Shelly Group anuncia la integración de Wave Plug US en el ecosistema Samsung SmartThings

SOFIA, Bulgaria y MUNICH, 10 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), un proveedor de soluciones IoT y para edificios inteligentes con sede en Sofía (Bulgaria), ha completado la certificación SmartThings de Wave Plug US. Este es otro paso importante para la empresa a la hora de ofrecer una experiencia de hogar inteligente sin esfuerzo a través del ecosistema Samsung SmartThings, ampliando el alcance de sus últimos productos a millones de usuarios en todo el mundo.

Los usuarios en América se beneficiarán de una experiencia de usuario de aún mayor calidad a través del Wave Plug US con SmartThings. El enchufe inteligente Z-Wave de Shelly destaca por sus innegables características prácticas: tamaño reducido combinado con muchas funcionalidades. Wave Plug US es un enchufe inteligente Z-Wave con medición de potencia que permite a los usuarios automatizar y controlar a distancia un radiador, una plancha, un televisor o cualquier otro aparato eléctrico conectado en sus hogares con una capacidad de potencia de hasta 1800 W a 15 A. Es más que fácil de usar: los usuarios pueden simplemente enchufar su radiador estándar a Wave Plug US, lo que les permite encenderlo y apagarlo cómodamente en cualquier momento y desde cualquier lugar con un solo clic en sus teléfonos móviles. Al utilizar Z-Wave, los productos domésticos inteligentes pueden comunicarse perfectamente entre sí, independientemente de su marca o plataforma, gracias a la aplicación SmartThings. Los dispositivos wave funcionan con la última generación de chips Z-Wave (S800), una de las tecnologías estandarizadas para hogares inteligentes más populares del mundo.

Svetlin Todorov, consejero delegado de Shelly USA, comentó: "La incorporación de Wave Plug US al ecosistema SmartThings ofrece oportunidades de integración únicas para los usuarios. Esto es solo el principio de la certificación de la mayor parte de nuestra cartera para permitir la promoción de nuestros dispositivos líderes a millones de consumidores a través de la plataforma SmartThings. Nuestros continuos esfuerzos por mejorar la experiencia de los usuarios proporcionándoles una automatización del hogar inteligente sin fisuras están obteniendo el reconocimiento de una marca global como Samsung, lo que para nosotros es una clara señal de que estamos innovando en la dirección correcta".

"A través de nuestra asociación con Shelly, estamos reduciendo las barreras de entrada y permitiendo que todo el mundo aproveche los beneficios transformadores de la tecnología del hogar inteligente", dijo Mark Benson, jefe de SmartThings U.S. "La tecnología del hogar inteligente accesible no se trata solo de comodidad; se trata de empoderamiento y de hacer la vida cotidiana más simple y manejable".

Acerca de Shelly GroupShelly Group AD es un holding tecnológico que apuesta por la innovación a través del desarrollo, la fabricación y la distribución de productos IoT de alta calidad. Los usuarios finales y sus necesidades están siempre en el centro del desarrollo. Shelly Group se fundó en Bulgaria y trabaja con un equipo de desarrolladores con talento que se dedican a fabricar productos competitivos y fáciles de usar. El Grupo está formado por 6 filiales y tiene oficinas en Bulgaria, Alemania y Eslovenia, así como en China y Estados Unidos. Los productos de Shelly Group ya han conquistado más de 100 mercados. Shelly Group AD cotiza en la Bolsa de Bulgaria desde diciembre de 2016 y en el Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort desde noviembre de 2021, donde sus acciones se negocian con GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, código SLYG.

Acerca de SmartThings: SmartThings, la plataforma global de vida conectada de Samsung, construye hogares inteligentes que son cómodos, seguros, sostenibles y divertidos. Millones de personas, en casi 200 países, utilizan SmartThings para controlar fácilmente sus hogares conectados y dispositivos IoT. SmartThings ofrece experiencias sencillas y potentes a través de la cartera líder de teléfonos, TV y electrodomésticos de Samsung. Ofrecemos la experiencia de hogar inteligente más versátil como una plataforma abierta con un rico ecosistema de socios. Como miembro fundador de Matter, somos líderes en el sector para ayudar a que los hogares inteligentes sean más seguros, fiables y fáciles de usar. Visite SmartThings en www.partners.smartthings.com . Manténgase al día siguiéndonos en las redes sociales: LinkedIn , Twitter

