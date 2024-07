THINKFREE lanza la versión beta del servicio de búsqueda corporativa global con IA, Refinder AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Servicio de búsqueda y preguntas y respuestas con inteligencia artificial para encontrar la información necesaria en datos masivos dispersos en distintas plataformas comerciales

Servicio basado en la nube (SaaS) disponible para uso inmediato por parte de las empresas sin necesidad de un proceso de desarrollo adicional

THINKFREE se embarca en la entrada al mercado global con una herramienta de productividad que combina tecnologías de la nube e inteligencia artificial

SEUL, Corea del Sur, 9 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- THINKFREE, una filial de la empresa de tecnología de inteligencia artificial de clase mundial HANCOM, ha lanzado la versión beta de Refinder AI, una solución de búsqueda y preguntas y respuestas de inteligencia artificial dirigida al mercado corporativo global.

Refinder AI es un servicio de inteligencia artificial que permite realizar búsquedas integradas de datos masivos dispersos en numerosas plataformas comerciales utilizadas por una empresa, independientemente de las fuentes y relaciones de los datos. Al vincular todas las plataformas de productividad y colaboración, como Gmail, Google Drive, Confluence, Jira, Slack y Notion, proporciona un servicio todo en uno para encontrar contenido web, documentos de oficina, archivos PDF, correos electrónicos, mensajes, etc., guardados en las plataformas. Se caracteriza por proporcionar respuestas rápidas y precisas sobre la base de datos verificados dentro de los límites de la empresa respectiva.

Cabe destacar que, además de las búsquedas de datos simples, Refinder AI también desempeña el papel de asistente. Cuando un usuario ingresa una consulta o una palabra de búsqueda, la IA comprende el significado de la consulta y la intención del usuario, y ofrece una respuesta en lenguaje natural combinando información con la mayor precisión y relevancia de los datos dispersos en la empresa. Proporciona resultados al acceder a todas las plataformas a través de una única búsqueda para que el usuario no tenga que buscar en todas las plataformas o memorizar dónde se guarda la información.

Como el servicio maneja datos corporativos guardados en varias plataformas, el nivel de seguridad se ha reforzado. Refinder AI está diseñado para no buscar datos críticos para usuarios no autorizados. La IA proporciona respuestas haciendo referencia únicamente a los datos que han sido autorizados por la empresa que introdujo la solución. En particular, a diferencia de otras soluciones de búsqueda corporativa, no requiere un proceso de desarrollo independiente. Y se pueden cargar cómodamente varias aplicaciones utilizadas por una empresa.

"Si bien la cantidad de datos generados y retenidos cada año por las empresas de todo el mundo está aumentando a un ritmo exponencial, la tasa de uso efectivo de datos en las empresas es muy baja", dijo el consejero delegado de THINKFREE, Kim Du-yeong. "THINKFREE se dirigirá al mercado global de la nube con Refinder AI y se convertirá en una empresa que atraiga la atención del mundo al combinar la tecnología de documentos de clase mundial de HANCOM con tecnologías de IA avanzadas".

ContactosMim Kim, mim@thinkfree.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2453515...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/thinkfree-lanza-la-version-beta-del-servicio-de-busqueda-corporativa-global-con-ia-refinder-ai-302189912.html