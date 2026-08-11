(Información remitida por la empresa firmante)

The Ellinikon Sports Park abre sus puertas a todo el público mientras el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa acelera su avance hacia la finalización

ATENAS, Grecia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, liderado por LAMDA Development, ha alcanzado un hito importante gracias a la inauguración de The Ellinikon Sports Park, el primer gran espacio público dedicado al deporte y el bienestar. Esta inauguración supone un paso destacado dentro de la transformación del antiguo Aeropuerto Internacional de Atenas en una ciudad costera de vanguardia, mientras que la construcción continúa a buen ritmo en barrios residenciales, emblemáticos centros comerciales y la icónica Riviera Tower.

Contando con una extensión de 287.000 metros cuadrados, The Ellinikon Sports Park ha sido diseñado como un destino abierto y accesible, pensado tanto para deportistas de alto rendimiento como para deportistas recreativos, así como para familias, turistas y todos los atenienses. El proyecto refuerza la idea de que el deporte, el bienestar y el espacio público son elementos clave para crear una ciudad de 15 minutos. El parque cuenta con un complejo de atletismo terminado, campos de fútbol y un campo de lanzamiento, además de pistas de tenis y baloncesto recreativo, residencias para atletas, zonas de recreo flexibles y 115.000 metros cuadrados de amplias zonas verdes ajardinadas y abiertas.

The Ellinikon Sports Park ya demostró su capacidad para albergar eventos de talla mundial a principios de este año, cuando recibió a miles de espectadores para la EKO Super Special Stage del Rally Acrópolis del Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA 2026, ofreciendo un primer vistazo a las competiciones internacionales, la programación comunitaria y los eventos públicos que el recinto podrá acoger.

Odisseas Athanasiou, consejero delegado de LAMDA Development, declaró: "La entrega de la primera fase del Parque Deportivo al público marca un hito importante y de gran simbolismo para Ellinikon. Este es el momento en que The Ellinikon abre verdaderamente sus puertas al público, proporcionando a los ciudadanos la oportunidad de experimentar de primera mano los primeros elementos tangibles del nuevo estilo de vida que se está gestando dentro del mayor proyecto de regeneración urbana de Europa. Para todos nosotros, este es un paso fundamental en un camino que comenzó hace años, impulsado por la visión, la perseverancia y una profunda convicción en nuestro objetivo".

Con la apertura de The Ellinikon Sports Park, la construcción continúa acelerándose en todos los distritos de The Ellinikon: los barrios residenciales se expanden, los emblemáticos centros comerciales avanzan hacia su finalización y Riviera Tower alcanza su altura final.

Los barrios residenciales continúan expandiéndose

La cartera residencial de The Ellinikon continúa creciendo con el reciente lanzamiento de The Courtyards, la más reciente propuesta en el barrio de Little Athens. Diseñado por el aclamado estudio griego AUDO Architects, el complejo consta de 324 residencias contemporáneas distribuidas en 11 edificios, con viviendas de uno a cuatro dormitorios inspiradas en el estilo de vida mediterráneo moderno. Algunos áticos selectos incluyen amplias terrazas en la azotea, mientras que 35 residencias en planta baja ofrecen jardines privados con piscina o jacuzzi. Todas las viviendas incluyen estacionamiento subterráneo y trastero.

La construcción avanza a buen ritmo en los proyectos residenciales de The Ellinikon, y se prevé que las primeras propiedades se entreguen a principios de 2027, seguidas de la entrega gradual de residencias adicionales a lo largo del año 2027. Como otro hito importante, se ha inaugurado la primera residencia modelo completamente terminada en el proyecto Promenade Heights en Little Athens, que ofrece la primera experiencia de vivienda terminada dentro de Ellinikon y brinda un primer vistazo a la calidad, el diseño y la artesanía que definirán a la comunidad.

Los destinos comerciales emblemáticos avanzan

Riviera Galleria avanza hacia su finalización, un exclusivo centro comercial y gastronómico diseñado por el renombrado arquitecto japonés Kengo Kuma. Con una superficie de 23.000 metros cuadrados, aspira a reunir una cuidada selección de moda, estilo de vida y gastronomía, tanto internacionales como griegas, para disfrutar desde el día hasta la noche. Su estructura ondulada se inspira en el movimiento del agua. Riviera Galleria, cuya finalización está prevista para principios de 2027, ya ha firmado acuerdos preliminares que representan el 76 % de su superficie bruta alquilable.

En otra zona de The Ellinikon, ya está en marcha la construcción de The Ellinikon Mall, diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura internacional Aedas. Destinado a convertirse en el destino comercial más grande y moderno de Grecia y uno de los principales centros de compras, entretenimiento y ocio del sur de Europa, el proyecto marcó recientemente el inicio de la construcción tras sesiones de participación comunitaria en las que se definieron los plazos de ejecución, las medidas de control ambiental y los planes de gestión del tráfico. Con una superficie bruta alquilable de 100.000 metros cuadrados, el centro comercial combinará espacios interiores y exteriores mediante un diseño híbrido y sostenible que integra a la perfección tiendas, restaurantes, entretenimiento y zonas verdes públicas. Ya se han firmado acuerdos preliminares que cubren el 70 % de la superficie bruta alquilable total del centro comercial, lo que refleja la fuerte demanda de los minoristas antes de su finalización prevista para el año 2029.

La inauguración de The Ellinikon Sports Park, junto con la finalización de la estructura de Riviera Tower, la conclusión de la construcción de Riviera Galleria, el inicio de la construcción de The Ellinikon Mall, el continuo avance de los barrios residenciales y el lanzamiento de LAMDA Labs, demuestra la acelerada realización de uno de los proyectos de uso mixto más ambiciosos del mundo.

Para obtener más información sobre The Ellinikon, visite https://theellinikon.com.gr/

Para obtener más información sobre LAMDA Development, visite https://www.lamdadev.com

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