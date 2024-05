Integral Women Health se posiciona como el encuentro de referencia de la Salud y el Bienestar

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de abril

La II Edición del Integral Women Health reúne a más de 100 mujeres, entre profesionales y asistentes, para abordar los últimos avances sobre la salud sexual, reproductiva y menopausia

A finales de abril, la ciudad de Barcelona se convirtió en punto de encuentro de grandes profesionales en el ámbito de la salud sexual femenina. Se celebraba el Integral Women Health, convirtiéndose en el encuentro de referencia de la salud y el bienestar de la mujer.



Hace ahora 10 años que Rosa Cuscó, gran emprendedora y comunicadora, creó una iniciativa pionera. Se trataba del Women 360º Congress. Durante esta década, y conscientes de la necesidad de promover, divulgar y dar visibilidad a los problemas reales de las mujeres, este movimiento no se ha apagado, sino todo lo contrario; ha ido creciendo hasta convertirse en una cita ineludible donde abordar todos los temas de actualidad y de interés para las mujeres con el máximo rigor científico.



"En 2014 fundamos el primer Congreso de Salud, Bienestar y Empresa para Directivas y Empresarias de España, el Women 360° Congress. Desde entonces y de forma ininterrumpida, ha reunido a más de 20.000 directivas y empresarias, con el firme propósito de promover la buena salud y las relaciones profesionales", explica Rosa Cuscó.



Esta II Edición del Integral Women Health, celebrada por primera vez en NUS\Agency, bajo el paraguas del Women 360º Congress, se ha centrado en la salud sexual, reproductiva y menopausia, contando, como ya es habitual, con un panel de ponentes excepcional y representativo, formado por grandes profesionales de la sanidad y la ciencia.



La cita se convirtió en una intensa jornada donde más de 100 mujeres de toda índole pudieron compartir sus conocimientos

Mujeres, profesionales, exitosas, todas ellas brillantes en sus diferentes campos, expusieron su visión sobre la importancia de la salud sexual en todas las etapas de la vida. Cristina Martínez, directora de ASSIR del Institut Català fue la encargada de inaugurar la reunión. Junto a ella, Paola Galbany, presidenta del Col-legi d’Infermers i d’infermeres de Barcelona; Masha Sanatgar, del área de Proyectos e Investigación del Col-legi de Farmacèutics de Barcelona; Nuria Sáez, directora Máster Enfermera Gestora de la Imagen Corporal, CEO en NUS/Agency y Rosa Cuscó, directora y fundadora del Women 360° Congress.



El 52% de las mujeres de 30 a 34 años no ha tenido hijos

Para comenzar, abrió la mesa redonda sobre Salud Sexual y Reproductiva, estaba moderada por la profesora de ESADE y presidenta de la APDO, Gina Aran. Junto a ella, Cecilia Bizzotto, socióloga. Divulgadora de sexualidad y portavoz de JOYClub. Bizzotto puntualizó que más de la mitad de las mujeres, un 57,7% afirma haber tenido sexo con otra persona sin apetito o deseo sexual.



La Dra. Veronique Moens, especialista en Fertilidad y Reproducción Asistida en Fertilab Barcelona, habló de los nuevos modelos de familia y el porqué del aumento en la tasa de infertilidad. De hecho, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años, el 52%, no ha tenido aún hijos. Además del estilo de vida, la mayor incidencia de enfermedades que comprometen la fertilidad, como el cáncer de mama ya supone el 29% del total de tumores en mujeres, también intervienen en el incremento de la infertilidad.



Especialista en Acupuntura y Medicina Integrativa, la Dra. Margarita de Legórburu, habló de cómo complementar los tratamientos de fertilidad en cualquiera de sus fases aumentando las tasas de éxito. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo hay que hacerlo?... La acupuntura siempre suma.



La Dra. Rosa Pérez-Bibian, doctora en nutrición. Creadora del Método A.I.D.A (la Alimentación Consciente Minful Eating); 'concentrarnos en lo que se come y cómo se come', escuchar las sensaciones físicas y mentales relacionadas con la comida y el sentir, como pilares para diseñar una nueva forma de relacionarnos con la comida.



Para finalizar esta primera mesa de debate, Masha Sanatgar Beromi, farmacéutica. Área de Proyectos e Investigación del COFB, profundizó en la importancia del farmacéutico como prescriptor en la salud menstrual, sobre la llamada "pobreza menstrual", Frente a los 180 kg de compresas y tampones de un solo uso que se utilizarán a lo largo de la vida, 2,4 kg de compresas reutilizables o 3 kg de copas menstruales.



Uno de los momentos más emocionantes de la mañana fue cuando Anna Bassols, paciente afectada de endometriosis. Con el diagnóstico decidió impulsar el proyecto y festival ENDOFEST, para dar voz, romper el silencio y recaudar fondos para la investigación que lleva a cabo el Hospital Clínic de Barcelona.



La menopausia no es una enfermedad, es una nueva etapa

La segunda parte de la reunión se dedicó a la Menopausia. La mesa estuvo moderada por Teresa López-Fando, coordinadora de Programas y Servicios de la Asociación contra el cáncer de Barcelona. Junto a ella, invitadas de excepción como Nayade Crespo. Comadrona. Responsable ASSIR, cuyo trabajo es el acompañamiento hacia la menopausia desde la atención primaria. Puntualizó que de las 4.065.088 mujeres que hay en Cataluña. 2.032.414 son mayores de 45 años, es decir, el 50% de mujeres catalanas.



La sexualidad en la menopausia fue otro de los debates más interesantes de la jornada. La Dra. Raquel Tulleuda, ginecóloga obstetra y sexóloga clínica trató el tema con el apoyo del arte y los cuadros más importantes de la historia, donde la mujer se representa en todas sus etapas.



El Dr. José Alegre, director de la Unidad de Tratamiento de Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, reflexionó sobre el impacto del dolor y de la fatiga crónica en la enfermedad y la repercusión que puede tener en la vida personal, social y laboral de la persona sana.



Olga Muñoz, responsable de Bienestar Corporal, Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona dio una cifra alarmante: el 78% de los cánceres de mama se producen en mujeres postmenopáusicas.



La menopausia no solo deja una huella emocional, también física, y la piel es el órgano que más sufre en este periodo. Para hablar de ello, la directora del Máster Enfermera Gestora de la Imagen Corporal, CEO en NUS/Agency, fundadora y presidenta de ACICDDI, Nuria Sáez, el 75% de las mujeres postmenopáusicas resulta afectado por las alteraciones provocadas por el déficit de estrógenos.



En esta misma línea, Irene Fernández Centellas, fisioterapeuta y psiconeuroinmunóloga clínica especializada en salud de la mujer, quien explicó como el uso de suplementación en la menopausia ayuda a vivirla de una manera más plena y placentera. La ponencia, patrocinada por la firma Woments.



La clausura del congreso se celebró con un gran debate donde las asistentes pudieron participar con las ponentes y resolver todas las dudas.



