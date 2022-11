Supermicro amplía las soluciones informáticas con los procesadores AMD EPYC™ de 4ª generación (2)

-Supermicro amplía las soluciones informáticas totales optimizadas para centros de datos con los procesadores AMD EPYC™ de 4ª generación, ofreciendo un rendimiento récord para las cargas de trabajo más críticas de hoy en día

Todos los nuevos servidores de uno y dos socket para aplicaciones en la nube, IA/ML, HPC, HCI y empresariales - Contienen hasta 192 núcleos, hasta 12 TB de memoria DDR5-4800MHz de 12 canales y hasta 160 carriles PCIe 5.0 para impulsar las aplicaciones más avanzadas

SAN JOSE, Calif., 12 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones totales de TI para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia importantes adiciones a su ya amplia línea de productos con servidores compatibles con los nuevos procesadores AMD EPYC de 4ª generación. Estos innovadores sistemas de Supermicro transformarán la forma en que las empresas analizan cantidades masivas de datos, realizan simulaciones complejas y pueden reducir el coste total de propiedad (TCO). Con los nuevos servidores basados en los procesadores AMD EPYC de 4ª generación, se han establecido ocho nuevos récords mundiales, lo que eleva el total a más de 50 récords mundiales establecidos anteriormente.

Los servidores Supermicro están diseñados para soportar los procesadores más rápidos y de mayor núcleo de la serie AMD EPYC 9004, cada uno con hasta 96 núcleos y 3 TB de memoria por CPU. Hasta 160 carriles PCIe 5.0 están disponibles en los sistemas de doble procesador, con ocho carriles adicionales de PCIe 3.0 o 4.0 para conexiones periféricas menos exigentes. Todos los procesadores AMD EPYC de 4ª generación incluyen un conjunto de características de seguridad de última generación que ayudan a mantener los datos seguros, ya sea en uso, en vuelo o en tienda.

"Supermicro vuelve a liderar la industria con algunos de los primeros sistemas nuevos en el mercado que ofrecen soluciones de TI totales basadas en los nuevos procesadores AMD EPYC de la serie 9004", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra arquitectura de bloques de construcción nos da una ventaja de ser los primeros en el mercado y permite a Supermicro ofrecer servidores optimizados para aplicaciones para satisfacer las crecientes demandas de nuestros clientes. Estamos incorporando las últimas tecnologías en varios factores de forma y plataformas, incluyendo CPUs de 96 núcleos, memoria DDR5, almacenamiento PCIe 5.0, redes, aceleradores y periféricos CXL 1.1+. Nuestros sistemas altamente configurables están diseñados para las CPU de mayor TDP que pueden refrigerarse por líquido, aumentan enormemente el rendimiento por vatio, se adaptan a los requisitos específicos del cliente y tienen un TCO reducido. Nuestros servidores GPU de alto rendimiento, ideales para aplicaciones de IA, son compatibles con las GPU NVIDIA H100 Tensor Core y son perfectos para aplicaciones de tipo metaverso".

La nueva línea de productos de servidor de Supermicro incluye lo siguiente:

GrandTwin™ – Supermicro GrandTwin es la más reciente solución de arquitectura multinodo con E/S en la fuente y en la parte trasera, diseñada para obtener la máxima densidad y creada especialmente para el rendimiento de un solo procesador por nodo en los últimos procesadores AMD EPYC de la serie 9004, y contiene 12 ranuras DIMM. El diseño modular flexible está optimizado para una amplia gama de aplicaciones, con una opción de E/S frontal totalmente accesible desde el pasillo frío, lo que simplifica las instalaciones y da servicio a los entornos con limitaciones de espacio.

– Supermicro GrandTwin es la más reciente solución de arquitectura multinodo con E/S en la fuente y en la parte trasera, diseñada para obtener la máxima densidad y creada especialmente para el rendimiento de un solo procesador por nodo en los últimos procesadores AMD EPYC de la serie 9004, y contiene 12 ranuras DIMM. El diseño modular flexible está optimizado para una amplia gama de aplicaciones, con una opción de E/S frontal totalmente accesible desde el pasillo frío, lo que simplifica las instalaciones y da servicio a los entornos con limitaciones de espacio. CloudDC – Los servidores Supermicro CloudDC son sistemas de un solo procesador optimizados para la flexibilidad de E/S y 12 ranuras DIMM para muchas aplicaciones centradas en la nube. Ofrecen una cómoda capacidad de servicio con soportes sin herramientas, bandejas de unidades intercambiables en caliente y fuentes de alimentación redundantes, lo que permite una rápida implantación y un mantenimiento eficiente en los centros de datos. Están diseñados para la prestación de servicios rentables en la computación en la nube, incluidos el alojamiento web, los servicios de correo electrónico, la computación en la nube pública y privada, y las redes de distribución de contenidos.

– Los servidores Supermicro CloudDC son sistemas de un solo procesador optimizados para la flexibilidad de E/S y 12 ranuras DIMM para muchas aplicaciones centradas en la nube. Ofrecen una cómoda capacidad de servicio con soportes sin herramientas, bandejas de unidades intercambiables en caliente y fuentes de alimentación redundantes, lo que permite una rápida implantación y un mantenimiento eficiente en los centros de datos. Están diseñados para la prestación de servicios rentables en la computación en la nube, incluidos el alojamiento web, los servicios de correo electrónico, la computación en la nube pública y privada, y las redes de distribución de contenidos. Hyper – Las soluciones Supermicro Hyper son servidores enfocados a la empresa construidos con versatilidad y rendimiento. Diseño de rendimiento sin concesiones con procesadores duales y 24 DIMM de 12 canales optimizados para soportar los TDP más altos y ofrecer una gama flexible de capacidades de computación, red, almacenamiento y expansión de E/S.

– Las soluciones Supermicro Hyper son servidores enfocados a la empresa construidos con versatilidad y rendimiento. Diseño de rendimiento sin concesiones con procesadores duales y 24 DIMM de 12 canales optimizados para soportar los TDP más altos y ofrecer una gama flexible de capacidades de computación, red, almacenamiento y expansión de E/S. 4U GPU Servers – Los servidores Supermicro 4U GPU son sistemas de doble procesador de 4U, que admiten hasta 10 tarjetas GPU PCIe de doble ancho FHFL, incluidas las últimas GPU AMD Instinct™ Serie MI200 y NVIDIA H100. Los sistemas de 4U optimizados para GPU proporcionan la máxima aceleración, flexibilidad y equilibrio para aplicaciones de IA, aprendizaje profundo y HPC y contienen 24 DIMM.

– Los servidores Supermicro 4U GPU son sistemas de doble procesador de 4U, que admiten hasta 10 tarjetas GPU PCIe de doble ancho FHFL, incluidas las últimas GPU AMD Instinct™ Serie MI200 y NVIDIA H100. Los sistemas de 4U optimizados para GPU proporcionan la máxima aceleración, flexibilidad y equilibrio para aplicaciones de IA, aprendizaje profundo y HPC y contienen 24 DIMM. 8U GPU Servers – Los servidores Supermicro 8U universal GPU son la plataforma de aprendizaje automático de última generación con 8 aceleradores NVIDIA HGX H100 y procesadores duales, con 24 DIMM. Las configuraciones flexibles, la refrigeración de doble zona y el ancho de banda sin bloqueo de extremo a extremo a la GPU proporcionan la mayor utilización y el menor coste total de propiedad y ciclos de formación.

"Basado en el rendimiento récord de los procesadores AMD EPYC de 3ª generación, los últimos procesadores AMD EPYC de 4ª generación ayudan a nuestros clientes a lograr mejores resultados empresariales más rápidamente y a abordar sus objetivos de eficiencia energética más ambiciosos. Nuestra nueva arquitectura "Zen 4" está optimizada para las cargas de trabajo modernas y ofrece la densidad de núcleos, el ancho de banda de la memoria y las sofisticadas características de seguridad que demandan los clientes", dijo Ram Peddibhotla, vicepresidente corporativo de gestión de productos EPYC de AMD.

"Astera Labs está colaborando con Supermicro para hacer que CXL sea una realidad en las plataformas centradas en los datos y resolver los retos de rendimiento y TCO en las cargas de trabajo intensivas en memoria", declaró Jitendra Mohan, consejero delegado de Astera Labs. "Esperamos ofrecer soluciones líderes en la industria con Supermicro que aprovechen nuestra plataforma de conectividad de memoria Leo y los procesadores AMD EPYC de 4ª generación para desbloquear el rendimiento del servidor en la nube con la tecnología CXL".

Supermicro también pondrá a disposición varios servidores Supermicro con procesadores de 4ª generación AMD EPYC™ Serie 9004 a través de su popular programa JumpStart. Los clientes pueden solicitar el acceso en: www.supermicro.com/jumpstart/h13 .

Para saber más sobre las soluciones Supermicro con procesador AMD, visite www.supermicro.com/aplus

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando desde San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones totales de TI con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, soluciones de alimentación y refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres son sólo para fines informativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.