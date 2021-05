The Royal Mint sitúa a The Who en el escenario central en una nueva serie de monedas coleccionables

LONDRES, 24 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- The Royal Mint, el fabricante original de monedas del Reino Unido, ha lanzado hoy una nueva serie de monedas coleccionables que rinden homenaje a la icónica banda británica -The Who. Con el fin de celebrar el lanzamiento de la moneda, el cofundador y cantante principal de The Who, Roger Daltrey, visitó The Royal Mint para acuñar una de las primeras monedas, dando así el sello de aprobación de la banda de cara a la nueva moneda y su diseño.

La moneda coleccionable de The Who es la cuarta dentro de la serie 'Music Legends' de The Royal Mint, y su lanzamiento sigue al de las monedas en honor a Queen, Elton John y David Bowie. El diseño dinámico de la moneda cuenta con algunos de los símbolos más icónicos de las actuaciones en directo y ruidosas de la banda - incluida una bandera de la unión, el logo de Mod y una guitarra Rickenbacker que destroza los altavoces. Juntos, los símbolos de la moneda forman una mesa de pinball, un guiño al single Pinball Wizard y al discoTommy, una de las creaciones más famosas de la banda. Gracias a la última tecnología de impresión en color, los elementos de la moneda se han impreso digitalmente para mostrar el rojo, el blanco y el azul vibrantes del emblema de la banda.

Gracias al uso de la última tecnología innovadora y técnicas de fabricación, varias monedas presentarán un efecto especial de "onda de choque", que irradia desde el altavoz - elevando así el detalle de la moneda. Los diseñadores y artesanos de la casa de la moneda han desarrollado este efecto en honor al concierto ruidoso que consiguió el récord de The Who - un récord que se mantuvo durante toda una década.

Clare Maclennan, directora de división de monedas conmemorativas de The Royal Mint, afirmó: "The Who son una banda británica icónica que cuenta con un legado musical increíble, por lo que es correcto rendirles homenaje por medio de una moneda oficial del Reino Unido. La moneda de The Who es la última dentro de nuestro espectáculo de la serie Music Legends, que sirve como celebración para los artistas británicos legendarios a través de nuevos diseños originales. Fue un privilegio que Roger Daltrey visitara la casa de la moneda para acuñar una de las primeras monedas y conocer al equipo de creadores que han dado forma a este maravilloso diseño. Nuestra serie Music Legends atrae a las nuevas generaciones de coleccionistas de monedas, y esperamos que este diseño se convierta en una parte que sea realmente apreciada dentro de los recuerdos de los seguidores".

Roger Daltrey, cofundador y cantante principal de The Who, declaró: "Es un honor poder disponer de una moneda producida para celebrar el legado musical de The Who. El diseño de la moneda integra la auténtica esencia de la banda y lo que representamos. Fue un momento fantástico poder golpear una de las primeras piezas de la colección y vea la gama de tecnologías y procesos que están involucrados dentro de la elaboración de la moneda".

Pete Townshend, guitarrista principal de The Who, comentó: "Estoy encantado de ver que el trabajo del grupo sea reconocido por esta fantástica gama de monedas creada por medio de The Royal Mint".

The Who comenzó con tres chicos de colegio que compartían el amor por la música, desde el jazz y el skiffle hasta el rock y el rhythm & blues. La banda estaba compuesta inicialmente por John Entwistle, Pete Townshend, Roger Daltrey y más tarde se les unió Keith Moon. Contando con un legado musical que abarca más de 50 años y un impresionante récord de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, más de 1.000 millones de reproducciones globales, son miembros del Rock & Roll Hall of Fame y del UK Music Hall of Fame, ganadores de premios BRIT y GRAMMY, The Who, son considerados por muchos hoy como 'The Greatest Rock and Roll Band in the World'.

Reunidos de forma conjunta por medio de The Royal Mint y Bravado, la compañía líder en administración de merchandising y gestión de marca de Universal Music Group, la moneda The Who está disponible en ediciones de prueba de metales preciosos de edición limitada, además de por medio de una edición Brilliant Uncirculated. La moneda Brilliant Uncirculated también está disponible en color exclusivo de The Royal Mint. Conozca la colección completa en el sitio web de The Royal Mint www.royalmint.com/the-who

