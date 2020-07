- The Mark Hotel se clasifica como "#1 City Hotel in the US" y "#1 Hotel in New York City" en los premios Travel + Leisure World's Best Awards 2020

NUEVA YORK, 9 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- El icónico Mark Hotel, que reabrió el 15 de junio y está localizado en uno de los vecindarios de Manhattan más elegantes y discretos situado en el centro de Upper East Side, ha sido seleccionado como "#1 City Hotel in the Continental United States" y "#1 Hotel in New York City" en los premios Travel + Leisure World's Best Awards for 2020. Estas prestigiosas clasificaciones siguen una larga lista de premios e hitos que The Mark ha recibido desde su reapertura hace 10 años después de que la propiedad fuera re-imaginada por un equipo liderado por Izak Senbahar, convirtiéndose rápidamente en el hotel seleccionada por una clientela de brókeres destacados mundiales tras una renovación atrevida llevada a cabo por el diseñador Jacques Grange.

"Es un honor doble el hecho de recibir dos importantes premios, el Best Hotel in New York y el Best City Hotel in the US - por parte de Travel + Leisure World's Best Awards of 2020. The Mark es el producto del esfuerzo continuado de muchas personas creativas y del duro trabajo diario de nuestro personal profesional, dedicado y más cuidadoso", destacó Izak Senbahar,y añadió: "un agradecimiento especial para Jacques Grange y su gran equipo de artistas y artesanos, coadjutados por Pierre Passebon, quien nos ha ayudado en el diseño y creación de este hotel icónico y atemporal. Nuestro equipo administrativo, creativo, personal y colaboradores, incluyendo al chef estrella de Michelin, Jean-Georges Vongerichten, el empresario del mundo de la belleza Frédéric Fekkai y el maestro perfumero Frédéric Malle, son la principal razón de nuestro éxito".

Acerca de The Mark HotelThe Mark Hotel combina un diseño de vanguardia con la última tecnología y comodidad del viejo mundo. El hotel cuenta con la experiencia de un extraordinario grupo de talentos, incluyendo al chef estrella Michelin, Jean-Georges Vongerichten, el empresario del sector de la belleza Frédéric Fekkai, el maestro en perfumes Frédéric Malle, y el legendario diseñador Jacques Grange, que encargaron a un grupo internacional de artistas y artesanos la creación de las mejores obras de arte y mobiliario, incluyendo Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt y Paul Mathieu, solo por nombrar algunos. The Mark Hotel es conocido a nivel mundial por su nivel excepcional de servicio personal y lista de comodidades sin precedentes, incluyendo servicio de tipo 24/7 check-in, servicio de habitaciones de tipo 24/7, compras de tipo 24/7 en Bergdorf Goodman, además del acceso a The Mark Sailboat, entre muchas otras que son parte de #LifeAtTheMark@TheMarkHotelNY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2849873-1&h=1823083361&u...] @TheMarkRestaurantNYCTravelAndLeisure.com/WorldsBest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2849873-1&h=239448649&u=...]

