte celular PT-112 en combinación con la inhibición de puntos de control inmunitarios en pacientes con NSCLC, y son un apoyo para futuras oportunidades de llevar nuestras combinaciones de inmunoterapia previstas a pacientes con cáncer", afirmó Matthew Price, cofundador y director de operaciones de Promontory Therapeutics. "Junto con los hallazgos correlativos inmunológicos, los resultados son alentadores. A medida que el campo de las pequeñas moléculas inmunogénicas continúa evolucionando, nos complace seguir demostrando los efectos ICD de PT-112 en pacientes humanos. Nuestros estudios clínicos y no clínicos publicados hasta la fecha han demostrado el potencial de este enfoque."

Los 18 pacientes incluidos en el estudio fueron tratados con 360 mg/m2 de PT-112 los días uno, ocho y 15, y 800 mg de avelumab los días uno y 15, de un ciclo de 28 días. Los pacientes elegibles no recibieron más de 4 líneas de tratamiento previas y debían tener enfermedad progresiva y haber recibido tratamiento previo con anti-PD-1/PD-L1 y platino. Los resultados del estudio incluyen:

Los acontecimientos adversos más frecuentes (TRAEs ) relacionados con el tratamiento fueron anemia (50%), fatiga (50%), trombocitopenia (44%), náuseas (44%) y anorexia (44%).

No se notificaron TRAE de grado 4-5 de PT-112.

grado 4-5 de PT-112. De los 15 pacientes evaluables en cuanto a eficacia, seis (40%) presentaban una enfermedad estable o mejor según los criterios iRECIST.

Se observaron dos casos de mejoría radiográfica y clínica:

Un paciente obtuvo una respuesta parcial no confirmada en el primer seguimiento por imagen, con documentación de una disminución del 70% en las lesiones diana, seguida de una respuesta completa en las lesiones diana y no diana junto con un alivio de los síntomas pulmonares. Tras la progresión, las imágenes PET mostraron que la enfermedad del paciente permaneció bien controlada durante unos 7 meses más sin tratamientos posteriores, lo que sugiere un beneficio clínico prolongado relacionado con el sistema inmunitario.

Un paciente obtuvo una respuesta metabólica FDG-PET, mostró un aumento de la fracción de células T con el tratamiento y permaneció estable con una supervivencia libre de progresión de 7,3 meses.

Basado en modelos preclínicos, PT-112 es una pequeña molécula inmunogénica que induce ICD, recluta células efectoras inmunitarias en el microambiente tumoral y sinergiza con inhibidores de puntos de control inmunitarios.

Para más información sobre PT-112 y la cartera de productos clínicos de Promontory Therapeutics, visite www.PromontoryTx.com.

Acerca de PT-112

PT-112 es el primer conjugado de molécula pequeña de pirofosfato en oncología, y posee un mecanismo de acción pleiotrópico único que promueve la muerte celular inmunogénica (ICD), a través de la liberación de patrones moleculares asociados al daño (DAMPs) que se unen a las células dendríticas y conducen al reclutamiento de células efectoras inmunitarias corriente abajo en el microambiente tumoral. PT-112 es un inductor muy potente de esta forma inmunológica de muerte de las células cancerosas. Además, el PT-112 posee una propiedad conocida como osteotropismo, es decir, la propensión del fármaco a alcanzar sus concentraciones más altas en determinadas zonas del hueso, lo que lo convierte en un candidato para el tratamiento de pacientes con cánceres que se originan en el hueso o metastatizan en él. El primer estudio en humanos de PT-112 demostró un perfil de seguridad atractivo y pruebas de respuestas duraderas en pacientes muy pretratados, y ganó el premio al "Mejor póster" en la categoría de Terapéutica de Desarrollo en el Congreso Anual de ESMO 2018. El estudio combinado de fase 1b de escalada de dosis de PT-112 con el inhibidor del punto de control PD-L1 avelumab en tumores sólidos se comunicó en una presentación oral en el Congreso Virtual de ESMO 2020 y la cohorte de confirmación de dosis de fase 2a en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña (NSCLC) se comunicó en ESMO IO 2022. El estudio de fase 1 en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario presentado en ASH es el tercer estudio de fase 1 completado de PT-112. El desarrollo de la fase 2 en monoterapia está en curso en mCRPC, y ahora incluye el estudio de fase 2 de prueba de concepto en tumores epiteliales tímicos en el marco de la colaboración formal de la empresa con el NCI.

Acerca de Promontory Therapeutics

Promontory Therapeutics Inc. es una empresa farmacéutica privada en fase clínica centrada en la inmunoterapia con moléculas pequeñas. El principal candidato de la empresa, PT-112, es el primer conjugado de molécula pequeña de pirofosfato en oncología, y posee un mecanismo de acción pleiotrópico único que promueve la muerte celular inmunogénica, mediante la liberación de patrones moleculares asociados a daños (DAMP) que se unen a receptores de reconocimiento de patrones en células dendríticas y promueven la respuesta inmunitaria adaptativa en el microambiente tumoral. Los datos clínicos generados en tres estudios de fase 1 han demostrado la actividad anticancerosa de un agente único y un perfil de tolerabilidad atractivo, y están en marcha tres estudios de fase 2 con PT-112. El trabajo de investigación y desarrollo de la empresa se ha llevado a cabo en Estados Unidos, Europa y Asia, junto con un acuerdo de sublicencia para el desarrollo, la comercialización y el uso de PT-112 en la Gran China. La empresa también patrocina el estudio clínico en curso de PT-112 en combinación con el inhibidor de PD-L1 avelumab en virtud de un acuerdo de colaboración con Pfizer y Merck KGaA, Darmstadt, Alemania (que opera como EMD Serono en Estados Unidos y Canadá), y tiene en marcha un ensayo activo de fase 2 con el NCI utilizando PT-112 en tumores epiteliales tímicos en el que PT-112 ha recibido la designación de medicamento huérfano.

Para saber más sobre Promontory Therapeutics, visite el sitio web de la compañía aquí.

