COMUNICADO: ZTE espera que el uso de inteligencia artificial en operaciones se acelere

SHENZHEN, China, 1 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas relacionadas con Internet móvil para empresas y consumidores, ha colaborado con la firma de investigación de mercados IDC para publicar conjuntamente el artículo «Expediting AI for Operations in the Networks of Future» (Acelerar el uso de inteligencia artificial en operaciones en las redes del futuro). ZTE cree que la automatización con inteligencia artificial tendrá un papel más destacado en el sector de las telecomunicaciones y que la inteligencia artificial para operaciones representa una gran oportunidad para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan consolidar una posición de liderazgo en el mercado del futuro.

En el artículo se prevé que, en 2020, las organizaciones que sean capaces de analizar todos los datos relevantes y aportar información práctica obtendrán 430.000 millones de dólares más en beneficios de productividad en comparación con otros competidores que no sean tan analíticos. Puesto que la inteligencia artificial existente está desempeñando un papel protagonista en la gestión y utilización de bigdata, cada vez más organizaciones están buscando formas de aplicarla de forma práctica.

ZTE, como destacado proveedor de soluciones para redes, terminales y telecomunicaciones a nivel mundial, ha hecho una fuerte inversión en el 5G, impulsando los ensayos de redes 5G en muchos lugares del mundo. Las previsiones para un futuro hiperconectado han llevado a la compañía a organizar los resultados obtenidos tras muchos años de investigación y desarrollo sobre bigdata e inteligencia artificial en una plataforma propia, la plataforma uSmartInsight, que ayudará a sus clientes de distintos sectores a acelerar la aplicación de la inteligencia artificial en sus operaciones. La plataforma uSmartInsight Platform tiene unas características de diseño idóneas para competir en las áreas de potencia de computación, datos y escenarios de tareas.

La capacidad para aprovechar la inteligencia artificial va a ser imprescindible para los operadores de las futuras redes 5G. Las principales posibilidades de aplicación contemplan tres áreas funcionales: operación y mantenimiento de redes, seguridad, configuración de redes, organización y optimización, operación comercial y asistencia. La operación de la red será el área en la que la automatización basada en inteligencia artificial podrá crear valor de forma más directa. La configuración, la organización y la optimización de redes serán las que más se beneficien de la inteligencia artificial en el contexto del 5G. La operación comercial y la asistencia se modernizarán considerablemente con inteligencia artificial embebida en interfaces de relación con el cliente, bases de conocimiento y sistemas de expedición de trabajo.

Con el objetivo de lograr una red completamente autónoma con cobertura y capacidad optimizadas, ZTE ha identificado algunos escenarios de alto valor para investigación y desarrollo continuos. La conformación de haces MIMO masiva 5G (AI Aided 5G Massive MIMO Beamforming) asistida por inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de las redes inalámbricas sin necesidad de espectro adicional. El balance de carga de movilidad inteligente (Smart Mobility Load Balancing) seguirá equilibrando la carga en redes futuras para la huella de radiofrecuencia (Radio Frequency Fingerprint), que puede identificar de forma única los transmisores físicos. La partición inteligente de redes virtuales 5G se empleará en una gran variedad de novedosos servicios que la futura red 5G podrá sostener. Es vital particionar de forma dinámica la red física en diferentes redes virtuales para optimizar el uso de los recursos en función de las distintas necesidades de funcionamiento.

ZTE ha hecho de la inteligencia artificial en el contexto del 5G una prioridad de inversión estratégica. Las próximas redes 5G dependerán en gran medida de la capacidad de la inteligencia artificial de cubrir la gestión de infraestructuras, la gestión de redes y de la función comercial y la asistencia a la operación.

Puede descargarse el artículo «Expediting AI for Operations in the Networks of Future» pulsando: http://www.zte.com.cn/mediares/zte/Global/Solutions/Expediting_AI_for_Operations_in_the_Networks_of_Future.pdf [http://www.zte.com.cn/mediares/zte/Global/Solutions/Expediting_AI_for_Operations_in_the_Networks_of_Future.pdf]

Acerca de IDC

International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de mercado, servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. IDC ayuda a profesionales de TI, a ejecutivos de empresas y a la comunidad inversora a tomar decisiones sobre la compra de tecnología y la estrategia empresarial basadas en hechos. Los más de 1.100 analistas de IDC proporcionan conocimientos técnicos a nivel mundial, regional y local sobre oportunidades y tendencias de la tecnología y la industria en más de 110 países de todo el mundo. Durante 50 años, IDC ha ofrecido visiones estratégicas para ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos empresariales clave. IDC es una filial de IDG, una de las compañías más importantes del mundo de medios, investigación y eventos relacionados con la tecnología.

Acerca de ZTE

ZTE es un proveedor de sistemas avanzados de telecomunicaciones, dispositivos móviles y soluciones de tecnología corporativa para consumidores, operadores y empresas privadas y del sector público. Como parte de su estrategia de información, comunicación y tecnología (M-ICT), ZTE tiene el compromiso de ofrecer a los consumidores soluciones innovadoras integradas de principio a fin de que aporten excelencia y valor a medida que los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología de la información van convergiendo. ZTE cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen (código bursátil H: 0763.HK / código bursátil A: 000063.SZ) y sus productos y servicios se venden a más de 500 operadores en más de 160 países. ZTE dedica el 10% de sus ingresos anuales a investigación y desarrollo y ocupa puestos de liderazgo en organizaciones internacionales de normalización. ZTE está comprometida con la responsabilidad social corporativa y es miembro del Pacto Global de Naciones Unidas. Para más información, visite www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].

