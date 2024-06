TUMI presenta la campaña para Tegra-Lite® y Alpha Bravo con el futbolista profesional Son Heung-Min

(Información remitida por la empresa firmante)

-TUMI presenta la campaña para Tegra-Lite y Alpha Bravo de otoño 2024 con el futbolista profesional Son Heung-Min

La campaña más reciente de la marca, Made For Moments That Make Us, lleva a los espectadores detrás de escena del viaje del embajador global con TUMI

NUEVA YORK, 20 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La marca internacional de viajes y estilo de vida TUMI lanza hoy una nueva campaña para sus queridas colecciones Tegra-Lite y Alpha Bravo protagonizada por el embajador global y futbolista profesional, Son Heung- Min . La campaña captura a Son en su elemento en su segundo hogar, el renombrado estadio Tottenham Hotspur, y revela un vistazo a su acelerada vida con TUMI a su lado.

La campaña adopta un enfoque estilístico más íntimo, capturado por el cineasta de estilo documental WARD y el dúo de fotógrafos coreanos JI + DOH, quienes aportan calidez y sensibilidad detrás de escena a la última campaña de TUMI. "Personalmente, estaba emocionado de que esta campaña se desarrollara en mi hogar lejos de casa", dijo el futbolista profesional Son Heung-Min. "Siempre valoro que TUMI esté ahí para mí y me respalde, sea cual sea el viaje que emprenda".

En sus tres años como embajador global de TUMI, Son ha trabajado día tras día para hacer realidad sus sueños: desde competir en la Copa Mundial de la FIFA hasta recibir la apreciada Bota de Oro, pasando por ser nombrado capitán del equipo Tottenham y más, todo el tiempo, con TUMI a su lado. La nueva campaña arroja luz sobre la disciplina necesaria para tener éxito, con las elegantes y fiables colecciones Tegra-Lite y Alpha Bravo de TUMI como firmes compañeras de Son. Vistos a lo largo de la campaña, los productos de la colección se exhiben de una manera elevada y auténtica, capturados detrás de escena en el icónico estadio y durante todo el viaje de Son en la carretera. Desde sus mayores victorias hasta sus momentos de búsqueda incesante, TUMI está ahí para ayudarlo a resistir y rendir al más alto nivel.

"Quizás pocos sepan que la pose de celebración de la 'cámara' característica de Son simboliza su deseo de capturar ese momento y aferrarse a él. Nuestra última campaña se inspira creativamente en ese concepto; estamos constantemente junto a la vida acelerada de Son, y TUMI está hecho para llevar esos momentos que nos hacen", explicó Jill Krizelman, vicepresidente senior de marketing y comercio electrónico global. "Como dos de las colecciones icónicas de TUMI, Tegra-Lite y Alpha Bravo representan la fuerza, funcionalidad y resistencia características de la marca. Esta campaña da vida a estos pilares y muestra exactamente cómo se fabrica TUMI para cada paso del viaje."

Cada estuche de la colección Tegra-Lite de TUMI (895 – 1.295 dólares) está fabricado con material Tegris, un material duradero pero ligero que se utiliza en armaduras salvavidas, coches de carreras y equipos deportivos profesionales. La carcasa de Tegra-Lite está compuesta de capas consolidadas de material, lo que la convierte en una opción resistente para muchos kilómetros por recorrer. La colección Alpha Bravo (195 - 1.095 dólares) presenta bolsos hiperfuncionales para una vida acelerada. Cada bolso Alpha Bravo está fabricado con nailon balístico, el tejido característico de TUMI durante más de tres décadas. Tegra-Lite y Alpha Bravo son colecciones TUMI probadas y verdaderas que encapsulan el ADN de la marca y provocan el amor de los clientes una y otra vez.

Lleno de funciones, diseñado con un propósito y construido para perdurar, TUMI está hecho para los momentos que nos hacen vivir. Compre las colecciones Tegra-Lite y Alpha Bravo en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo.

Acerca de TUMIDesde 1975, TUMI ha estado creando artículos esenciales de lujo para negocios, viajes y rendimiento de clase mundial, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, estamos comprometidos a potenciar los viajes como un socio de por vida para quienes se mueven y creen en la búsqueda de sus pasiones. Para más información sobre TUMI, visite TUMI.com y siga Instagram , TikTok , Facebook , y YouTube .

TUMI y el logo de TUMI son marcas registradas de Tumi, Inc. 2024 Tumi, Inc.

Contactos para medios de TUMI Alexandra GillisTUMI alexandra.gillis@tumi.com

Hailey HauldrenSHADOW hhauldren@weareshadow.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423873...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423874...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-presenta-la-campana-para-tegra-lite-y-alpha-bravo-con-el-futbolista-profesional-son-heung-min-302172448.html