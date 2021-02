SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications Ahora Es una SAP Endorsed App Disponible en el SAP® App Center (1)

SUSE y SAP fortalecen todavía más su asociación estratégica, reforzando la confianza de los clientes en implantar soluciones SAP con más rapidez y eficiencia

NÚREMBERG, Alemania, 2 de febrero del 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, líder global en innovación en código verdaderamente abierto, anuncia que SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3054532-1&h=976940052&u=...] ahora es una aplicación avalada por SAP, disponible en el SAP® App Center [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3054532-1&h=3485185278&u...]. SUSE Linux Enterprise Server ha demostrado resultados comprobados y pasado por pruebas de SAP, obteniendo la certificación premium de SAP.

https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg]

«SUSE sigue fortaleciendo la duradera asociación con SAP y brindando a los clientes la confianza para implantar soluciones SAP de manera más rápida y eficiente», dice Paul Devlin, principal ejecutivo de Clientes en SUSE. «SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications es la principal plataforma Linux para soluciones SAP HANA, SAP S/4HANA® y SAP NetWeaver®, y SUSE Linux Enterprise también es el sistema operativo de desarrollo para SAP HANA®. Es un honor que nuestra solución haya recibido distinción como una aplicación avalada por SAP, lo que conllevará a servir mejor nuestros clientes en sus jornadas de transformación hacia una empresa inteligente».

El status de aplicación avalada por SAP para SUSE Linux Enterprise Server refleja muchos años de asociación, innovación y oferta de valor a clientes en común. La mayor co-innovación con SAP incluye trabajo en contenedores Kubernetes gestionados por el proyecto «Gardener», un proyecto de código abierto movido por SAP que enfrenta demandas del mundo real para gestión de servicios Kubernetes en hiperescala, independientemente de la infraestructura. La co-innovación «Gardener» une los principales expertos de SUSE y SAP en gestión de contenedores para ayudar en el desarrollo de herramientas de implantación e integración de back-end del cliente para clientes en las instalaciones.

«Innovaciones de ecosistemas son esenciales a la visión de SAP y a la entrega de la empresa inteligente», dice Tom Roberts, vicepresidente sénior de Partner Solution Success en SAP. «Aplaudimos a SUSE por alcanzar el status de aplicación avalada por SAP en su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Esta aplicación ha pasado por pruebas profundas y mediciones con relación a soluciones comparativas obteniendo su certificación premium. SUSE es una asociada de confianza y de larga fecha que comparte nuestro compromiso con los clientes, y anhelamos nuestra asociación continua».

Los clientes transforman cómo hacen negocios con las soluciones de tecnología de SUSE y SAP. Por ejemplo, una empresa global de construcción, ingeniería y manufactura usa aplicaciones SAP para pagar a sus 46.000 empleados de la manera exacta y puntual. Implantar la solución incorporada de alta disponibilidad en SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications aumentó la disponibilidad hacia el 99,995% para sistemas de base de datos SAP HANA. En cuatro años, la empresa solo tuvo dos horas de tiempo de inactividad no planeado.

Otro cliente, una empresa multinacional de tecnología de la información corporativa, rediseñó sus procesos de negocios para mejorar las experiencias de clientes, socios y empleados. Usando SAP S/4HANA ejecutado en SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, la empresa pudo reducir el número de aplicaciones en uso hasta el 50%, reducir los puntos de contacto en procesos de ventas en 90%, y aumentar sus ingresos con e-commerce en 150%.

SUSE y SAP Endorsed AppsSAP Endorsed Apps son aplicaciones certificadas como premium por SAP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3054532-1&h=3178169102&u...] con más seguridad, pruebas profundas y mediciones con relación a resultados comparativos. Aplicaciones avaladas deben ofrecer valor excepcional a los clientes.

El SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 2 ofrece nuevas capacidades para simplificar la migración de servicios SAP HANA y SAP S/4HANA a implementaciones en nube e híbridas vía instalación automatizada y configuración de la pila completa de software, optimizada para desempeño y resiliencia.

Para más informaciones acerca de la alianza de SUSE con SAP y las soluciones resultantes a los clientes, visite el sitio web www.suse.com/sap [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3054532-1&h=3109178307&u...].

Acerca de SUSESUSE es líder global en innovación de código verdaderamente abierto, colaborando con socios, comunidades y clientes para entregar y soportar soluciones robustas de software de código abierto. Las ofertas líderes de mercado de SUSE en Linux, Kubernetes, contenedor y nube permiten que clientes innoven en todo lugar - desde lo centro de datos a la nube al borde y más allá. SUSE pone el «abierto» de vuelta al código abierto, brindando a los clientes la agilidad para enfrentar desafíos de innovación hoy y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana. Para más informaciones, visite el sitio web www.suse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3054532-1&h=3517637293&u...].

Declaraciones ProspectivasCualesquiera declaraciones en este comunicado de prensa acerca de expectativas futuras, planes y prospectos para la empresa, incluyendo declaraciones conteniendo las palabras «desea», «pretende», «va a», «cree», «anticipa», «planea», «espera» y expresiones similares, pueden constituir declaraciones prospectivas y deben ser leídas con cautela. Los resultados reales pueden ser considerablemente diferentes de los indicados por tales declaraciones prospectivas, como consecuencia de diversos factores importantes, incluyendo escenario competitivo, desarrollo de negocios con clientes, dependencia de relaciones con clientes, gestión de crecimiento y adquisiciones, posibilidad de problemas de software no detectados, riesgos de impactos de la pandemia de Covid-19 y descensos económicos, presiones de precio y viabilidad de la internet. Más allá, cualesquiera declaraciones prospectivas incluidas aquí representan visiones en la fecha de este comunicado de prensa y tales visiones pueden cambiar. La Empresa no tiene ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas. Tales declaraciones prospectivas están sujetas a cambio y no deben usarse como representantes de las visiones de la Empresa en cualquier fecha que no sea la fecha de este comunicado de prensa.

Declaraciones Prospectivas de SAPCualesquiera declaraciones en este comunicado que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas como definido en la ley Private Securities Litigation Reform Act de los EE.UU. de 1995. Todas declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres descritos en los registros de SAP en la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., incluyendo su más reciente informe anual en Formulario 20-F, que pueden hacer con que resultados reales sean considerablemente diferentes de las expectativas. SAP avisa a los lectores para no confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas que SAP no tiene la obligación de actualizar y que sólo corresponden a sus fechas.

(CONTINUA)