Clínica Victoria Rey: Expertos en técnicas embrionarias no invasivas para mejorar las tasas de embarazo

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 8 de julio de 2024.

En la búsqueda constante por mejorar las tasas de embarazo y garantizar el nacimiento de bebés sanos, el diagnóstico genético embrionario no invasivo se presenta como una de las técnicas más innovadoras y prometedoras en el campo de la reproducción asistida.

A través del programa Fecundación in vitro Embryocare®, en Clínica Victoria Rey realizamos el test embrionario no invasivo que durante un tratamiento de FIV permite priorizar la transferencia de los embriones con mayor probabilidad de lograr el embarazo de un bebé sano.

El programa Embryocare®: Un avance en la reproducción asistida

Actualmente existen distintas estrategias para seleccionar embriones a transferir en un ciclo de FIV-ICSI como la selección morfológica del embrión o el diagnóstico genético preimplantacional (PGT) que requiere una biopsia invasiva.

La técnica empleada en nuestro programa Embryocare® (Técnica Embrace®) es una estrategia no invasiva que permite analizar el ADN liberado por el embrión en el medio de cultivo. Este análisis no requiere biopsia del embrión y nos ofrece una importante información del contenido cromosómico de los embriones. Ello nos permite identificar qué embriones tienen mayor probabilidad de ser cromosómicamente sanos y por tanto poseen mayor potencial reproductivo. El análisis de los cromosomas se realiza en el ADN libre del medio de cultivo, y no en las células embrionarias, por lo que la integridad del embrión no se ve afectada. Los embriones se clasifican según su probabilidad de ser sanos y se priorizan aquellos embriones con mayor porcentaje de conseguir el embarazo de un recién nacido sano.

Beneficios de la técnica

El programa EmbryoCare® ofrece una serie de beneficios significativos. Uno de los más destacados es el diagnóstico genético no invasivo de embriones, que no requiere biopsia del embrión, lo que supone una mayor tranquilidad a las parejas. Esta técnica también puede realizarse en embriones que hayan sido previamente criopreservados, ampliando las posibilidades y opciones para los pacientes.

Otra de las ventajas es su impacto económico positivo, ya que implica un menor coste para la paciente en comparación con otros procedimientos. Esto no solo alivia la carga financiera, sino que también puede hacer que el proceso sea más accesible para un mayor número de personas.

Además, el programa EmbryoCare® ha demostrado reducir el número de ciclos necesarios para lograr el embarazo, así como el número de transferencias requeridas gracias a una mayor tasa de gestación clínica. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también reduce el estrés y la ansiedad asociados con múltiples intentos.

Nuestro programa EmbryoCare® incluye una serie de etapas clave para maximizar las posibilidades de éxito del tratamiento. Incluye el tratamiento FIV-ICSI con cultivo embrionario hasta el estadio de blastocisto donde se emplea la técnica Embrace® de Igenomix S.L. para realizar un análisis genético no invasivo de los embriones, garantizando así una selección precisa.

Posteriormente, los embriones se someten a criopreservación mediante la técnica de vitrificación, asegurando su conservación hasta la espera de resultados. Además, el programa ofrece asesoramiento genético en el caso que se requiera por genetistas especializados en reproducción, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones. Finalmente, el proceso culmina con la transferencia de un embrión con muy altas posibilidades de gestación.

Aplicación en clínica Victoria Rey

En Clínica Victoria Rey nos encontramos a la vanguardia en la aplicación de tecnologías de reproducción asistida. Nuestro equipo de expertos ha incorporado la técnica Embrace® en nuestros protocolos de tratamiento, ofreciendo a nuestros pacientes una opción segura y efectiva para mejorar sus probabilidades de éxito en el embarazo.

Numerosas parejas han encontrado en Clínica Victoria Rey la solución a sus problemas de fertilidad gracias a la implementación de técnicas de vanguardia. Los testimonios de nuestros pacientes destacan la precisión y seguridad de este método, así como la atención personalizada y el apoyo constante brindado por nuestro equipo médico.

Al tratarse de un biomarcador de calidad embrionaria este programa puede ser beneficioso para cualquier paciente sometida a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) que desee aumentar sus posibilidades de éxito y detectar posibles síndromes cromosómicos. Esta técnica no invasiva permite evaluar la viabilidad genética de los embriones sin necesidad de intervenir directamente en ellos, ofreciendo una opción segura y efectiva para mejorar los resultados del tratamiento.







Sobre la clínica Victoria Rey

Somos una clínica especializada en reproducción asistida y cirugía de fertilidad en Sevilla con más de 20 años de experiencia:

Programa de embarazo seguro

Laboratorio de alta resolución

Equipo de ginecólogos y embriólogos altamente especializados

Excelentes tasas de éxito, incluso en casos complejos

¿Sueñas con formar una familia? En la clínica Victoria Rey, tu sueño es nuestro objetivo.