- ViaLase recibe la marca CE para el primer láser de femtosegundo para el tratamiento del glaucoma: el láser ViaLase

El láser ViaLase combina tecnología láser de femtosegundo de última generación con guía de imágenes a nivel micrométrico para brindar la primera trabeculotomía de alta precisión guiada por imágenes con láser de femtosegundo (FLigHT), lo que marca un avance pionero en el tratamiento del glaucoma.

ViaLase se complace en anunciar asociaciones de distribución estratégicas con Teleon y Global Surgical Service en preparación para la comercialización en mercados europeos selectos

ALISO VIEJO, California, 30 de julio, 2024 /PRNewswire/ -- ViaLase, Inc., una empresa de tecnología médica en etapa clínica enfocada en abordar necesidades no satisfechas en el paradigma de tratamiento convencional del glaucoma, anunció hoy que recibió la aprobación de la marca CE (Conformité Européenne) en la Unión Europea (UE) para su láser ViaLase* para el tratamiento de pacientes adultos con glaucoma primario de ángulo abierto (POAG).

El láser ViaLase combina la precisión de un láser de femtosegundo y la exactitud de la guía de imágenes a nivel de micrones para ofrecer un tratamiento no invasivo del glaucoma denominado trabeculotomía de alta precisión guiada por imágenes con láser de femtosegundo o FLigHT. Esta tecnología aborda una importante necesidad insatisfecha de los pacientes que pueden beneficiarse de un procedimiento no farmacológico y sin incisiones sin comprometer sus objetivos terapéuticos.

"El láser ViaLase representa una transformación monumental en el tratamiento intervencionista del glaucoma por su potencial para ofrecer resultados similares a los de una cirugía sin necesidad de abrir el ojo y, por lo tanto, reducir las complicaciones asociadas con procedimientos quirúrgicos más invasivos", afirmó Tibor Juhasz, PhD, fundador y consejero delegado de ViaLase, Inc. "Los primeros datos clínicos indican que FLigHT es seguro y eficaz para reducir la presión intraocular (PIO). Esperamos trabajar con nuestros socios de distribución para llevar esta tecnología revolucionaria a los médicos y pacientes en Europa".

"Tenemos pruebas fehacientes de que una intervención temprana y no médica ofrece un mejor control de la enfermedad a largo plazo y la preservación de la visión, que es lo que más importa a los pacientes. Estoy encantado de que los médicos y los pacientes puedan beneficiarse pronto del láser ViaLase, que aporta un nuevo nivel de obtención de imágenes y precisión al tratamiento del glaucoma. Además, el estado del cristalino del paciente no influye en su capacidad para someterse a FLigHT, lo que amplía el acceso a pacientes que antes tenían opciones de tratamiento limitadas", afirmó el doctor Richard Lewis, director médico de ViaLase, Inc.

ViaLase prevé un lanzamiento comercial selectivo del láser ViaLase en mercados clave a finales de este año. La empresa ha establecido asociaciones de distribución formales con Global Surgical Service (España y Portugal) y Teleon Surgical (Alemania y Austria). Cada organización tiene una amplia experiencia en oftalmología y una presencia comercial establecida en sus mercados. Estas asociaciones estratégicas permitirán un lanzamiento oportuno y eficiente del láser ViaLase para médicos y pacientes.

*El láser ViaLase no está aprobado para su uso en Estados Unidos.

Acerca del glaucoma

El glaucoma afecta a 76 millones de personas en todo el mundo, una cifra que se espera que aumente a 112 millones para el año 2040, y es la segunda causa principal de ceguera irreversible en el mundo.1,2 La mayoría de las formas de glaucoma son crónicas y, cuando no se detectan o no se tratan, conducen a una pérdida irreversible de la visión. La detección y el tratamiento tempranos son esenciales para proteger contra la pérdida de la visión, que se produce cuando el nervio óptico se deteriora, lo que lleva a una pérdida progresiva del campo visual. La reducción de la presión intraocular y, por lo tanto, la reducción de la progresión del campo visual es el único tratamiento probado para el glaucoma en la actualidad. El paradigma de tratamiento actual generalmente comienza con gotas tópicas para los ojos, luego puede avanzar a la terapia láser o la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma (MIGS), antes de recurrir a la cirugía de filtración tradicional invasiva.

Acerca de ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. es una empresa de tecnología médica en fase clínica con vocación global y respaldada por capital de riesgo ubicada en Aliso Viejo, California. ViaLase se centra en alterar el paradigma del tratamiento convencional del glaucoma con la introducción de un tratamiento con láser de femtosegundo verdaderamente no invasivo, guiado por imágenes, que mejora la atención al paciente con glaucoma. Con un equipo de liderazgo que tiene una vasta experiencia en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de los primeros láseres de femtosegundo para cirugía oftálmica para pacientes refractivos y de cataratas, ViaLase ahora está llevando esa experiencia e innovación a los pacientes con glaucoma. ViaLase cree en la colaboración estrecha con los proveedores de atención médica, los pagadores, las sociedades y los pacientes para informar sobre el desarrollo de nuestros productos y las actividades comerciales con el objetivo de llevar este tratamiento revolucionario a los pacientes con glaucoma de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ViaLase.com.

Referencias

1.World Health Organization. World report on vision: Executive Summary 2019. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328721/WHO-NMH-NVI-19.12-eng.pdf

2.Tham YC, Xiang L, et al. Global Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden through 2040: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmology 2014; 121(11): 2081-2090. https://www.sciencedirect.com/science/ar...

Todos los nombres de productos/marcas y/o logotipos son marcas comerciales de ViaLase, Inc.

