Madrid, 4 de noviembre de 2024.- Joaquín Machado, destacado investigador en electromagnetismo, nanomagnetismo y contaminación electromagnética, es reconocido por más de dos décadas de aportes innovadores en el problema urgente de la contaminación por campos electromagnéticos (EMF). Sus esfuerzos en ciencia de materiales e investigación sobre EMF han impactado globalmente en la salud y la seguridad ambiental al desarrollar tecnologías que mitigan los efectos nocivos de los campos electromagnéticos artificiales.

Investigación inicial y el descubrimiento del ruido cuántico artificial

A inicios de los 2000, Machado comenzó a estudiar los efectos de los EMF artificiales en la salud humana y el medio ambiente, descubriendo su potencial para alterar sistemas biológicos. Su investigación llevó a identificar el "Ruido Cuántico Artificial", una polarización única de los EMF artificiales. A diferencia de los campos electromagnéticos naturales, los EMF polarizados interfieren en la función celular a nivel cuántico, contribuyendo a condiciones como la hipersensibilidad electromagnética (EHS). Este hallazgo marcó un punto decisivo en su carrera, impulsándolo a desarrollar soluciones para contrarrestar estos riesgos.

SPIRO: Una tecnología revolucionaria

El trabajo de Machado lo llevó a la creación de SPIRO (Organizador de Radiación Spin), un material nanocompuesto revolucionario que neutraliza la radiación electromagnética artificial. Al abordar la polarización de los EMF no nativos, la tecnología SPIRO reduce el estrés celular causado por la radiación artificial, convirtiéndose en un recurso esencial para mitigar los impactos en la salud de la tecnología inalámbrica. Reconocida internacionalmente, SPIRO se ha convertido en un referente en la gestión de EMF centrada en la salud.

Premios y reconocimientos internacionales

Las contribuciones de Machado le han merecido prestigiosos premios, consolidándolo como un líder mundial en ciencia de materiales y control de EMF. Sus galardones incluyen la Medalla de Oro en el International Invention Festival en Silicon Valley en 2019 por SPIRO, el Premio the Silver Edison Award in Material Sciences en 2020 y la Medalla de Oro the German Innovation Award en 2021. Estos reconocimientos subrayan el impacto global y el valor práctico de su trabajo.

Propiedad intelectual y la misión de NOXTAK

Con una sólida cartera de patentes, Machado ha protegido innovaciones críticas en mitigación de EMF. Su tecnología patentada SPIRO es central en NOXTAK, la empresa que cofundó en 2012 para abordar la contaminación electromagnética con soluciones sostenibles. NOXTAK se especializa en producir dispositivos que reducen la interferencia de EMF, creando entornos más seguros tanto para personas como para dispositivos electrónicos.

El trabajo de Machado con NOXTAK ha sido crucial para ayudar a personas con EHS, quienes sufren sensibilidad a los EMF, dificultando su vida cotidiana. Ha colaborado con expertos médicos para aliviar los síntomas de EHS y ha establecido paralelismos entre esta condición y los casos relacionados con el controvertido "Síndrome de La Habana", resaltando aún más las implicaciones de la exposición electromagnética en la salud.

Abordando la expansión de 5G y las nuevas tecnologías

A medida que la tecnología 5G y el Internet de las Cosas (IoT) se expanden globalmente, la investigación de Machado es clave para evaluar los riesgos potenciales y garantizar un progreso sostenible. Resalta la importancia de abordar el "ruido cuántico artificial" en las tecnologías de alta frecuencia para proteger los sistemas biológicos y mejorar la eficiencia de los dispositivos electrónicos. Su trabajo es fundamental en el movimiento hacia un futuro hiperconectado y seguro.

Legado y visión de un futuro sostenible

La carrera de Joaquín Machado es un testimonio de cómo la innovación puede conectar la tecnología con la seguridad ambiental. Sus contribuciones han establecido un estándar para el desarrollo tecnológico responsable, inspirando a científicos, innovadores y líderes en todo el mundo. Mientras continúa su trabajo con NOXTAK, sus esfuerzos siguen enfocados en un futuro más limpio y seguro, donde el progreso tecnológico se alinee con el mundo natural.

Contacto

Emisor: ​Joaquín Machado

Contacto: SPIRO

Email de contacto: ​info@spirosolution.com