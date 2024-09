Raytron presenta sus últimos sensores infrarrojos de 6μm y otras soluciones en CIOE 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 28 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Raytron Technology Co., Ltd., empresa líder en imágenes térmicas por infrarrojos, causó una gran impresión en CIOE 2024, celebrada del 11 al 13 de septiembre en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen. La empresa presentó sus últimos avances en tecnologías de infrarrojos de onda larga (LWIR) e infrarrojos de onda media (MWIR), sensores térmicos infrarrojos, módulos, productos y soluciones en el stand 8B59 del pabellón 8, como los últimos sensores infrarrojos no refrigerados de 6μm, que suponen un notable avance en la tecnología de píxeles pequeños.

Raytron presentó una serie de productos avanzados, incluidos sus módulos y núcleos térmicos LWIR no refrigerados. En particular, el núcleo infrarrojo de 10μm y 5 megapíxeles, cuando se combina con lentes de enfoque largo, aumenta la claridad de la imagen y mejora el alcance de detección y el reconocimiento de objetivos. El núcleo térmico infrarrojo de 120 Hz, con su alta frecuencia de actualización, proporciona imágenes dinámicas y fluidas, ideales para escenarios como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de automoción en aplicaciones potenciales en condiciones específicas, donde la actualización rápida de la información de la carretera es fundamental para la seguridad.

La cartera de Raytron también incluye módulos y sensores infrarrojos compactos y ligeros, como las series Mini2, Tiny2-C y G2 1280. Estos módulos cumplen los requisitos SWaP (tamaño, peso y potencia) y se aplican a múltiples escenarios, por ejemplo, termografía por infrarrojos, visión artificial, conducción inteligente y supervisión de la seguridad.

La empresa también hizo hincapié en sus soluciones de imagen por infrarrojos para diversos campos, como la imagen de gases industriales, la prevención de incendios forestales y la seguridad en la conducción de automóviles. Al proporcionar una detección precisa y en tiempo real incluso en condiciones adversas como niebla o humo, las tecnologías de Raytron contribuyen a unas operaciones más seguras en sectores como la energía, el transporte, la industria y la vigilancia medioambiental.

Chen, vicedirector general de Raytron, compartió sus impresiones durante el evento, destacando el significativo progreso de la empresa en los últimos 15 años. Raytron ha logrado avances notables en las tecnologías de píxeles infrarrojos y envasado, impulsando la integración y la rentabilidad de los productos de imagen térmica por infrarrojos. Seguiremos centrándonos en la innovación, sobre todo en pasos de píxel más pequeños, embalaje avanzado e integración ASIC, al tiempo que profundizamos nuestra colaboración con tecnologías de IA para satisfacer la demanda mundial de soluciones de alta resolución, bajo consumo y miniaturizadas.

Raytron ha estado cumpliendo su misión: crear valor para el cliente con avances tecnológicos, ampliar constantemente la capacidad de percepción humana y permitir que los seres humanos descubran la belleza del mundo en más dimensiones, involucrándose a fondo en infrarrojos, microondas y láser.

