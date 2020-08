Vype celebra 30 días de Verano con el sorteo de 30 premios

La marca mundial de e-cigarette ofrece a los seguidores una oportunidad de conseguir uno d ellos tres premios únicos durante 30 días de una serie de sorteos de verano al visitar @Vype_worldwide en Instagram

LONDRES, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Vype, marca mundial de e-cigarette, presenta este verano 30 días de premios para 30 afortunados ganadores. Poniéndose en marcha el 3 de agosto de 2020, Vype hospedará la competición de premios para sus seguidores de Instagram hasta el 1 de septiembre de 2020. Los ganadores diarios serán premiados con uno de estos tres premios: auriculares con el mejor diseño de Beats by Dre Solo(3); zapatillas Adidas Gazelle, incluyendo una versión inspirada en la banda de rock escocesa multi-platino y ganadora de múltiples premios, The Fratellis; o unas gafas de sol Ray-Ban Wayfarer.

"Estamos encantados de formar parte de esta serie de premios de verano con Vype", explicó el cantante principal y guitarrista de The Fratellis y socio de Vype, Jon Fratelli. "Estos premios de marca tienen una pinta estupenda - ¿de verdad que hace falta que los regalemos? Sino es así, me quedo con las Raybans, Baz quiere las Adidas Gazelles y a Mince le encantan los auriculares Beats."

Los premios concedidos estarán disponibles en 3 diseños personalizados diferentes. Los seguidores podrán visitar la página de Instagram de Vype @Vype_worldwide de forma diaria para comprobar el premio que se entregará cada día.

Conseguir una oportunidad para ganar es sencillo y gratis. Siga a @Vype_worldwide en Instagram y comente los posts diarios para participar en los premios diarios, debe ser mayor de 18 años para poder participar. Las participaciones válidas podrán realizar su participación una vez al día, lo que da a los seguidores 30 oportunidades diferentes para ganar, con un premio ganador por persona permitido. Los ganadores serán seleccionados de forma aleatoria, y se les notificará por medio de un mensaje directo en Instagram con 14 días de aceptación en lo que respecta a su premio.

Si desea más información relacionada con los términos y condiciones o saber cómo participar, visite la página web sita en www.promoterms.com/Vype30days [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878911-1&h=671600736&u=...].

Más información disponible en la página web sita en http://www.govype.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878911-1&h=686603941&u=...].

Acerca de The Fratellis:

The Fratellis son una banda de rock escocesa multi-platino y ganadora de múltiples premios formada en Glasgow. La banda está formada por el cantante principal y guitarrista, Jon Fratelli, el bajista y vocalista Barry Fratelli, y el batería y vocalista Mince Fratelli. The Fratellis han anunciado que su sexto disco de estudio, titulado Half Drunk Under a Full Moon, se lanzará a finales de este año con una gira posterior en Reino Unido, Estados Unidos y Europa.

Acerca de British American Tobacco:

Acerca de BAT: BAT es una de las principales organizaciones de artículos de consumo de múltiples categorías, creada en 1902. Nuestro objetivo es construir un mañana mejor, reduciendo el impacto en la salud de nuestros negocios por medio de la oferta de una elección mejor de productos disfrutables y de menos riesgo para nuestros consumidores. Nuestra ambición es aumentar la transición de nuestros ingresos, pasando de los cigarrillos a productos no combustibles con el tiempo. Cuenta con más de 55.000 trabajadores, y un liderazgo de mercado en más de 55 países, además de disponer de fábricas en 48. Su cartera estratégica está formada por sus marcas de cigarrillos mundiales y una gama cada vez mayor de productos con riesgos potencialmente reducidos, formados por productos de calentamiento de vapor y tabaco, además de productos orales modernos y tradicionales

