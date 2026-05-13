La exposición de dinosaurios más impresionante llega a intu Xanadú con más de 120 especies a escala real

Dino Expo XXL en intu Xanadú - DINO EXPO XXL

- ‘Dino Expo XXL’ sumerge a los visitantes en el tiempo para recrear el mundo de estos increíbles animales que fueron dueños de la tierra hace más de 65 millones de años

- Una experiencia única, educativa e inmersiva que podrá verse del 16 de mayo al 14 de junio en una gran carpa situada en el parking exterior de intu Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

.-, la mayor exposición de dinosaurioscon. Una experiencia única, educativa e inmersiva en la que los visitantes tendrán la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo y contemplar cómo eran y vivían estos increíbles animales que habitaron la tierra hace más de 65 millones de años.

Situada en una gran carpa en el parking exterior de intu Xanadú, la muestra está planteada como un recorrido para que el público pueda observar de cerca a los dinosaurios en movimiento, e incluso escuchar como respiran y rugen gracias a avanzados mecanismos de movimiento y sonido que dotan a los ejemplares de un gran realismo.

Un total de 5.000 metros cuadrados de exposición en el que público de todas las edades podrán además aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en pantallas descriptivas. Además, se recrean los hábitats naturales de los dinosaurios con escenas diseñadas con las características de la tierra en esa época.

Además de mostrar ejemplares de Riceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus o Tiranosaurio Rex, la exposición se complementa con diez réplicas de sorprendentes y fascinantes mamíferos como mamuts, osos, rinocerontes y tigres dientes de sable.

Con un aforo de 500 personas, los usuarios disponen de una hora de acceso y una hora de salida para que puedan disfrutar de la experiencia durante los 90 minutos que dura el pase. Además de la carpa principal donde se lleva a cabo la exposición, el recinto cuenta con zona infantil, cafetería, tienda y photocall.

‘Dino Expo XXL’ podrá visitarse los viernes en horario de 17:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00h a 22:00 horas.

Para más información: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/dino-expo/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Dino Expo XXL

Dónde: intu Xanadú (A5. Salida 22. Arroyomolinos).

Gran carpa frente a Decahtlon.

Fechas: del 16 de mayo al 14 de junio

Horario: viernes de 17:00 a 22:00h, y sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

Información y entradas:

www.dinosaurios-expo.es

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es