Yingli ha entrado oficialmente en el proceso de reestructuración judicial

BAODING, China, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El 9 de junio EST, la empresa fotovoltaica Yingli Green Energy Holding Co., Ltd. ("Yingli") anunció que el Tribunal de Baoding Municipal Intermediate People ha aceptado oficialmente la solicitud de reestructuración de su filial en China, denominada, Yingli Energy (China) Co., Ltd. Esto significa que los esfuerzos de reestructuración de la deuda en los últimos cinco años han entrado oficialmente en la fase de reestructuración judicial. Se ha designado un administrador para supervisar el trabajo de reestructuración, y se espera que en los meses siguientes, se formule un plan de ejecución de la reestructuración y sea vinculante mediante decisión judicial. Según los profesionales del derecho, el inicio del proceso judicial es esencial para facilitar la aplicación efectiva del plan de reestructuración.

"Con los esfuerzos conjuntos de los departamentos pertinentes y los principales bancos acreedores, se ha determinado básicamente la dirección y los planes específicos para la reestructuración", dijo Yiyu Wang, responsable financiero de Yingli Green Energy. Se han completado las tareas de la etapa previa a la reestructuración, como la evaluación, la auditoría y la formulación y mejora del plan de reestructuración. Los acreedores han llegado a un consenso de que el plan de reestructuración seguirá los principios de comercialización y estado de derecho. El contenido central del plan de reestructuración incluye la conversión de una parte significativa de las deudas financieras de las principales filiales de Yingli en PCR para el control de las participaciones de capital en las filiales, el pago total y ordenado de partes de deudas financieras y otros acreedores, y la inyección de fondos de plataformas de terceros. Además, existe una buena posibilidad de que pronto se introduzcan inversores estratégicos para mejorar aún más los activos y la posición de efectivo y mejorar las ventajas competitivas.

Con el fin de promover una reestructuración sin problemas, Yingli cooperará activamente con el tribunal y el administrador de acuerdo con la ley, cumplirá con sus obligaciones, protegerá los derechos e intereses legítimos de todas las partes y se comunicará con las partes relacionadas. Mientras tanto, Yingli también mantendrá la producción y las operaciones regulares y continuará asumiendo los pedidos y garantías existentes del objeto de la reestructuración. El cumplimiento de los contratos laborales y los salarios y beneficios del empleado no se verán afectados, y se protegerán los derechos e intereses legales de los proveedores y clientes.

Se espera que después de entrar en el período de reestructuración, Yingli se centre en la implementación del plan de reestructuración, así como en la innovación de su modelo de operaciones comerciales, la optimización de la capacidad de distribución, la mejora de las líneas de producción de instalaciones y el lanzamiento de reservas tecnológicas avanzadas. El nuevo Yingli reestructurado volverá a un desarrollo saludable, ya que se espera que su ratio de deuda caiga a un nivel medio o bajo en la industria, y su flujo de caja mejorará considerablemente. Además, el liderazgo tecnológico y la competitividad de los productos se reforzarán aún más para mejorar la estabilidad y la competitividad de la cadena de suministro industrial.

