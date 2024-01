Trust Project pide a la gente que "#CheckThe8" para estar seguros de que las noticias son fiables

#Checkthe8 De The Trust Project Invita A Las Personas A Evaluar Las Noticias Con Confianza Y Cuidado. - THE TRUST PROJECT/PR NEWSWIRE

Una organización no partidista sin ánimo de lucro promueve campañas publicitarias y en las redes sociales mientras las elecciones y la guerra aceleran la desinformación

PACIFICA, Calif., 16 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Mientras tanto la gente común como los políticos miran con esperanza y preocupación las elecciones importantes en todo el mundo, Trust Project® está ampliando su campaña no partidista #CheckThe8 para unir a las personas en la lucha contra las falsedades que engañan, dividen y socavan la democracia.

La campaña publicitaria y de redes sociales utiliza imágenes convincentes para llamar la atención sobre los 8 indicadores de confianza, un sistema probado que permite a cualquiera evaluar fácilmente la fiabilidad de sus fuentes de noticias. En una encuesta asociada con una campaña similar que llevó a las personas a obtener información sobre los Indicadores de Confianza, el 60 por ciento de los que respondieron dijeron que ganaron más confianza al evaluar las noticias.

Esa confianza pública es vital. Los expertos predicen un aumento significativo de la información errónea y la desinformación a medida que se intensifican las elecciones, y la IA generativa es potencialmente un acelerador peligroso. Es bien sabido que la incertidumbre sobre el acceso a información precisa puede llevar a las personas a evitar las noticias y, a su vez, a alejarse por completo del compromiso cívico.

"La campaña #CheckThe8" invita a las personas a aceptar su propio papel en la democracia y ayudar a otros a reconocer cuándo pueden confiar en las noticias y cuándo no", dijo Sally Lehrman, fundadora y consejera delegada de Trust Project. "Los indicadores de confianza permiten a las personas aplicar sus propias prioridades y al mismo tiempo utilizar estándares consistentes y globales de transparencia en torno a la ética, la financiación, la propiedad, la precisión, las etiquetas de opinión y otras medidas".

La campaña de redes sociales invita al público a registrarse en la campaña #CheckThe8 y recibir materiales gratuitos para compartir los 8 Trust Indicators® como herramienta de concienciación sobre noticias. La campaña publicitaria, que se ejecuta en 14 países de Latinoamérica, Europa y otros lugares, dirige a las personas a una página de aprendizaje con los Indicadores de Confianza. Ambos están disponibles en ocho idiomas y dialectos. Juntos podemos recordarnos unos a otros: "La confianza comienza contigo".

Esta campaña no partidista se basa en una campaña de alfabetización periodística cofundada en 2018 por la Radio Television Digital News Association (RTDNA), The Trust Project, el programa de liderazgo UW Accelerating Social Transformation, el UW Center for an Informed Public y Pamela Kilborn-Miller.

Acerca del Trust Project:

El Trust Project es una red global de organizaciones de noticias que trabajan para afirmar y amplificar el compromiso del periodismo con la transparencia, la precisión y la inclusión. El proyecto creó los 8 Trust Indicators®, que son un estándar colaborativo generado por el periodismo para las noticias que ayuda tanto a la gente común como a las máquinas de las empresas de tecnología a evaluar fácilmente la autoridad y la integridad de las noticias. Los Trust Indicators® se basan en una sólida investigación de diseño centrada en el usuario y responden a las necesidades y deseos del público. Para obtener más información, visite: https://thetrustproject.org/faq/ . The Trust Project agradece a Craig Newmark Philanthropies y Google por apoyar el trabajo de Trust Project.

