ANESVAP se moviliza: un autobús recuerda que el vapeo salva vidas y reduce el tabaquismo

(Información remitida por la empresa firmante)

El autobús reivindicativo que ANESVAP, la asociación de vapeadores de España, ha puesto en marcha recuerda que “el vapeo salva vidas”

Circulará desde el lunes 9 hasta el sábado 14 desde Puerta de Toledo hasta Argüelles pasando por el eje de Paseo del Prado-Castellana

ANESVAP protesta contra el Gobierno de España por su propuesta de prohibir los sabores de los vapers: solo el 13,2% consume sabor tabaco. Esto provocará miles de recaídas en el tabaquismo.

Expertos recuerdan que el vapeo es una alternativa menos nociva al tabaco tradicional y ha tenido éxito en países como Suecia, Reino Unido o Nueva Zelanda

Madrid, 10 de diciembre de 2024. ANESVAP, la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, moviliza un autobús como protesta contra el objetivo del Ministerio de Sanidad de prohibir los saborizantes de los líquidos de vapeo, a la vez que aumentar la tributación de estos productos de manera desmesurada y superior a la del tabaco convencional. En su medida: “Esta prohibición lleva intrínseca la eliminación generalizada del vapeo en España, dado que solo el 13,2% consume líquidos sabor tabaco; además, con la nueva reforma fiscal, vapear será más caro que fumar”, explica Ángeles Muntadas-Prim Lafita, presidenta de Anesvap.

Un autobús vinilado rodeará parte de la almendra central de la Capital, empezando en Puerta de Toledo hasta Argüelles, pasando por el eje Paseo del Prado-Castellana, desde el lunes, 9 de diciembre, hasta el sábado, día 14, con el objetivo de visibilizar el rechazo al borrador del Real Decreto 579/2017. Según sus organizadores: “la norma condenará a miles de personas a recaer en el tabaco convencional, provocará la aparición de un peligroso y caótico mercado ilegal, no frenará en absoluto el consumo de menores y hará desaparecer las pequeñas y medianas empresas del sector donde nosotros adquirimos nuestros productos. ”, completa Muntadas-Prim.

La organización, constituida plenamente por usuarios, recuerda que esta legislación va a perjudicar enormemente en todos los sentidos. “Nos preocupa muchísimo que cientos de miles de usuarios vuelvan a fumar, la más que segura creación de un peligroso y caótico mercado ilegal, que los usuarios nóveles fabriquen líquidos en sus casas (DIY) y que todas aquellas personas que todavía fuman no tengan acceso a estos productos con sabores distintos al tabaco, precisamente el sabor del que huyen. Obviamente, desaparecerán todas las tiendas especializadas de vapeo que no son más que pequeños centros de cesación tabáquica, en las que tanto dueños como trabajadores dejaron de fumar gracias al vapeo. Estas personas ponen toda su pasión, compromiso y experiencia en que sus clientes dejen de fumar por completo pasándose al vapeo. Es su mayor reto con cada persona que entra en la tienda. Con estas medidas el Gobierno le está regalando el mercado, literalmente, a las grandes tabaqueras”, añade Muntadas-Prim.

Desde ANESVAP recuerdan que “el vapeo es clave para la lucha contra el tabaquismo. Sabemos que el 78% de los usuarios confirman que los sabores les ayudaron a dejar de fumar o reducir el consumo”. “Muchos hemos cambiado al vapeo por salud (78,2%) y esta medida no lo tiene en cuenta: no se están mirando referentes exitosos como Suecia, Reino Unido o Nueva Zelanda y se están ofreciendo medidas basadas en prohibiciones y el castigo a través de impuestos, cuando se sabe que no funcionan y sólo crean mercados ilegales”, recuerda Muntadas-Prim.

La presidenta de la entidad se refiere a esos países que lideran el objetivo europeo de convertirse en países libres de humo para 2040. Con Suecia a la cabeza, que ha logrado reducir el tabaquismo al 4,5%, la primera generación libre de humo de la historia, o Reino Unido, en donde se proporcionan cigarrillos electrónicos a las personas fumadoras para ofrecer alternativas menos nocivas y que redunden en una mejora sanitaria. “Los estudios demuestran que vapear es muchísimo menos nocivo que fumar, tanto para nosotros como para nuestro entorno”, incide Muntadas-Prim.

El enfado social es tal que este bus, con un estilo muy llamativo que recuerda la muerte que produce el tabaquismo, quiere sacar los colores a los responsables de la medida: para ellos, el verdadero problema no está en los saborizantes de los líquidos —vendidos en establecimientos profesionales y regulados—, sino en los productos de vapeo que se comercializan, sin control, en gran variedad de establecimientos, desde bazares a tiendas de moda, al alcance de cualquiera. “Por menos de ese 2% de ventas van a condenar a miles de personas, usuarios y profesionales sin solucionar el acceso de menores a estos productos. La venta exclusiva en tiendas de vapeo, donde siempre se cumple la ley que restringe la venta y entrega a los menores de edad, vigente desde 2017, sí eliminaría el problema”, argumenta.

Por eso han optado por movilizarse tanto ahora como en el desarrollo de la futura Ley de Tabaco prevista para 2025. Para ellos, este bus, que reza mensajes como “Sanidad cede ante las industrias tabaqueras y farmacéuticas”, no es más que el principio. “Queremos que se den cuenta de que prohibiendo los sabores y poniendo impuestos imposibles desaparece el vapeo y sube el tabaquismo. Prohibir los sabores es una prohibición encubierta del vapeo”, concluye.

Con esto, ANESVAP lidera el firme rechazo social a las medidas tomadas desde el Ministerio de Sanidad.

Contacto:

ANESVAP: info@anesvap.es / 678 75 15 24

Emisor: ANESVAP