Sai Life Sciences publica su primer Informe de Sostenibilidad

- Desarrollado según las normas de la Global Reporting Initiative (GRI)

- Destaca las diversas opciones sostenibles que adopta la empresa para dirigir su viaje por un camino sostenible

HYDERABAD, India, 15 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, una de las Organizaciones de investigación, desarrollo y fabricación de contrato [https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_ca...] (CRO/ CDMO) de más rápido crecimiento de India, ha anunciado hoy la publicación de su primer Informe de Sostenibilidad según las normas de la Global Reporting Initiative (GRI). El informe arroja luz sobre los progresos de la empresa durante 2019-20 en los tres pilares de la sostenibilidad, es decir, económico, medioambiental y social.

Al hacer el anuncio, Krishna Kanumuri, consejero delegado y director administrativo, dijo: "Estoy encantado de presentar nuestro Informe de Sostenibilidad 2019-2020 inaugural. Refleja nuestro profundo compromiso con la sostenibilidad, en nuestra búsqueda de traer nuevos medicamentos a la vida. También es una reafirmación de nuestra promesa de Hacerlo mejor juntos con todas las partes interesadas, lo que funciona como un motor clave para perfeccionar continuamente nuestras prácticas de sostenibilidad y lograr el crecimiento empresarial de manera responsable."

El informe destaca el progreso de la empresa en todas las cuestiones que son críticas para su negocio y las partes interesadas. Detalla las diversas iniciativas que impulsan el progreso de la empresa hacia sus objetivos declarados de desarrollo sostenible. Durante el año, Sai Life Sciences superó sus objetivos para la eliminación responsable de residuos peligrosos y sus programas de divulgación comunitaria. También está progresando constantemente hacia la utilización de energía renovable para satisfacer sus necesidades energéticas. Instituyó los "Premios de Química Verde" para celebrar y reconocer equipos que demuestran mejoras discernibles sobre los procesos establecidos. Se puede acceder al informe completo aquí [https://www.sailife.com/commitment/sustainability/?utm_sourc...].

Sobre la ocasión, SreekrishnaChopperla, vicepresidente y director - Salud, Seguridad y Medio Ambiente Corporativo - dijo, "Con el tiempo, hemos sido capaces de inculcar en nuestros empleados una mentalidad innata hacia la sostenibilidad. Esto permite nuestro progreso hacia los objetivos de desarrollo de la sostenibilidad cada día. Seguiremos este camino a medida que nos expandimos y crecemos, manteniendo el desarrollo sostenible en el centro."

-- Se convirtió en la primera empresa con sede en la India en unirse a la membresía de PSCI. -- Recibió las certificaciones ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 para su planta de I+D, planta de fabricación y oficina corporativa. -- Se unió a ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS-GCIPR) como un 'Miembro Asociado'. -- Ganó el prestigioso 21st National Award for Excellence in Energy Management 2020 por CII - Sohrabji Godrej Green Business Centre -- Recibió la calificación de 5-Estrellas por Excelencia en EHS Practices en los premios Confederation of Indian Industry (CII) South 2019.

Además, a través de su respuesta proactiva a la pandemia de COVID-19, la empresa aseguró un impacto mínimo en sus partes interesadas y operaciones comerciales salvaguardando a la fuerza de trabajo, asegurando la continuidad del negocio con su proveedor y clientes, y apoyando a la comunidad.

Sai Life Sciences es una CRO/CDMO de servicio completo impulsada por una visión para apoyar el lanzamiento de 25 nuevos medicamentos para 2025. Trabaja con empresas farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras a nivel mundial, acelerando el descubrimiento, desarrollo y fabricación de moléculas pequeñas complejas. Como empresa de servicios de juego puro, Sai Life Sciences ha servido a un conjunto diverso de programas de desarrollo NCE, ofreciendo constantemente valor basado en su calidad y capacidad de respuesta. Hoy en día, trabaja con 7 de las 10 principales compañías farmacéuticas, así como varias pequeñas y medianas compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Sai Life Sciences es privada y respaldada por inversores globales, TPG Capital y HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com [https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_ca...]

