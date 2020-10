Vype y The Fratellis lanzan un concurso global para dar a los artistas y bandas emergentes una oportunidad única

Como parte de las activaciones Cubes of Inspiration Vype Hero, Vype está llamando a todos los talentos para que participen en una oportunidad que los pueda llevar a ganar un acuerdo con Cooking Vinyl Records para el lanzamiento mundial de un sencillo, y la tutoría de la galardonada banda The Fratellis

LONDRES, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La galardonada y multi-platino banda de rock escocesa, The Fratellis y la marca de cigarrillos electrónicos Vype están celebrando un concurso para dar a un afortunado artista de música desconocido o banda una plataforma para acelerar su camino hacia el estrellato. Con la COVID-19 teniendo un impacto significativo en las artes, Vype y The Fratellis están uniendo fuerzas para brindar apoyo a la comunidad musical en un momento en el que más lo necesitan.

No te puedes perder este consurso exclusivo que ofrece la oportunidad de ganar un contrato mundial para lanzar un sencillo con Cooking Vinyl Records, que ha trabajado con grandes como: The Fratellis, The Prodigy, The Psychedelic Furs, Passenger. Este premio una vez en la vida también cuenta con una sesión de estudio para grabar el sencillo ganador del artista o banda, que será mezclado por el famoso productor/mezclador con sede en Los Ángeles, Tony Hoffer.

El ganador también tendrá la oportunidad de trabajar con The Fratellis, incluyendo tiempo uno-a-uno con la banda a través de una clase magistral online y una increíble ranura dinero-no-puede-comprar en su concierto virtual. Para participar, se invita a los futuros talentos a enviar sus pistas a través de la página de Instagram @Vype_worldwide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2955706-1&h=537279447&u=...], con la preselección y la selección final siendo elegida por The Fratellis.

Toda esta experiencia será comercializada profesionalmente, incluyendo la creación de un vídeo musical del disco del talento desconocido. Además de esto, un vídeo de estilo entre bastidores con The Fratellis se compartirá a través de los canales sociales de Vype y The Fratellis para que el mundo lo vea.

"Vype se dedica a crear momentos únicos de inspiración y creatividad y estamos encantados de poder lanzar una competición como esta para dar a un talento afortunado una oportunidad única en su vida. Inspirar y permitir que los artistas persigan sus sueños es algo en lo que creemos firmemente y estamos deseando trabajar en estrecha colaboración con The Fratellis en esto ", dijo Elly Criticou, Vapour Category Director, BAT.

The Fratellis son una banda de rock escocés multiplatino de Glasgow, formada en 2005. La banda está formada por el vocalista y guitarrista Jon Fratelli, el bajista y vocalista Barry Fratelli, y el batería y vocalista Mince Fratelli. The Fratellis han anunciado que su sexto álbum de estudio, titulado Half Drunk Under a Full Moon, será lanzado el 9 de abril de 2021, junto con una gira completa por el Reino Unido y Europa.

La competición se extiende hasta el 28 de octubre y las inscripciones deben realizarse a través de Instagram de Vype (@Vype_worldwide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2955706-1&h=268903230&u=...(%2540Vype_worldwide&a=(%40Vype_worldwide]). Asegúrese de leer los T&C (+ Aviso de privacidad) antes de empezar, que puede encontrar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2955706-1&h=1638959920&u...].

Acerca de British American Tobacco: British American Tobacco Group (BAT) es una de las principales organizaciones de bienes de consumo de varias categorías del mundo, que proporciona tabaco y productos de nicotina a millones de consumidores en todo el mundo. Emplea a más de 55.000 personas, con liderazgo en el mercado en más de 55 países y fábricas en 48. Su cartera estratégica está compuesta por sus marcas mundiales de cigarrillos y una gama creciente de productos de riesgo potencialmente reducido, que comprenden productos de calefacción de vapor y tabaco, así como productos orales tradicionales y modernos.

